Une collection Arsenal Adidas x Maharishi a été publiée – et il s’agit encore une fois d’un superbe ensemble de vêtements pour les habitants du nord de Londres.

Les Gunners ne sont bien sûr pas étrangers au crossover de mode. Récemment, Adidas a collaboré avec la créatrice de renom Stella McCartney pour produire le maillot extérieur de l’équipe féminine, tandis que La marque LA 424 a travaillé avec Adi pour une collection en 2021.

Mais c’est peut-être notre œuvre préférée à ce jour. La marque de mode londonienne et le géant du streetwear, Maharishi, sont de la partie pour celui-ci – et c’est une belle chose. Mais qu’est-ce que Gunnersaurus a à voir avec ça ?

Les meilleures offres du jour sur la collection Adidas Arsenal x Maharishi

La collection Arsenal Adidas x Maharishi est l’un des plus beaux ensembles de vêtements que les Gunners aient jamais sortis.

Image 1 de 4 La collection Arsenal Adidas x Maharishi (Crédit image : Adidas/Arsenal) La collection Arsenal Adidas x Maharishi (Crédit image : Adidas/Arsenal) La collection Arsenal Adidas x Maharishi (Crédit image : Adidas/Arsenal) La collection Arsenal Adidas x Maharishi (Crédit image : Adidas/Arsenal)

Adidas et Maharishi ont vraiment tenu leurs promesses avec celui-ci. Il s’agit d’une gamme de vêtements inspirée du camouflage, qui comprend un maillot d’avant-match, une veste d’hymne, un short et des chaussettes, qui fera ses débuts avant le coup d’envoi à 15 heures contre Sheffield United à l’Emirates Stadium ce week-end.

La collection présente un motif de camouflage sur mesure « DPM : Bonsai Dragon Scales », qui serait inspiré de la prochaine Année Lunaire du Dragon. Arsenal a une histoire avec les créations du Nouvel An lunaire, ayant publié des créations époustouflantes au cours des dernières saisons, notamment sweats à capuche et blousons aviateur.

Maharishi est connu pour intégrer des créatures mythologiques dans son travail – et ces pièces sont ornées de broderies et d’imprimés célébrant non seulement le célèbre canon des Gunners… mais aussi une nouvelle incarnation de la mascotte du club, Gunnersaurus. Nous. Amour. Il.

“Cette gamme est le mélange parfait d’Arsenal, Maharishi et Adidas”, a déclaré l’ailier d’Arsenal Reiss Nelson à propos de la collection.

« Cela a l’air frais et, en tant que grand fan de Maharishi, je suis ravi que le club s’associe à des marques qui font authentiquement partie de la culture londonienne. Je sais que nos supporters apprécieront également cette collaboration.

Un supporter en particulier est gazé. Hardy Blechman, fondateur de Maharishi, est en réalité un Gooner.

Image 1 de 8 (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal) (Crédit image : Adidas/Arsenal)

“En tant que fan d’Arsenal, c’est un honneur absolu de collaborer sur cette gamme”, a déclaré Blechman. «Il combine le meilleur de la performance d’Adidas avec l’esthétique streetwear de Maharishi.

« Depuis 1994, nous avons adopté une approche pacifiste du design utilitaire de qualité militaire, représentant le camouflage comme symbole de la nature et de l’art, et c’est quelque chose que nous sommes fiers d’appliquer dans la conception de cette collection Adidas et Arsenal. Nous avons hâte de le voir sur les joueurs et espérons qu’il sera bien accueilli par les supporters.

Il s’agit d’une collection limitée – donc si vous n’êtes pas rapide avec elle, vous serez le dernier à l’utiliser.

Plus d’histoires d’Arsenal

Declan Rice a a révélé en exclusivité à FourFourTwo pourquoi il a choisi de signer pour Arsenal cet été.

FFT a également rencontré l’ancienne star d’Arsenal, Aaron Ramsey, qui a expliqué pourquoi il avait refusé de rejoindre la Saudi Pro League en faveur de rejoindre Cardiff City.

Pendant ce temps, le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a déclaré que quitter le Real Madrid était la “meilleure décision” qu’il aurait pu prendre pour sa carrière.