“Absolument pas”, répond l’ex-chef Sloly lorsqu’on lui demande s’il cherche à blâmer – Kelowna Capital News

Un avocat de la police d’Ottawa a suggéré lundi que l’ancien chef Peter Sloly craignait de perdre son emploi – et cherchait déjà quelqu’un d’autre à blâmer – plusieurs jours après les manifestations du « Freedom Convoy » qui ont paralysé la capitale l’hiver dernier.

L’accusation a conduit à un échange tendu alors que Sloly, qui a démissionné de son poste de chef de la police d’Ottawa au plus fort des manifestations, a poursuivi son témoignage lors d’une enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral des pouvoirs d’urgence des semaines après la crise.

“Vous craigniez de perdre votre emploi et d’être blâmé pour ce qui s’était passé?” L’avocat de la police d’Ottawa, David Migicovsky, a demandé à Sloly.

L’ancien chef a catégoriquement nié cette suggestion.

“Absolument pas, monsieur”, a répondu Sloly.

“Et ce que vous cherchiez, c’était de blâmer quelqu’un d’autre?” Migicovsky pressé.

« Absolument pas, monsieur », dit Sloly.

La commission d’enquête examine les circonstances qui ont mené à la décision du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois le 14 février, la veille de la démission de Sloly.

La Loi sur les mesures d’urgence, entrée en vigueur en 1988, est censée être utilisée lorsqu’une situation urgente, critique et temporaire menace la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens, que l’on pense que les provinces n’ont pas la capacité ou le pouvoir d’intervenir et que la crise ne peut être traitées efficacement avec les lois existantes.

L’enquête a jusqu’à présent brossé un tableau de conflits et de confusion au sein des services de police et à tous les niveaux de gouvernement après l’arrivée du convoi à Ottawa fin janvier.

Sloly, blâmé par d’autres témoins de la police pour une réponse désorganisée, a déclaré vendredi à l’enquête que, alors que la manifestation s’éternisait et que la pression montait, il sentait que son leadership était remis en question.

Dans un autre échange lundi, Migicovsky a fait valoir que Sloly cherchait à blâmer Steve Bell, qui était alors son chef adjoint, pour ne pas avoir planifié la manifestation.

Il a présenté des notes d’un autre chef adjoint, Patricia Ferguson, qui a porté une accusation similaire.

“Le chef avisé recherche des e-mails pour soutenir que je / nous l’avons volontairement exclu de la recherche d’informations sur la démo à venir”, ont déclaré les notes de Ferguson du 14 février. Les documents ont été soumis comme preuves à l’enquête.

Sloly a déclaré que l’accusation était “absolument incorrecte” et qu’il s’en est offusqué.

L’ancien chef de la police a confirmé qu’il avait joué un rôle plus direct dans la réponse de la police à la manifestation après avoir perdu un certain degré de confiance en ses adjoints.

Il a dit qu’il était inquiet après que ses adjoints aient nommé un nouveau commandant d’événement sans le lui dire, mais qu’il n’avait jamais complètement perdu confiance en eux.

L’officier qui a été nommé à ce poste à son insu était toujours sous examen à l’époque pour son leadership après qu’une fête de rue en 2021 soit devenue incontrôlable à la suite d’un match de football de l’Université d’Ottawa, a déclaré Sloly.

Sloly a été accusé à plusieurs reprises d’avoir semé la confusion et le dysfonctionnement dans les rangs du Service de police d’Ottawa pendant la manifestation en ne respectant pas la chaîne de commandement.

Sloly dit que toutes ces accusations sont venues de seconde main.

« Absolument tout ce qui a été affirmé à propos de parce qu’il est venu à travers une rumeur ou quelque chose qui a fait le tour de la station. C’est la seule chose que j’ai entendue jusqu’à présent », a-t-il déclaré à la commission.

La police a engagé une société de relations publiques, Navigator, pour aider à la communication pendant la manifestation, a déclaré Sloly.

Le 6 février, le cabinet a effectué un audit qui comprenait une évaluation de la réputation de Sloly en analysant les médias locaux, nationaux et sociaux. Son rapport a été soumis comme preuve à l’enquête.

Sur plus de 20 000 messages sur les médias sociaux au sujet de la police d’Ottawa que la firme a identifiés ce jour-là, 10 jours après le début des manifestations du convoi, seulement 1 % étaient liés au chef et à la démission. Navigator a déterminé que les appels pour qu’il perde son emploi provenaient de personnes d’Ottawa et de Toronto.

Mais aucun ne provenait de personnalités importantes, ont-ils conclu. “D’après notre analyse, aucun politicien majeur n’a appelé à la démission du chef”, lit-on dans le rapport.

Une facture déposée auprès de la commission montre que Navigator a facturé au service de police 185 992,85 $ pour des services entre le 30 janvier et le 28 février.

—Laura Osman et David Fraser, La Presse canadienne

