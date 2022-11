Absolument personne n’est à l’abri de l’esprit Halloween Costume Parody Meme

La recherche d’un costume d’Halloween de dernière minute? Pourquoi ne pas envisager de passer un appel téléphonique de 30 minutes qui aurait vraiment pu être un e-mail. C’est l’une des nombreuses idées créatives de costumes 2022 de Spirit, détaillant américain saisonnier de tenues d’Halloween. Eh bien, l’une des idées d’Internet se déguisant en Esprit, c’est-à-dire.

La Mème de costume d’Halloween Fake Spirit consiste à ajouter une image et du texte à un modèle vierge d’un costume Spirit préemballé. Le mème a commencé en 2019, mais il a vraiment repris ce Spooktober à l’approche d’Halloween. Spirit lui-même s’est même lancé dans la blague en devenant méta avec un faux costume qui vous transforme en un véritable magasin Spirit Halloween. Le costume est accompagné d’une pancarte indiquant le bâtiment abandonné que vous prenez en charge et “la volonté d’exister pour seulement trois mois”.

Le mème peut devenir assez pointu et politique (ce est Internet après tout). De faux costumes frappent l’éphémère Premier ministre britannique Liz Truss (“jeter après 45 jours”, lit-on sur le paquet pour le costume de parodie Truss); le président Joe Biden ; La représentante Marjorie Taylor-Greene, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et des politiciens locaux. Mais beaucoup de parodies ne font que s’attaquer aux stéréotypes professionnels et à la culture pop.

Il y a le costume de capital-risqueur qui vous fera épater n’importe quelle fête avec vos “conseils génériques” et vos “termsheets agressifs”. Et le costume d’associé au capital-investissement, qui s’accompagne d’une “personnalité élitiste” et de “cartes flash du jargon des affaires” (désolé, abonnés à la newsletter vendus séparément).

Conseil de pro : si vous enfilez le pull en tricot torsadé rouille fourni avec le costume professionnel géospatial, assurez-vous de lire les phrases du guide de conversation inclus pour plus de réalisme : “Non, un PDF de tableaux n’est pas une base de données.” “C’est comme Google Maps avec plus de couches.”

Si vous préférez éviter les mondes de Wall Street et de la Silicon Valley et viser la culture des célébrités cet Halloween, vous pouvez devenir la “plus grande brute d’Hollywood et tout le monde le sait”, alias Lisa Rinna. Si vous suivez Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, vous saurez que la membre de la distribution Kathy Hilton a accusé sa collègue femme au foyer Rinna d’être précisément cela lors de la réunion très médiatisée de l’émission plus tôt ce mois-ci.

Aller en tant que Rinna nécessitera un tailleur-pantalon argenté scintillant, des bijoux et un maquillage épais. Si vous voulez quelque chose de moins d’entretien, essayez d’être un podcasteur financier comme Farnoosh Torabi de Crumpe, ou en tant que stagiaire en aérospatiale dans un simple T-shirt noir, un jean et des Converse. Le costume de randonneur non préparé ne nécessite que des tongs et un coup de soleil. Ensuite, il y a le costume de scénariste professionnel. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peignoir, de pantoufles et d’un look qui n’a pas pris de douche depuis des jours.