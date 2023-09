« Absolument horrible » : un arbre célèbre du mur d’Hadrien au Royaume-Uni abattu du jour au lendemain

Lorsqu’un ami a dit à Ian Sproat que le célèbre arbre Sycamore Gap était tombé, il a espéré que ce n’était rien de plus qu’une blague.

Mais alors qu’il arrivait au mur historique d’Hadrien, dans le comté de Northumberland, près de la frontière entre l’Angleterre et l’Écosse, il fut dévasté par ce qu’il découvrit.

« C’était le cœur de Northumberland », a déclaré le photographe local. Comme ça arrive hôte Nil Köksal. « Je n’ai pas pensé une seule seconde que ça allait tomber… C’était horrible, absolument horrible. »

Au début, il a pensé que le vent l’avait peut-être fait tomber de l’endroit où il se trouvait près du mur, lui-même classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais à mesure qu’il se rapprochait, il était clair que la coupure était intentionnelle – ne laissant derrière elle qu’une souche à l’endroit où elle se dressait autrefois fièrement.

L’arbre était tombé mercredi soir. La police a déclaré qu’elle pensait que l’abattage de l’arbre était « délibéré » et a arrêté un adolescent soupçonné d’avoir causé des dommages criminels, selon reportage de la BBC .

Sproat dit que la communauté a du mal à comprendre comment cela a pu se produire.

« Il y a un mélange d’émotions, pour être honnête avec vous. Je ne sais pas si quelqu’un l’a fait, par exemple pour un pari ou par méchanceté.… Personne ne semble comprendre pourquoi quelqu’un ferait cela », a déclaré Sproat.

La souche de l’arbre Sycamore Gap est tout ce qui reste au sol. (Oli Scarff/AFP via Getty Images)

Arbre de renommée

L’arbre est apparu dans le film de 1991 Robin des Bois : Prince du Voleurs, avec Kevin Costner et a même été nommé arbre de l’année en 2016.

Pour Sproat, cela fait partie de ce qui l’a amené à se lancer dans la photographie. Un de ses amis lui a présenté l’arbre et il l’a pris en photo dans le ciel nocturne.

« Pour moi, c’était une évasion du monde réel. Je lutte contre le stress… donc sortir avec mon appareil photo dans le ciel sombre et oublier le monde réel est vraiment important pour moi », a-t-il déclaré.

Alors qu’il se tenait près de l’arbre jeudi, Sproat a regardé les touristes et les habitants pleurer les dégâts causés et a lu des messages sur les rochers qui y avaient été laissés par les visiteurs au fil des ans.

Une photo prise le 4 juin 2023 montre le Sycamore Gap le long du mur d’Hadrien. (Oli Scarff/AFP via Getty Images)

« Les gens fondaient en larmes. Il y avait des êtres chers qui étaient assis, assis, se serrant dans leurs bras et avec des souvenirs évidents des générations passées », a-t-il déclaré, ajoutant que même les policiers avec qui il a parlé étaient visiblement secoués.

Un morceau d’histoire perdu

« Nous sommes profondément choqués par ce qui semble être un acte de vandalisme », a déclaré Andrew Poad, directeur général du National Trust, un groupe de conservation à but non lucratif au Royaume-Uni.

« L’arbre est un élément important et emblématique du paysage depuis près de 200 ans et compte beaucoup pour la communauté locale et pour tous ceux qui ont visité le site. »

L’arbre était l’un des plus photographiés du Royaume-Uni et est apparu dans le film de Kevin Costner de 1991, Robin des Bois : Prince des Voleurs. (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Sproat n’est pas sûr de ce qui se passera ensuite, mais il espère trouver un moyen d’honorer l’héritage du grand arbre. Il a dit qu’il y avait déjà eu une discussion sur la collecte de fonds pour qu’ils puissent le faire.

« Ce serait bien de penser que nous pourrions sauver une partie de l’arbre, juste pour que les gens puissent visiter, vous savez, une partie de ce qui était autrefois », a déclaré Sproat.

« Je ne sais pas, peut-être retirer un jeune arbre de l’arbre pour créer un petit bonsaï ou quelque chose comme ça, vous savez, quelque chose pour simplement garder l’arbre en vie. »