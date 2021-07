Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a haussé les sourcils après avoir déclaré que c’était « absolument l’affaire du gouvernement » de savoir si les citoyens avaient été vaccinés ou non contre Covid-19.

Becerra, qui contribue à la campagne de vaccination du pays, a été invité jeudi sur CNN à défendre le président Joe Biden a récemment annoncé « porte à porte » stratégie de sensibilisation pour convaincre les gens de se faire vacciner.

De nombreux législateurs et experts républicains ont fustigé la campagne de vaccination agressive de la Maison Blanche – 160 millions d’Américains devraient avoir reçu au moins une dose de vaccination dans les prochains jours – et ont déclaré que la décision de se faire vacciner ou non dépend de la liberté de choix.





Le dernier commentaire de Becerra a sonné l’alarme auprès de ces critiques, lorsqu’il a développé le propos de Biden « porte à porte » stratégie en disant qu’il est « Tout à fait » l’affaire du gouvernement de savoir si les individus ont été vaccinés, étant donné l’argent que le gouvernement a dépensé pour les efforts pendant la pandémie.

« Peut-être devrions-nous souligner que le gouvernement fédéral a dû dépenser des milliards de dollars pour maintenir les Américains en vie pendant cette pandémie, donc c’est absolument l’affaire du gouvernement, c’est l’affaire des contribuables si nous devons continuer à dépenser de l’argent pour essayer de garder les gens de contracter Covid et d’aider à rouvrir l’économie », dit Becerra.

Il a ajouté plus tard que « frapper à une porte n’a jamais été contraire à la loi » et « c’est notre affaire » pour s’assurer que les Américains peuvent « prospérer » et « s’associer librement » en se faisant vacciner contre le Covid-19.

HHS’ @XavierBecerra sur le programme controversé de vaccination porte-à-porte de Biden : « Le gouvernement fédéral a dépensé des milliards de dollars pour maintenir les Américains en vie pendant cette pandémie. C’est donc absolument l’affaire du gouvernement » de savoir si vous avez été vacciné. pic.twitter.com/PiYp0Peogd – Tom Elliott (@tomselliott) 8 juillet 2021

Becerra a déclaré qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour que le gouvernement fédéral intervienne et donne des directives plus spécifiques sur les personnes non vaccinées assistant à de grands événements ou entrant dans des entreprises sans masque, arguant que l’administration Biden veut laisser les responsables locaux en charge pour le moment.

L’explication de Becerra sur cet effort local, cependant, a soulevé plus de drapeaux rouges auprès des critiques alors qu’il affirmait que l’administration voulait donner aux Américains « le sentiment qu’ils ont la liberté de choisir. »

« Nous essayons de donner aux gens autant de liberté et de choix que possible, mais il est clair que lorsque plus de 600 000 Américains sont morts, le meilleur choix est de se faire vacciner », a-t-il ajouté. il a dit.

« Langue communiste limite » un utilisateur a tweeté en réaction aux commentaires de Becerra.

Le gouvernement fédéral a dépensé des milliards de dollars, maintenant d’où a-t-il obtenu l’argent ? Le peuple américain dit également « nous voulons donner aux gens autant de liberté et de choix ». Encore une fois, ce n’est pas à vous de donner. Langue communiste limite. https://t.co/Fuv8mjwge6 – Ram (@ramprasad_c) 8 juillet 2021

« Ils ont dépensé des milliards de *nos* dollars, mais pensent que nous devrions être reconnaissants », une autre ajoutée.

1) C’est notre argent. 2) Ce n’est pas leur affaire que l’un d’entre nous soit vacciné ou non. https://t.co/h7FHZ5VJ5i – Le clairon de Columbia 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 8 juillet 2021

Après avoir raté son objectif de s’assurer que 70% des adultes américains aient reçu au moins une injection d’un vaccin Covid-19 d’ici le week-end du 4 juillet, Biden a annoncé que l’administration intensifiait ses efforts directs pour promouvoir les vaccinations auprès du public, affirmant que les responsables seraient « littéralement frapper aux portes. »

La Maison Blanche et les responsables de la santé ont commencé à avertir les Américains de la variante Delta du virus Covid-19, qui est récemment devenue la souche dominante dans le pays, pour les encourager à se faire vacciner, arguant que les zones à faible vaccination pourraient voir des pics de cas en raison de la l’augmentation constante de la variante.

Lors d’une visite en Caroline du Nord cette semaine pour aider à pousser les vaccinations, Becerra a fait écho aux inquiétudes concernant la variante et a averti les gens de se faire vacciner s’ils le souhaitent. « rester devant ça. »

« Ce virus est en constante mutation », il a dit. «Plus il mute, plus il y a de chances qu’une version mutée déjoue et renforce notre vaccin. Comme l’a dit le gouverneur, nous devons garder une longueur d’avance. »

