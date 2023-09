"Absurde, motivé": L’Inde rejette les accusations du Premier ministre canadien – Déclaration complète

L’Inde a rejeté aujourd’hui les allégations du Premier ministre canadien Justin Trudeau selon lesquelles elle aurait joué un rôle dans l’assassinat d’un terroriste du Khalistan, Hardeep Singh Nijjar, la qualifiant d’« absurde » et de « motivée ».

La réaction de l’Inde est intervenue après que le Canada a expulsé un haut diplomate indien, le Premier ministre canadien Justin Trudeau alléguant que le gouvernement indien pourrait avoir des liens avec l’assassinat d’un dirigeant sikh dans ce pays.

Voici la déclaration complète de l’Inde rejetant les allégations du Canada :

Nous avons vu et rejeté la déclaration du Premier ministre canadien devant son Parlement, ainsi que la déclaration de son ministre des Affaires étrangères.

Les allégations selon lesquelles le gouvernement indien serait impliqué dans un quelconque acte de violence au Canada sont absurdes et motivées.

Des allégations similaires ont été faites par le premier ministre canadien à notre premier ministre et ont été complètement rejetées.

Nous sommes un régime démocratique fortement attaché à l’état de droit.

De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde. L’inaction du gouvernement canadien dans ce dossier est une préoccupation de longue date et constante.

Le fait que des personnalités politiques canadiennes aient ouvertement exprimé leur sympathie pour de tels éléments reste un sujet de profonde préoccupation.

L’espace accordé au Canada à une gamme d’activités illégales, notamment les meurtres, la traite des personnes et le crime organisé, n’est pas nouveau.

Nous rejetons toute tentative visant à lier le gouvernement indien à de tels développements.

Nous exhortons le gouvernement du Canada à engager des poursuites judiciaires rapides et efficaces contre tous les éléments anti-indiens opérant à partir de leur sol.

Hardeep Singh Nijjar, qui dirigeait la Khalistani Tiger Force et la branche canadienne de Sikhs For Justice (SFJ), a été abattu par des assaillants inconnus près d’un gurdwara dans le Surrey en juin. Il était recherché en Inde pour être le « cerveau » de la Khalistani Tiger Force, un groupe terroriste désigné en Inde.