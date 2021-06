« Absolument embarrassant »: les fans critiquent la douce non-punition de l’UEFA pour les rebelles de la Super League européenne, la Juventus, le Real Madrid et Barcelone

Les trois poids lourds du football européen et les principaux bailleurs de fonds des plans extrêmement controversés feraient face à de lourdes sanctions pour leur part dans le complot, allant de lourdes amendes à l’exclusion potentielle du premier tournoi de clubs d’Europe, la Ligue des champions.

Alors que Chelsea, Manchester City et Manchester United figuraient parmi les membres des 12 équipes fondatrices à abandonner au milieu de la fureur des fans, Madrid, le Barça et la Juve étaient les seules équipes à avoir refusé de renoncer à leurs plans et à rester attachées à une sorte de séparation nouveau tournoi exclusivement organisé parmi l’élite du continent.

« L’Instance d’appel de l’UEFA a décidé de suspendre la procédure jusqu’à nouvel ordre », a déclaré l’autorité dans un communiqué suggérant que le trio ne serait désormais pas soumis à des sanctions dans un avenir prévisible.

L'UEFA a confirmé qu'elle suspendait les procédures disciplinaires contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus. Ceci est lié à l'injonction d'un tribunal de Madrid. Trois clubs risquaient une suspension de deux ans en Ligue des champions et de lourdes amendes. Il semble maintenant certain que cela n'arrivera pas.

Gagnant d’une décision d’un tribunal espagnol de premier plan en avril qui a déclaré qu’ils ne peuvent être punis ni par l’UEFA ni par la FIFA, le cas de Madrid a également été notifié par un juge de la capitale espagnole pour la Cour européenne de justice de Luxembourg – démontrant l’influence du Real Madrid président Florentino Perez.

Cette injonction a été remise au bureau de la FIFA via les autorités suisses le week-end dernier, et signifie que l’UEFA sera tenue de verser des dommages et intérêts aux trois équipes en question si elles devaient être sanctionnées.

Les avocats de l’UEFA sont actuellement en train de faire appel contre l’injonction de Madrid et coopèrent avec les autorités suisses à ce sujet – ce qui pourrait expliquer leur réticence à avancer dans la procédure.

Mais cela ne signifie pas que cette décision n’a pas été critiquée par les fans en ligne ou moquée par d’autres qui s’attendaient à ce que peu ou pas de mesures soient prises.

« Une réponse absolument embarrassante », dit l’un.

« [It’s] clairement où se trouve le pouvoir. Ces clubs ne devraient pas être en compétition européenne la saison prochaine. »

« Tout est une question d’argent et de pouvoir d’audience », a souligné un autre critique.

« L’UEFA sait que sans les riches sacs de merde de la compétition, cela affecterait sérieusement les chiffres d’audience dans le monde. »

Absolument pas de balles du tout blague complète de l'UEFA sur une organisation

Un autre lecteur en colère a écrit : « Footy les fans n’oublieront jamais la façon dont ces clubs ont presque détruit l’essence même du sport.

« Ils n’oublieront jamais la façon dont les soi-disant » autorités » se sont pliées à leurs intérêts égocentriques mutuels avec une telle « punition » apprivoisée. Bouillonnant. «

Un apologiste des clubs a déclaré: « Désolé de décevoir mais ils n’ont enfreint aucune règle et l’UEFA et Aleksander Čeferin, avant de les menacer, auraient dû savoir qu’ils n’avaient aucune autorité pour interdire l’un d’entre eux.

« Malheureusement, les clubs de Premier League n’ont pas eu le courage de s’y opposer. »

Les six clubs de Premier League qui ont cofondé la Super League européenne ont accepté de payer une amende d'environ 30 millions de dollars.• Arsenal• Chelsea• Liverpool• Manchester City• Manchester United• Tottenham HotspurS'ils réessayent, ils seront condamnés à une amende d'environ 35 $ M chacun & amarré 30 points.

Les six clubs de Premier League qui ont rejoint la ligue puis se sont retirés – comprenant Chelsea, United, City aux côtés de Tottenham, Arsenal et Liverpool – ont été condamnés à une amende collective de 30 millions de dollars pour leur acte par leurs organes gouvernementaux nationaux.

Aux termes de leur accord, ils s’exposeront à une amende de 35 millions de dollars chacun et à 30 points s’ils tentent de s’échapper à l’avenir.

Dans une déclaration commune, la FA et la Premier League ont révélé que les clubs avaient « collectivement convenu » débourser le paiement comme « un geste de bonne volonté ».

Déclaration de la Premier League concernant l'amende collective de 22 millions de livres sterling pour les clubs impliqués dans le fiasco de la Super League.

L’argent » ira vers le bien du jeu « , impliquant « nouvel investissement dans le soutien aux fans », et contribuera à financer des projets locaux et communautaires.

« Les six clubs impliqués dans les propositions de formation d’une Super League européenne ont reconnu une fois de plus que leurs actions étaient une erreur et ont reconfirmé leur engagement envers la Premier League et l’avenir du football anglais », a-t-il ajouté. une déclaration lue.

« Ils se sont excusés de tout cœur auprès de leurs fans, des autres clubs, de la Premier League et de la FA.

L'amende de 3,5 millions de livres sterling donnera vraiment une leçon à ces clubs de Super League. 🙄🙄 Personnellement je leur aurais mis plus d'amende ET déduit 15pts en début de saison. De cette façon, les clubs pourraient potentiellement manquer le football européen + le top 4 + le prix PL.

« La Premier League et la FA ont travaillé en étroite collaboration tout au long de ce processus, et cet accord met fin aux deux enquêtes sur la question. »

Le critique Arch ESL et légende de Manchester United, Gary Neville, a qualifié cette punition de « embarras absolu ».

« Sûrement, cela devrait être de 30 millions de dollars par club », a fait écho un fan, tandis que d’autres ont suggéré que la déduction de 30 points devrait être introduite immédiatement.