Abu Dhabi T10 revient à Sky Sports: Eoin Morgan et Moeen Ali s’apprêtent à jouer dans un tournoi de forme courte | Nouvelles du cricket

Si vous vous êtes déjà assis là et avez pensé que le cricket T20 est un peu long, alors T10 pourrait être le jeu pour vous.

Le Abu Dhabi T10 revient mercredi, en direct sur Sky Sports, alors que Team Abu Dhabi, Chennai Braves, Bangla Tigers, New York Strikers, Deccan Gladiators, Delhi Bulls, Northern Warriors et Morrisville Samp Army s’affrontent dans des matchs de 60 balles par côté.

Il y aura toute une série de joueurs anglais actuels et anciens impliqués dans le slog-a-thon de forme courte, dont Jason Roy (Gladiators), Phil Salt (Abu Dhabi), Alex Hales (Abu Dhabi), Dawid Malan (Braves) , Eoin Morgan (Strikers) et Moeen Ali (Samp Army).

Hales a déclaré: “J’ai toujours l’impression de quitter le tournoi avec un meilleur joueur à chaque fois, surtout quand il s’agit à nouveau de T20. Vous sortez et partez de la première balle en T10, vous laissez cette progression dans votre jeu T20.

“Le T10 convient encore plus à mon jeu. Je cherche toujours à profiter de l’avantage numérique et à commencer dès le premier ballon. C’est un format qui me vient naturellement.”

Tymal Mills (Abu Dhabi), Adil Rashid (Abu Dhabi) Olly Stone (Braves), George Garton (Samp Army) et Lewis Gregory (Tigers) seront parmi les quilleurs essayant d’éviter une punition sévère dans les matchs qui doivent durer 90 minutes .

Le T10 d’Abu Dhabi en est maintenant à sa sixième année avec Gladiators les champions en titre après avoir battu les Bulls par 56 points lors de la finale du dernier trimestre.

Andre Russell a frappé un 90 invaincu sur 32 balles et l’Anglais Tom Kohler-Cadmore 59 pas sur 28 alors que les Gladiators ont accumulé 159-0 sur leurs 10 overs avant de limiter les Bulls à 103-7.

Kohler-Cadmore a battu le score le plus élevé de la saison trois jours plus tôt avec un 96 de 39 balles contre les Tigers, une manche qui contenait 12 quatre et cinq six.

Le format pourrait être le véhicule du cricket pour les Jeux olympiques, Morgan et l’ancien skipper sud-africain Faf du Plessis soutenant cette possibilité.

Du Plessis a déclaré l’année dernière : “Je pense que des joueurs comme moi continueront à regarder des tournois comme celui-ci. L’avenir du T10 s’annonce bien. C’est un format qui peut être utilisé aux Jeux olympiques. La nature rapide du T10 le rend également attrayant pour Ventilateurs.”

Morgan a ajouté: “C’est un format que vous pouvez emporter dans le monde entier et le point de vente unique est que vous pouvez organiser un tournoi par équipe à huit ou 10 équipes en l’espace de quelques semaines.

“Avec les autres formats auxquels nous jouons, vous ne pouvez tout simplement pas faire cela. Ils sont plus stressants pour le corps, donc avoir un match par jour pendant 12 jours est plus difficile à faire au cricket T20.

“Donc, si vous regardez les plates-formes dont il pourrait tirer parti, les Jeux olympiques pourraient certainement en faire partie.”

Regardez le Abu Dhabi T10 en direct sur Sky Sports entre le 23 novembre et le 4 décembre.