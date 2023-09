« Absolument terrifié » : un adolescent sikh agressé à un arrêt de bus à Kelowna

MISE À JOUR : 18h

Le conseiller municipal de Kelowna, Mohini Singh, est allé rendre visite à la victime de l’agression à l’arrêt d’autobus mercredi matin.

Elle a déclaré que la jeune fille de 17 ans était nouvelle au Canada et qu’elle ne vivait à Kelowna que depuis peut-être cinq mois.

« Il va bien physiquement, mais il est absolument terrifié. Il a peur de retourner à l’école », a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué qu’il aime son école et ses professeurs mais qu’il a peur.

« Il est toujours en état de choc, comment cela a-t-il pu arriver », a déclaré Singh. La victime se trouvait avec son jeune frère au moment des faits.

La sœur du jeune homme va désormais le conduire quotidiennement à l’école.

Singh a déclaré qu’on lui avait dit qu’un passant avait vu l’agression et avait appelé le 911. Plusieurs autres personnes seraient également venues en aide à l’adolescente.

Cet incident survient six mois seulement après qu’un étudiant international sikh de l’UBC Okanagan a été agressé alors qu’il sortait d’un autobus urbain, à l’arrêt McCurdy, pour rentrer chez lui après une tournée d’épicerie.

Gagandeep Singh a reçu des coups de pied et des coups avant de se faire arracher son turban de la tête, a déclaré un ami à Capital News à l’époque.

_______

Un étudiant sikh a été agressé à un arrêt d’autobus de Kelowna alors qu’il rentrait de l’école le 11 septembre.

Peu avant 16 heures, la GRC de Kelowna a été dépêchée sur les lieux d’un incident de pulvérisation de poivre ou de gaz poivré à l’intersection de Rutland Road South et Robson Road East.

Cpl. Michael Gauthier, du Détachement de la GRC de Kelowna, a déclaré qu’avant l’incident du spray anti-ours, il y avait eu une altercation dans un autobus urbain à la suite de laquelle on avait demandé aux personnes impliquées de descendre de l’autobus.

Après être sorti de l’autobus, un deuxième incident s’est produit au cours duquel un adolescent suspect a pulvérisé un spray anti-ours sur la victime.

Des passants ont appelé la police et plusieurs déclarations de témoins ont été obtenues. Le suspect de cet incident a été identifié.

Les enquêteurs continuent de collecter des preuves de vidéosurveillance et d’autres informations pertinentes, notamment en prenant des mesures pour déterminer la motivation de ce crime.

La GRC de Kelowna est prête à fournir prochainement une mise à jour sur son enquête.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

agressionVille de Kelowna