“Absurde” de distribuer des titres sans les Russes – entraîneur de patinage

Les patineurs russes devraient manquer toute la saison 2022/23

L’entraîneur vénéré Eteri Tutberidze a attaqué les interdictions imposées aux patineurs artistiques russes, qualifiant de ridicule que les titres soient décidés en leur absence.

Comme beaucoup de ses homologues dans divers sports, l’Union internationale de patinage (ISU) a imposé une suspension aux athlètes russes et biélorusses en réponse au conflit en Ukraine.

Cela signifiait que la championne olympique Anna Shcherbakova et la détentrice du record du monde Kamila Valieva ont été contraintes de manquer les Championnats du monde plus tôt cette année et seront absentes de toute la saison internationale 2023.

Tutberidze, qui entraîne des stars actuelles telles que Shcherbakova, Valieva et Alexandra Trusova, a attaqué la situation dans un message émotionnel sur les réseaux sociaux.

“Championnats du monde, la répartition des Grands Prix [events]classements mis à jour, etc. Tout cela est très, très frustrant », a écrit l’entraîneur russe sur Instagram.

“Je comprends beaucoup, mais je n’accepte pas la suspension de nos athlètes, de nos enfants des compétitions internationales.

« Bien sûr, c’est plus facile de partager les médailles et de profiter des petites choses, mais où sont les principes de base, le fair-play ?

“Ou comment nous a-t-on expliqué que c’est la préoccupation de nos athlètes?” a ajouté l’homme de 48 ans, en référence aux affirmations du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, selon lesquelles des interdictions sont en place en partie pour protéger les athlètes russes et biélorusses.

“Je pense que les classements ne devraient pas être mis à jour et que les titres ne devraient pas être donnés en notre absence – c’est absurde”, continua Tutberidze.

« Je sais que c’est le sport qui efface les frontières et unit tous les athlètes du monde.

“Je pense que c’est une terrible erreur d’un groupe de personnes qui se sont retrouvées au pouvoir de décision.

“Aide-nous, Dieu, à sortir de cette situation.”

Tutberidze a formé une foule de championnes olympiques et mondiales au cours de la dernière année, connaissant un succès particulier avec son écurie de stars féminines.

Cependant, elle a fait l’objet d’un examen minutieux aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février lorsqu’un test de dopage positif a été signalé pour sa charge Valieva, tandis que le chef du CIO Bach a accusé Tutberidze d’avoir créé un “refroidissement” ambiance pour ses patineurs.

Tutberidze a ensuite été défendue par ses propres patineurs, dont Valieva, ainsi que par des officiels sportifs russes.

La suspension imposée au patinage russe – qui a été prolongée en juin – a également vu le pays dépouillé du traditionnel Grand Prix qu’il organise dans le cadre de la série ISU.

Les responsables russes ont déclaré qu’ils s’efforceraient d’organiser des événements alternatifs en remplacement de leurs patineurs.

Il a été noté par certains, dont l’entraîneur emblématique Tatiana Tarasova, que l’interdiction des patineurs russes signifie le retrait d’une puissance sportive traditionnelle de l’arène internationale.

Commentant les standards des Championnats du monde en France en mars, où les patineurs russes étaient absents, Tarasova a déclaré que c’était comme assister à un “20 ans” régression en termes de normes de patinage féminin.

