Abu Dhabi est “notre territoire”, prévient Khabib Oliveira du Brésil

Islam Makhachev bénéficiera de l’avantage du terrain contre Charles Oliveira, affirme Khabib

Khabib Nurmagomedov dit que la bataille à venir entre l’homme oint comme son successeur, Islam Makhachev, et la machine de soumission brésilienne Charles Oliveira est à peu près aussi bonne que le MMA de haut niveau peut obtenir, mais avertit que les Émirats arabes unis sont un chez-soi pour le combattant russe.

Les deux vedettes de 155 livres ont établi un rythme considérable dans la division des poids légers des réservoirs de requins de l’UFC ces derniers temps. Makhachev, le dernier espoir de titre à avoir émergé de la chaîne de montage sans fin de talents impressionnants du Daghestan, a semblé imbattable récemment, mais devra faire face au test le plus sévère de ses références lorsqu’il combattra (l’ancien) champion Oliveira plus tard cette année.

Le Brésilien, invaincu en 11 combats, a terminé un who’s-who des meilleurs prétendants, les faisant tomber de leur piédestal un par un. Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler et Tony Ferguson sont tous venus frapper récemment, mais chacun a été renvoyé chez lui vaincu – avec tous, à l’exception de Ferguson, terminé avant que la dernière cloche ne sonne.

Mais selon l’ancien champion Khabib Nurmagomedov, son ami et partenaire d’entraînement Makhachev est fait de choses plus sévères.

Les deux s’affronteront lors de l’événement principal de l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre ; un combat qui a eu lieu au Moyen-Orient malgré la préférence apparente d’Oliveira pour un combat pour le titre dans son pays natal.

Et en ce qui concerne Khabib, cette décision ne lui appartient pas.

“Qui se soucie de ce qu’il veut?” Nurmagomedov a déclaré via le Mike Finch Show sur YouTube.

« Il ne peut pas prendre la décision ; L’islam ne peut pas décider. Nous ne sommes que des combattants. L’Islam est signé avec l’UFC et nous devons écouter l’UFC. Même chose avec Charles Oliveira.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par ᴢᴀ Kʜᴀʙɪʙᴀ 🦅 (@za.khabiba)

« Nous ne choisissons pas l’emplacement. L’UFC nous envoie l’emplacement, nous volerons. Cela n’a pas d’importance. S’ils nous disent d’aller au Brésil, OK nous allons au Brésil. aucun problème.”

Mais cela ne veut pas dire que Khabib est mécontent de la destination finale du combat.

“Mais Abu Dhabi, c’est notre territoiredit-il avec un sourire ironique.

“Je pense [Oliveira] comprend cela et il a essayé de… l’éviter. Mais maintenant, c’est ce que c’est. Nous avons environ 90 jours avant le combat.”

Le combat opposera deux des combattants les plus dominants de leur époque; Le propre affrontement de MMA d’une force dominante contre un objet immobile – et bien que la loyauté de Khabib soit certainement claire, il ne peut pas non plus s’empêcher de se lécher les lèvres lors de l’affrontement qui se déroule au sommet absolu du sport.

“Ceci, pour moi en tant que fan de MMA, est comme le combat le plus excitant de cette année,” il a dit. “11 victoires consécutives contre 10 victoires consécutives. Je ne pense pas que l’UFC fasse ce type de combat, une série de victoires folles contre une série de victoires folles.

“C’était censé être moi contre Tony Ferguson mais ça ne s’est jamais produit. Mais Islam contre Charles, c’est comme un combat de rêve.”

Avant que les hostilités ne commencent, vient d’abord la dure préparation. Ayant combattu dans la région à plus d’une occasion, Khabib dit que lui et son équipe ont appris à contrer le double impact du décalage horaire et de la chaleur d’octobre à Abu Dhabi, qui peut atteindre 35 ° C (95 ° F).

“On va déménager à Dubaï, on va y être 40 jours avant le combat», a expliqué Khabib.

“Pas de décalage horaire. C’est très important parce que c’est le désert, un endroit complètement différent. Je me suis battu là-bas plusieurs fois, je sais comment [it feels]. L’islam a toujours été avec moi, il sait comment [it feels].”

