Abu Jani-Sandeep Khosla révèle l’idée derrière la tenue de Sara Ali Khan à Cannes, dit qu’ils « ont canalisé sa princesse intérieure »

Sara Ali Khan a fait ses débuts à Cannes dans un avatar full desi. L’actrice a impressionné les fans en marchant sur le tapis rouge dans un lehenga ivoire conçu par Abu Jani-Sandeep Khosla. Maintenant, le duo de créateurs a révélé son processus de réflexion derrière le look de Cannes 2023 de l’actrice.

Mercredi, Abu Jani-Sandeep Khosla s’est rendu sur leur Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle Sara Ali Khan a été vue en train de parler de ses débuts à Cannes dans un lehenga. Le duo de créateurs a légendé le message : « » Nous avons canalisé la princesse intérieure dans Sara, dans le but de créer un look traditionnel mais éthéré pour ses débuts à Cannes. Sara a toujours embrassé son héritage indien, et nous voulions le souligner à travers son apparence. La jupe brodée à 12 panneaux, avec les deux rideaux qu’elle portait, reflétait l’attention portée aux détails. Le travail de broderie sur la tenue était exceptionnellement élaboré et une excellente représentation de notre riche histoire de l’artisanat indien. faire une entrée remarquée sur le tapis rouge. Nous voulions qu’elle présente l’Inde, le classique #abujanisandeepkhosla »





Plus tôt, soulignant les détails de la tenue de Sara Ali Khan, Abu Jani-Sandeep Khosla a écrit : « Sara Ali Khan a fait ses débuts à Cannes dans une exquise jupe multi-panneaux brodée à la main. La broderie complexe de travail d’ombre, ornant chaque panneau unique, présente un calendrier fascinant de dessins de nos archives de couture au fil des ans. L’ensemble de Sara est un chef-d’œuvre d’artisanat, avec un chemisier resplendissant avec un travail complexe de cristaux, de perles et de travail de resham.

Le message disait en outre: « En plus de l’attrait, l’ensemble comprend deux rideaux en tulle – un drapé enchanteur à une épaule et un long voile de tête. Les deux drapés présentent le meilleur travail d’ombre, avec le voile de tête orné de minuscules points d’ombre et de bordures complexes.

Outre Sara Ali Khan, Esha Gupta, Manushi Chillar, Urvashi Rautela, Anushka Sharma, Dolly Singh, Andrea Kevichusa et Shanon K font également leurs débuts à Cannes cette année.

Pendant ce temps, Sara Ali Khan sera ensuite vue dans le film Zara Hatke Zara Bachke barré par Laxman Utekar. L’actrice sera vue partager l’écran avec Vicky Kaushal dans le film de comédie dramatique romantique. En dehors de cela, elle a également Metro In Dino d’Anurag Basu dans le pipeline.

Lire Sara Ali Khan fait de superbes débuts au Festival de Cannes en lehenga ivoire : « J’ai toujours été fière de mon indianité »