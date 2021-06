Abu Dhabi interdira les non vaccinés de presque tous les lieux publics, écoles

DUBAI, Émirats arabes unis — Abou Dhabi refusera l’entrée dans presque tous les espaces publics, ainsi que dans les écoles, aux personnes non vaccinées contre le coronavirus, a annoncé le gouvernement de l’émirat lundi soir. Les Émirats arabes unis, riches en pétrole, ont annoncé leur examen du plan en avril, mais n’ont pas imposé les restrictions. Maintenant, ils devraient être promulgués dans sa capitale de 1,5 million de personnes à partir du 20 août. « Le Comité d’urgence, de crise et de catastrophe d’Abou Dhabi a approuvé l’autorisation d’autoriser uniquement les personnes vaccinées à entrer dans certains lieux publics, après avoir vacciné 93 % des groupes cibles de l’émirat et pour préserver la santé publique », lit-on dans un tweet du bureau des médias d’Abou Dhabi. Les restrictions d’entrée s’appliqueront aux centres commerciaux, restaurants, cafés, gymnases, installations de loisirs, activités sportives et à tous les autres commerces de détail qui ne se trouvent pas dans des centres commerciaux ou des centres commerciaux. Une exception restera pour l’entrée dans les commerces « essentiels » comme les pharmacies et les supermarchés, selon un tweet ultérieur. « La décision s’applique également aux clubs de remise en forme, aux centres de villégiature, aux musées et centres culturels, aux parcs à thème, aux universités et instituts, aux écoles et aux crèches », poursuit le message sur Twitter. Les enfants de moins de 15 ans et ceux bénéficiant d’exemptions spéciales de vaccination seront exemptés de la nouvelle règle.

Presque tout le monde est vacciné

Abou Dhabi s’est vanté de son taux de vaccination élevé, qui, selon son ministère de la Santé, représente désormais 93% de la population de l’émirat, dans le cadre de sa justification de cette décision. Les Émirats arabes unis dans leur ensemble ont l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, avec plus de 15 millions de doses de vaccin administrées à sa population majoritairement expatriée d’un peu plus de 10 millions. Étant donné que tous les vaccins disponibles aux Émirats arabes unis nécessitent deux doses, ce qui est suffisant pour vacciner complètement environ 77% de la population du pays du Golfe, selon un calcul par Reuters.

Un homme émirati, portant un masque de protection, marche au centre de santé al-Barsha dans l’émirat du golfe de Dubaï le 24 décembre 2020. GIUSEPPE CACACE | AFP via Getty Images

L’annonce d’Abou Dhabi faisait toujours l’objet de critiques, du moins en ligne. « Ils ne précisent jamais comment cela affectera les visiteurs ? Ils ne peuvent pas enregistrer leurs vaccins sur al hosn s’ils sont pris dans un autre pays. Cela signifie-t-il que les visiteurs ne peuvent aller nulle part à Abu Dhabi ? Bonne chance le tourisme !!! » a écrit un utilisateur de Twitter en réponse à la nouvelle, faisant référence à l’application de suivi et d’enregistrement des vaccinations Al Hosn des Émirats arabes unis. Abu Dhabi n’a pas précisé si cela s’appliquerait aux touristes et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Les interdictions imminentes d’entrée pour les personnes non vaccinées ne s’appliquent jusqu’à présent qu’à Abu Dhabi. À Dubaï, la capitale commerciale et touristique des Émirats arabes unis, certaines entreprises comme les bars et les restaurants exigent une preuve de vaccination complète, mais les restrictions ne sont pas universelles.

Le cheikh du désert a enregistré 631 160 infections et 1 807 décès dus au virus depuis le début de la pandémie, selon l’Université Johns Hopkins, et les infections quotidiennes actuelles sont en moyenne d’environ 2 100, soit environ la moitié du niveau de son pic fin janvier. Mais les chiffres ne précisent pas dans quels émirats ou villes les cas ou les décès sont identifiés. Et Abu Dhabi et Dubaï, les émirats les plus peuplés des Émirats arabes unis, ont abordé leurs campagnes de vaccination un peu différemment. Abou Dhabi à partir de la fin de 2020 n’a offert que le vaccin Sinopharm de fabrication chinoise, conformément à son plan de fabriquer le vaccin localement grâce à une joint-venture entre Sinopharm et la société de technologie basée à Abu Dhabi Group 42, communément appelée G42. Dubaï, quant à lui, a offert Sinopharm, le vaccin Pfizer-BioNTech développé aux États-Unis et en Allemagne, le vaccin britannique Oxford-AstraZeneca et le Sputnik V de la Russie. La plupart des vaccins qui ont été administrés dans le pays sont le Sinopharm chinois, qui a été offert à tous les groupes de les gens bien plus tôt que les autres coups. Toutes les vaccinations dans le pays sont gratuites.

Efficacité vaccinale incertaine

Mais certains pays et résidents ne sont pas convaincus par les efforts des Émirats arabes unis. Il reste sur le « liste rouge » pour les voyages – c’est-à-dire une quarantaine stricte requise à l’arrivée ou l’entrée totalement interdite – pour plusieurs pays dont le Royaume-Uni, un partenaire commercial et touristique majeur. Et Abou Dhabi propose désormais des injections de Pfizer ainsi qu’une troisième injection, ou rappel, de Sinopharm aux résidents après qu’il a été annoncé qu’un nombre non divulgué de personnes n’avaient pas produit suffisamment d’anticorps contre Covid-19 après avoir reçu les deux doses de Sinopharm. Bahreïn, pays voisin du Golfe, propose la même chose. Plusieurs receveurs du vaccin chinois ont signalé avoir contracté le Covid, alors qu’ils étaient complètement vaccinés.