Absolut Vodka et Sprite cocktail en canette à venir l’année prochaine

Coca Cola fait équipe avec Pernod Ricard lancer un nouveau cocktail prêt à boire et pré-mélangé à partir de 2024, ont annoncé les sociétés lundi.

Le nouveau cocktail contiendra un mélange de Vodka Absolut et de Sprite, ont indiqué les sociétés. La boisson sera disponible en deux versions avec Sprite et Sprite Zero Sugar. Le lancement est prévu pour le début de l’année prochaine dans certains pays européens, dont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne.

L’industrie des cocktails en conserve a gagné en popularité au cours des deux dernières années, avec un Rapport 2022 du Distilled Spirits Council des États-Unis, qui estime que les boissons prêtes à boire sont la catégorie de spiritueux qui connaît la croissance la plus rapide en termes de revenus et de volume. L’annonce ne précise pas quand les boissons Absolut et Sprite arriveront sur le marché américain.

Les nouvelles boissons rejoignent une multitude de boissons alcoolisées en expansion dans le portefeuille de Coca-Cola au cours des dernières années, y compris le cocktail Jack-and-Coke en canette de l’année dernière.

« Nous nous développons dans le secteur de l’alcool prêt à boire, y compris des produits qui utilisent des marques sélectionnées de notre portefeuille principal », a déclaré James Quincey, PDG et président de Coca-Cola, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de notre nouvelle relation avec Pernod Ricard et attendons avec impatience le lancement d’Absolut & Sprite. »

La vodka est déjà l’une des bases les plus populaires pour les boissons alcoolisées prêtes à boire, et les boissons gazeuses citron-lime comme Sprite sont l’un des mélangeurs les plus populaires dans les cocktails pré-mélangés.