Abubakr Ali reçoit un coup de pouce grâce à l’observation des baleines et à la mode de l’Aïd

Lorsqu’un script pour le premier film de Billy Porter, “ Tout est possible », a atterri sur ses genoux, il était trop occupé pour bien lire et comprendre son rôle, mais a quand même soumis une vidéo d’audition auto-enregistrée. C’est lors de rappels qu’il s’est rendu compte qu’il était en tête d’une comédie romantique classique de style John Hughes au lycée, qui commencera à être diffusée le 22 juillet sur Amazon Prime Video. Ali joue aux côtés de l’actrice Eva Reign, qui est trans.

Ayant grandi à Pasadena, l’acteur Abubakr Ali n’aurait jamais pensé qu’il jouerait de nombreux rôles principaux. Même après avoir suivi le programme de théâtre de l’Université de New York, puis de la Yale School of Drama – où il a obtenu son diplôme aux côtés du dramaturge Jeremy O. Harris et de l’actrice de “The Gilded Age” Louisa Jacobson, la fille de Meryl Streep – il était devenu habitués à un monde dans lequel un arabo-américain d’origine égyptienne comme lui serait relégué à la marge.

Après un samedi matin matinal de prière de l’Aïd et d’entraînement, l’acteur de 31 ans s’est plongé dans 10 choses qui l’ont guidé tout au long de l’année soudainement décisive.

Ce sont des extraits édités de la conversation.

1. Observation des baleines C’est la chose la plus ringarde et la plus stupide à propos de moi, mais j’adore l’eau. Être près de plans d’eau me rassure, même si je ne fais qu’un tour en voiture et que j’en vois un. Presque chaque fois que je suis dans le sud de la Californie, ou que je viens n’importe où où il y a des baleines à proximité, je verrai si je peux monter sur un bateau pour observer les baleines. Il y a un effet d’humilité que vous ressentez en voyant ces géants [expletive] juste dans le monde tous les jours, faisant leur truc, se déplaçant. Cela vous rappelle qu’il y a des choses plus grandes que nous, qui vivent une expérience aussi belle que la nôtre.

2. Acheter des livres (dont beaucoup ne liront pas) Je navigue un peu comme ma mère immigrée chez Macy’s, mais à la librairie, où je me présente juste parce que je n’ai rien de mieux à faire. Je me promène et vois si les employés du magasin ont des recommandations, et je repars avec environ 100 $ de livres, sachant très bien que je n’en lirai qu’un seul. Je suis très dynamique quand il s’agit de choisir des livres. J’aimerais avoir une raison plus sophistiquée, mais une bonne couverture fera l’affaire pour moi.

3. Le programme de remise en forme du stade du Rose Bowl J’ai grandi en tant qu’athlète et mon premier travail a été d’enseigner le tennis. C’était une entreprise que je connaissais par l’intermédiaire d’un ami de ma famille que j’ai rencontré pendant que j’enseignais et c’est un espace idéal pour être simplement à l’extérieur, bouger son corps et être social. C’est comme Barry’s Bootcamp mais cool; il y a un aspect familial qui me fait sentir comme chez moi. Il y a un couple de 75 ans que j’ai connu grâce au programme qui est devenu comme mes grands-parents de substitution. C’est vraiment un espace pour tout le monde, ce qui est magnifique.