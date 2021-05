Absurde ‘pour organiser les Jeux olympiques de Tokyo, déclare un professeur de santé publique

Un professeur de santé publique et conseiller du gouvernement néo-zélandais a déclaré mardi qu’il n’y avait aucune justification pour la tenue du Tokyo Jeux olympiques pendant une pandémie, et aller de l’avant serait «absurde» et coûterait des vies.

Michael Baker, professeur à l’Université d’Otago, spécialisé en épidémiologie et a travaillé dans un groupe consultatif technique COVID-19 pour le ministère de la Santé, a déclaré à Reuters que les Jeux devraient être annulés.

«Je pense qu’il est absurde d’avoir le Jeux olympiques à l’heure actuelle », a-t-il dit.

«Je veux dire, si vous pensez aux deux caractéristiques clés du Jeux olympiques, ils impliquent une quantité énorme de voyages internationaux et de rassemblements de masse, et ce sont deux choses totalement incompatibles avec la pandémie.

«Cela va coûter des vies si Jeux olympiques à l’heure actuelle. C’est une activité facultative. J’aime le Jeux olympiques, et je ressens vraiment pour les athlètes qui se sont entraînés si dur, mais il n’y a aucune raison, aucune justification que ce soit, d’avoir le Jeux olympiques à l’heure actuelle. »

Tokyo devrait accueillir les jeux du 23 juillet au 8 août après qu’ils aient déjà été reportés d’un an en raison de la pandémie COVID-19.

Le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) ont été confrontés à des appels pour un nouveau report ou une annulation en raison de l’augmentation des cas de coronavirus au Japon et ailleurs.

Plusieurs sondages d’opinion au Japon ont montré qu’une majorité du public est contre Jeux olympiques pendant une pandémie.

Le CIO affirme que des mesures telles que des tests de masse et des contacts limités entre les athlètes et les autres personnes impliquées dans les jeux garantiront leur bon fonctionnement.

Mais les «playbooks» du CIO pour le contrôle des infections ne parviennent pas à distinguer les niveaux de risque auxquels sont confrontés les athlètes ou les limites des tests de température et des revêtements du visage, selon un commentaire publié mardi dans le New England Journal of Medicine.

«Nous pensons que la détermination du CIO à procéder aux Jeux Olympiques n’est pas éclairée par les meilleures preuves scientifiques», ont écrit les auteurs, dont Michael Osterholm, qui a été conseiller COVID-19 dans l’équipe de transition du président Joe Biden.

«Avec moins de deux mois avant que la torche olympique ne soit allumée, l’annulation des Jeux peut être l’option la plus sûre», ont-ils écrit.

Une grande partie du Japon fait actuellement l’objet de mesures d’urgence et n’a vacciné que 5,2% de sa population.

Baker a déclaré que la seule façon pour les Jeux de se dérouler serait d’adopter le type d’approche de tolérance zéro vis-à-vis du virus comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les frontières internationales ont été fermées et la quarantaine imposée.

«Ce sera difficile, cela pourrait être fait, mais ils ne le font pas», a-t-il déclaré, décrivant l’approche actuelle comme un «pari à très haut risque et à enjeux élevés».

« Ils n’auront certainement pas d’événement sans COVID-19, c’est sûr, pas quand vous aurez la meilleure partie de 100 000 personnes venant du monde entier », a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici