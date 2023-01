La patinoire extérieure de Penticton fermera temporairement si les gens continuent de jouer au hockey sur la glace alors qu’ils ne sont pas censés le faire, prévient le groupe responsable de la supervision de l’installation.

Activate Penticton – une organisation à but non lucratif qui a aidé à amasser plus de 800 000 $ pour construire la patinoire – dit que les gens ont apporté des bâtons et des rondelles à l’installation pendant les heures de patinage public désignées, ce qui a causé des problèmes de sécurité et ruiné l’expérience de ceux qui recherchent une glisse tranquille .

“C’est bien de voir à quel point la patinoire est populaire, mais cela s’accompagne de problèmes que nous n’aurions jamais pensé rencontrer”, a déclaré Drew Barnes, président d’Activate Penticton. “Si (les utilisateurs de hockey) vont être aussi grossiers qu’ils l’ont été quand nous leur disons les règles, c’est à ce moment-là que la fermeture va arriver.”

Un panneau affiché à la patinoire indique: “Absolument pas de hockey – pas de bâtons, pas de rondelles, jusqu’à nouvel ordre.”

Mais ce n’est pas exactement le cas, selon Barnes.

Il dit que quatre heures seront désignées chaque semaine pour les personnes qui souhaitent jouer au hockey à la patinoire de la rue Martin. Le panneau est maintenant obsolète, dit Barnes, et de nouvelles règles seront publiées sous peu.

“Les panneaux continuent d’être volés, ils continuent d’être vandalisés, et maintenant nous payons une petite fortune pour des panneaux que personne ne va lire”, a ajouté Barnes.

Barnes, ainsi que plusieurs autres bénévoles, seront responsables de l’application des « règles interdisant le hockey » pendant les heures de patinage public. Si les gens continuent de ne pas suivre le protocole de la patinoire, Activate Penticton indique que l’installation fermera pendant une semaine.

«Nous voulons que les utilisateurs de hockey soient heureux et que les patineurs publics soient heureux», a-t-il déclaré. “C’est une question de sécurité… il y a un certain nombre d’incidents qui ont failli vraiment dégénérer, alors nous essayons d’arrêter cela.”

Le site Web Activate Penticton a publié les nouvelles suivantes. (Photo – Activer Penticton)

Depuis son ouverture en février 2022, la patinoire a accueilli des événements de patinage à roulettes et des matchs de hockey sanctionnés. Il accueillera également le match des étoiles du 60e anniversaire de la BC Hockey League le 21 janvier.

Mais la controverse a surgi en ligne depuis que le panneau «pas de hockey» a été affiché avant Noël.

Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour dire qu’ils continueraient à jouer au hockey quoi qu’il arrive, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils étaient découragés d’amener leurs enfants patiner à cause des bâtons et des rondelles.

Même les politiciens locaux sont intervenus dans le débat.

“Tous ceux qui déclarent dans les commentaires qu’ils vont continuer à enfreindre les règles, veuillez vous secouer la tête”, a écrit la conseillère de Penticton, Amelia Boultbee, sur Facebook.

«Ils sont littéralement en train de mettre en place du matériel de sécurité afin que le hockey puisse potentiellement être joué et tous ceux qui enfreignent les règles entre-temps sont tout simplement incroyablement grossiers et n’ont aucun respect pour les autres ou pour les bénévoles qui travaillent dur qui ont rendu cela possible. pour notre communauté.

Les donateurs privés ont contribué 800 000 $ pour la calotte glaciaire elle-même, la ville dépensant 300 000 $ pour fournir des toilettes et des places de stationnement supplémentaires. Les tâches d’exploitation essentielles, comme l’entretien et la construction de la glace, dépendent toutes des bénévoles.

“Les gens ne voudront pas entreprendre d’autres projets d’activités de plein air philanthropiques s’ils découvrent que notre communauté ne suivra pas de simples règles de sécurité pendant un certain temps”, a ajouté Boutlbee.

La nouvelle patinoire extérieure de Penticton en février 2022, un jour après que la ville a déclaré l’installation «ouverte». (Logan Lockhart – Western News)

À 12 h 30, le vendredi 11 février 2022, les membres d’Activate Penticton mettaient la touche finale à la patinoire extérieure tant attendue de la ville. (Logan Lockhart – Western News)

