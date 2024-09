« Absolument hideux » : la nouvelle sculpture londonienne d’Oscar Wilde condamnée par son petit-fils | Oscar Wilde

Une immense sculpture représentant la tête d’Oscar Wilde couchée sur le côté, son visage découpé en segments, a été condamnée comme étant « absolument hideuse » par le petit-fils du dramaturge.

Merlin Holland, un expert de la vie et de l’œuvre de Wilde, a critiqué une sculpture en bronze noir de 60 cm de haut réalisée par Sir Eduardo Paolozzi qui doit être dévoilée dans un jardin public de Chelsea, au sud-ouest de Londres, près de l’ancienne maison de Wilde.

Il a dit à la Observateur« Je suis tout à fait pour toutes les innovations dans l’art moderne. Mais cela me paraît inacceptable. C’est absolument hideux. »

Holland a déclaré que cela ne ressemble en rien à Wilde et ne parvient pas à transmettre l’esprit et le génie de l’un des plus grands dramaturges de la langue anglaise, qui a écrit L’éventail de Lady Windermere et L’importance d’être sérieux, contenant la mémorable insulte prononcée par Lady Bracknell : « Cette Miss Prism est-elle une femme d’aspect répulsif ? ».

Au contraire, a expliqué Holland, la sculpture est si lugubre que quiconque la croise est plus susceptible de penser à la fin tragique de Wilde qu’à la joie de son écriture. Elle devrait être installée à Dovehouse Green dans les prochaines semaines.

Paolozzi, le sculpteur britannique décédé en 2005, est surtout connu pour ses mosaïques de 1986 à la station de métro Tottenham Court Road et son bronze de Sir Isaac Newton de 1995 à l’extérieur de la British Library. Il avait un atelier à Dovehouse Street et l’érection de la sculpture de Wilde commémore le centenaire de sa naissance cette année.

Wilde mourut dans la pauvreté en 1900, à l’âge de 46 ans, après l’un des procès les plus célèbres de l’histoire britannique et son emprisonnement pour homosexualité. Il fut ruiné par sa décision de poursuivre le marquis de Queensberry, qui l’accusait d’être un « sodomite » après avoir découvert que son fils, Lord Alfred « Bosie » Douglas, était l’amant de Wilde. L’épouse de Wilde, Constance, s’enfuit avec leurs deux fils en Europe, changeant leur nom de famille en Hollande.

Le petit-fils de Wilde a déclaré à propos de la sculpture : « Elle semble dire : « voici un monument à un homme que la société a décapité ». Comment voulons-nous nous souvenir de lui ? Amusant, divertissant, engageant ou dépecé et décapité pour avoir enfreint la loi de l’époque ? Je sais ce que je préfère. »

En 1995, Paolozzi a soumis un projet de statue à un comité présidé par Sir Jeremy Isaacs et composé des acteurs Dame Judi Dench et Sir Ian McKellen, du poète Seamus Heaney et de Holland. Douze artistes ont été invités à soumettre leurs projets, et Paolozzi figurait parmi les six candidats présélectionnés, invités à créer des maquettes ou des modèles réduits.

Il a fait valoir qu’une sculpture de Wilde devait être conceptuelle plutôt que figurative. Mais le comité a rejeté cette proposition. Son projet était « trop brutaliste », a rappelé Holland : « Il avait été un grand artiste des temps modernes, mais nous ne pensions tout simplement pas qu’une tête segmentée d’Oscar représenterait ce que nous voulions que le public apprécie et admire chez lui. »

Le comité a plutôt choisi la sculpture « spirituelle et amusante » de Maggi Hambling, dans laquelle un buste de Wilde émerge d’un sarcophage en granit ressemblant à un banc, sur lequel est inscrite une citation de L’éventail de Lady Windermere« Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles. » Elle a été installée à Londres près de la gare de Charing Cross en 1998.

Holland a déclaré : « Un monument ou une statue doit « dire » quelque chose au public. Hambling dit : « Peu importe qui vous êtes, venez vous asseoir et discuter avec un grand causeur et dramaturge. C’est aussi une très bonne représentation, une esquisse en bronze. »

Simon Wilson, ancien conservateur de la Tate, a lui aussi critiqué la sculpture de Paolozzi. Il a déclaré : « Pourquoi la tête est-elle toute découpée ? Pourquoi est-elle couchée sur le côté ? En tant qu’historien de l’art, je peux en déduire que les coupures sur la tête symbolisent la souffrance de Wilde et que la tête renversée sur le côté symbolise sa chute. Mais un observateur non spécialiste verra-t-il cela ? »

« Ce que vous avez ici, c’est une sculpture de Paolozzi qui fait référence à Oscar Wilde. Nous avons vraiment besoin d’un monument simple et traditionnel à la mémoire de Wilde. »

La Fondation Paolozzi a déclaré : « La fondation considère que chacun a le droit d’avoir son opinion, y compris le petit-fils d’Oscar Wilde. Nous notons également que la Société Oscar Wilde lui apporte son soutien total. » Wilde aurait sans doute eu son mot à dire à ce sujet. Il a un jour fait cette observation à propos de la sculpture en Angleterre : « En regardant les figures qui ornent nos parcs, on pourrait presque souhaiter que nous ayons complètement tué le noble art : voir les statues de nos défunts hommes d’État en redingote de marbre et en gilet croisé de bronze ajoute une nouvelle horreur à la mort. »