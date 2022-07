Abu Dhabi Fossil Dunes : Un paysage gelé créé par le changement climatique

Note de l’éditeur – Cette série CNN Travel est, ou a été, parrainée par le pays qu’elle met en évidence. CNN conserve un contrôle éditorial total sur le sujet, les reportages et la fréquence des articles et des vidéos dans le cadre du parrainage, conformément à notre politique.

Al Wathba, Abou Dabi (CNN) — Conduisez environ une heure au sud-est de la ville d’Abu Dhabi vers les déserts vides de l’émirat et vous découvrirez un paysage plein de créations humaines inattendues.

La région d’Al Wathba abrite une magnifique réserve de zones humides aux allures d’oasis créée, selon l’histoire, par un déversement d’une installation de traitement des eaux. C’est maintenant un terrain luxuriant qui attire des troupeaux de flamants roses migrateurs.

Plus loin, le long de routes bordées d’arbres soigneusement plantés, se dresse le site surréaliste d’une montagne artificielle dressée à l’horizon, ses flancs étayés par de gigantesques murs de béton.

Et en vous éloignant des routes principales vers les ruelles, vous rencontrerez de larges et poussiéreuses routes de chameaux, où les températures nocturnes plus fraîches voient de vastes flottes de bêtes à bosse s’entraîner en vue de la saison de course d’hiver.

Mais l’une des attractions les plus insolites et élégantes d’Al Wathba n’est pas l’œuvre des humains. Au lieu de cela, il a été conçu sur des dizaines de milliers d’années par des forces élémentaires qui, bien qu’elles aient été en jeu il y a des millénaires, offrent un aperçu de la façon dont la crise climatique actuelle pourrait remodeler notre monde.

Les dunes fossiles d’Abu Dhabi s’élèvent du désert environnant comme des vagues gelées dans un océan violent fait de sable solide, leurs côtés ondulant avec des formes définies par des vents violents.

“Histoire complexe”

Les dunes fossiles se sont formées sur des milliers d’années. Barry Neild/CNN

Bien que ces fières reliques géologiques aient survécu pendant des siècles au milieu de nulle part, elles ont été ouvertes en tant qu’attraction touristique gratuite à Abu Dhabi en 2022 dans le cadre des efforts de l’Agence de l’environnement de l’émirat pour les préserver dans une zone protégée.

Alors que les Instagrammers et autres visiteurs avaient autrefois besoin de véhicules tout-terrain pour monter jusqu’aux dunes fossiles à la recherche d’un arrière-plan spectaculaire pour les selfies, ils ont désormais le choix entre deux grands parkings qui terminent un sentier qui serpente devant certains des sites les plus spectaculaires.

En chemin, des panneaux informatifs donnent des informations sur la science derrière la création des dunes – essentiellement, l’humidité du sol a fait durcir le carbonate de calcium dans le sable, puis des vents puissants les ont grattés dans des formes inhabituelles au fil du temps.

Mais il y a bien plus que cela, explique Thomas Steuber, professeur au Département des sciences de la Terre de l’Université des sciences et technologies Khalifa d’Abu Dhabi, qui a passé une grande partie du verrouillage de Covid à étudier les dunes sans pouvoir se rendre dans d’autres zones d’intérêt géologique. .

“C’est une histoire assez complexe”, a déclaré Steuber à CNN.

Les dunes sont à deux pas d’une réserve de zones humides, la première zone protégée d’Abu Dhabi.

L’Agence de l’environnement d’Abu Dhabi date les dunes fossiles entre 120 000 et 150 000 ans. Steuber dit que des générations de dunes ont été créées par des cycles de périodes glaciaires et de dégel qui se sont produits il y a entre 200 000 et 7 000 ans. Le niveau des océans a chuté lorsque l’eau gelée a augmenté au niveau des calottes polaires et pendant ces périodes plus sèches, les dunes se seraient accumulées à mesure que le sable soufflait du golfe Persique drainé.

Lorsque la glace a fondu, entraînant un environnement plus humide, la nappe phréatique s’est élevée dans ce qui est aujourd’hui Abu Dhabi et l’humidité a réagi avec le carbonate de calcium dans le sable pour le stabiliser et former ensuite une sorte de ciment, qui a ensuite été fouetté en éthéré. formes par les vents dominants.

Forces destructrices

Les lignes électriques marchent derrière les dunes, ajoutant une autre dimension à la scène. Barry Neild/CNN

“Le golfe Persique est un petit bassin très peu profond”, explique Steuber. “Ce n’est qu’à environ 120 mètres de profondeur, donc au plus fort de la période glaciaire, il y a environ 20 000 ans, il y avait tellement de choses entassées sur les calottes polaires que l’eau manquait dans l’océan. Cela signifiait que le golfe était sec et était le source de matériau pour les dunes fossiles.”

Steuber dit que les dunes fossiles, qui se trouvent dans tous les Émirats arabes unis et peuvent également être trouvées en Inde, en Arabie saoudite et aux Bahamas, ont probablement mis des milliers d’années à se former. Mais, malgré la protection officielle désormais offerte à Abu Dhabi, l’érosion qui a donné à chacun sa forme unique finira également par entraîner leur disparition.

“Certains d’entre eux sont assez massifs, mais à la fin le vent les détruira. Ce sont essentiellement des rochers, mais vous pouvez parfois les casser avec vos mains. C’est un matériau assez faible.”

C’est pourquoi, à Al Wathba, les visiteurs sont désormais tenus à distance des dunes, bien qu’encore suffisamment proches pour apprécier leur impassible beauté.

Il est préférable de visiter le site en début de soirée lorsque la lumière crue du jour est remplacée par une lueur dorée du soleil couchant et que le ciel prend les teintes lilas de l’heure magique. Il faut environ une heure pour se promener le long du chemin sablonneux depuis le centre d’accueil et le stand de souvenirs jusqu’au parking à l’autre bout – et environ 10 minutes pour revenir en arrière.

La sérénité intacte des dunes est contrastée à certains endroits le long du sentier par une chaîne de gigantesques pylônes électriques rouges et blancs qui enjambent l’horizon au loin. Plutôt que de gâcher la scène, ce spectacle d’ingénierie ajoute une dimension dramatique moderne à un paysage autrement figé dans le temps.

À la tombée de la nuit, certaines des dunes s’illuminent, offrant une nouvelle façon de voir ces merveilles géologiques.

Indices religieux

La nuit, les dunes sont illuminées. Département de la culture et du tourisme — Abu Dhabi

“Les dunes sont vraiment incroyables”, a déclaré Dean Davis, visitant le site pendant une journée de congé dans la ville d’Abu Dhabi. “C’est bien qu’ils soient conservés et le gouvernement a fait un excellent travail.”

Ashar Hafeed, un autre visiteur en tournée avec sa famille, a déclaré qu’il était également impressionné. “Je l’ai vu sur Google et j’avais juste besoin de venir jeter un coup d’œil”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'”une fois suffisait” pour apprécier les dunes.

Stauber et son équipe de l’Université de Khalifa seront probablement des visiteurs réguliers.

“Nous continuons à les étudier”, dit-il. “Il reste encore pas mal de questions intéressantes sur les changements du niveau de la mer au cours des récentes périodes glaciaires et c’est très important pour comprendre la géomorphologie actuelle du littoral des Émirats. C’est aussi évidemment un analogue pour les futurs changements du niveau de la mer.”

Et, dit Steuber, les dunes pourraient être la preuve de l’inspiration derrière le récit du déluge de Noé, qui figure dans le Coran, la Bible et la Torah, les textes des trois grandes religions à émerger du Moyen-Orient.

“Il s’agit peut-être de l’inondation du golfe Persique à la fin des périodes glaciaires, car l’élévation du niveau de la mer a été très rapide.

“Avec un golfe Persique asséché, les fleuves Tigre et Euphrate se seraient déversés dans l’océan Indien et ce qui est maintenant le golfe aurait été une zone de basse altitude assez fertile qui, il y a 8 000 ans, aurait été habitée, et les gens auraient pu faire l’expérience cette élévation rapide du niveau de la mer.

“Peut-être que cela a conduit à une mémoire historique qui a fait les livres saints de ces trois religions locales.”