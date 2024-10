L’ancien président Donald Trump a fait parler le monde de la lutte professionnelle lorsqu’il est apparu sur le podcast de The Undertaker la semaine dernière avant l’élection présidentielle de 2024 contre la vice-présidente Kamala Harris.

La légende de la WWE, Mick Foley, a pesé sur la candidature de Trump à la présidence et n’a eu que des mots critiques à l’égard de l’ancien magnat des affaires devenu politicien.

« Je pense qu’il est important d’avoir un moment où ça suffit », a déclaré Foley dans une vidéo publiée sur son Instagram. « Pour moi, c’en était assez il y a 8 ans. The Undertaker a raison lorsqu’il dit que Donald Trump a de nouveau rendu la politique amusante… pendant environ trois semaines en 2016. Mais c’est huit ans plus tard et il n’y a absolument rien d’amusant chez cet homme.

« Pour moi, il n’y a rien d’amusant à ce qu’un homme qui pourrait être le prochain président des États-Unis parle de l’ennemi intérieur. Faire clairement comprendre que ce n’était pas une erreur, que c’est sa ligne de prédilection : « L’ennemi intérieur, l’ennemi intérieur, l’ennemi intérieur ».

Foley a déclaré que ce qui était frustrant pour lui était que les Américains qui travaillaient dur ne pouvaient pas voir que Trump était « un escroc si évident ».

Foley a ensuite formulé d’autres critiques à l’égard du leadership de Trump et de la Cour suprême.

« Donc, Donald Trump, allez-vous me mettre en prison pour avoir critiqué votre Cour suprême parce que je pense que Clarence Thomas est une honte pour la Cour suprême », a ajouté Foley. « Je pense que Samuel Alito est une personne horrible, qui n’a pas sa place au plus haut tribunal du pays. Je ne pense pas que l’entretien de Brett Kavanaugh devant le Sénat lui aurait valu un poste de lave-vaisselle, et encore moins un poste à vie à la Cour suprême.»

Foley a été trois fois champion de la WWE qui a participé à plusieurs promotions et a éliminé de nombreuses bosses d’une cage Hell in a Cell alors qu’il participait à des matchs hardcore brutaux.

Trump a joué un rôle à la WWE. Son ancien Trump Plaza à Atlantic City, New Jersey, était le sponsor de WrestleMania IV et Wrestlemania V, et il a participé à un match cheveux contre cheveux à WrestleMania 23 au Ford Field de Détroit.

Foley soutient Harris et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour le ticket présidentiel.

Trump devançait Harris dans une enquête nationale de Fox News du 16 octobre, entre 50 et 48 %.

Harris, cependant, est en avance de 6 points parmi les électeurs des sept États clés du champ de bataille (dans la marge d’erreur pour ce sous-échantillon), et les candidats sont à égalité à 49 % chacun parmi les électeurs des comtés proches (où la marge Biden-Trump 2020 était inférieur à 10 points).

L’avantage de Trump vient d’une part plus importante dans les comtés qu’il a remportés de plus de 10 points en 2020 (64 % à 35 %) que celle de Harris dans les comtés que Biden a remportés de plus de 10 points (58 % à 39 %).