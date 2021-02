Cet instinct a conduit à des appels aux hommes homosexuels pour qu’ils cessent d’avoir des relations sexuelles pendant la crise du sida. Il a également stimulé des campagnes pour l’abstinence des adolescents, afin de réduire les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses. Et pour lutter contre l’obésité, les gens ont été attirés par des modes comme l’élimination des gras trans ou des glucides.

Dans le monde entier, les scientifiques n’ont documenté aucun cas de transmission en plein air à moins que les gens n’aient eu une conversation étroite, m’a dit le Dr Muge Cevik, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de St. Andrews en Écosse. « Le petit nombre de cas où une transmission à l’extérieur a pu se produire », elle a écrit sur Twitter , «Étaient associés à des interactions étroites, en particulier une durée prolongée, ou à des environnements où les gens se mélangeaient à l’intérieur et à l’extérieur.» Les nouvelles variantes du virus sont plus contagieuses, mais rien n’indique qu’elles changeront ce schéma.

La réponse à la première question, selon de nombreux experts, est la suivante: ils semblent faire peu de bien. Il est peu probable que l’interdiction des activités de plein air réduise la propagation du virus et n’incite pas non plus les gens à porter un masque à l’extérieur.

Une tendance connexe est «Théâtre d’hygiène», comme Derek Thompson de The Atlantic l’a décrit: Le système de métro de New York ferme tous les soirs, par exemple, pour que les travailleurs puissent effectuer un nettoyage en profondeur.

L’histoire est similaire pour le nettoyage en profondeur. «Les scientifiques disent de plus en plus qu’il y a peu ou pas de preuves que des surfaces contaminées peuvent propager le virus», ont écrit mes collègues Mike Ives et Apoorva Mandavilli. La seule surface qu’il est important de laver, fréquemment et vigoureusement, est la main humaine.

Ce qui nous amène à la deuxième question – s’il y a un inconvénient à l’absolutisme. Covid-19 est une maladie horrible. Et l’idée qu’un jogger quelque part puisse infecter quelqu’un qu’elle croise, même à plus de six pieds de distance, est scientifiquement plausible.

Alors pourquoi ne pas prendre toutes les précautions possibles à tout moment?