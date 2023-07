De gauche à droite : le sergent-chef. Baltej Dhillon, gestionnaire de programme pour le groupe d’enquête et de renseignement sur les armes criminelles de l’UMECO, et Daisy Wong, directrice du Laboratoire provincial d’armes à feu médico-légales, lors d’une conférence de presse mardi 11 juillet 2023, avertissant le public, les parents et leurs enfants des dangers des imprimantes 3D. (Lauren Collins) La Combined Forces Special Enforcement Unit of BC a averti le public, les parents et leurs enfants des dangers liés à l’utilisation d’imprimantes 3D pour fabriquer des armes à feu ou d’autres armes potentielles. Mardi (11 juillet 2023), un certain nombre d’armes à feu imprimées en 3D, ainsi que le cadre d’un Glock 26 actuellement fabriqué par une imprimante 3D, étaient exposés. (Lauren Collins) Daisy Wong, responsable du Laboratoire provincial d’armes à feu médico-légales de l’Unité spéciale d’exécution des forces combinées, explique les détails des armes à feu imprimées en 3D lors d’une conférence de presse mardi 11 juillet 2023, avertissant le public, les parents et leurs enfants des dangers des imprimantes 3D. (Lauren Collins) Officier des opérations de l’unité spéciale des forces combinées Insp. Joel Hussey prend la parole lors d’un point de presse mardi 11 juillet 2023 avertissant le public, les parents et leurs enfants des dangers des imprimantes 3D. Devant lui se trouvent des armes à feu imprimées en 3D, ainsi que le châssis d’un Glock 26 en cours de fabrication par une imprimante 3D. (Lauren Collins) La Combined Forces Special Enforcement Unit of BC a averti le public, les parents et leurs enfants des dangers liés à l’utilisation d’imprimantes 3D pour fabriquer des armes à feu ou d’autres armes potentielles. Un certain nombre d’armes à feu imprimées en 3D étaient exposées, ainsi que le cadre d’un Glock 26 actuellement fabriqué par une imprimante 3D. (Lauren Collins) Daisy Wong, responsable du Laboratoire provincial d’armes à feu médico-légales de l’Unité spéciale d’exécution des forces combinées, explique les détails des armes à feu imprimées en 3D lors d’une conférence de presse mardi 11 juillet 2023, avertissant le public, les parents et leurs enfants des dangers des imprimantes 3D. (Lauren Collins) Daisy Wong, responsable du Laboratoire provincial d’armes à feu médico-légales de l’Unité spéciale d’exécution des forces combinées, explique les détails des armes à feu imprimées en 3D lors d’une conférence de presse mardi 11 juillet 2023, avertissant le public, les parents et leurs enfants des dangers des imprimantes 3D. Sur la droite se trouvait une imprimante 3D fabriquant activement le cadre d’un Glock 26. (Lauren Collins)

Si vous pouvez Google, vous pouvez obtenir les schémas pour créer une arme à feu ou une arme imprimée en 3D, déclare l’agence de police anti-gang de la Colombie-Britannique.

C’était le message de l’Unité spéciale de répression des forces combinées mardi 11 juillet avertissant le public, les parents et leurs enfants des dangers des imprimantes 3D.

« Vous pouvez littéralement aller sur Internet et Google 3D imprimer des schémas et des plans, et à moins qu’il n’y ait une surveillance de la visibilité de ce qui est fait, il y a un risque que nos enfants impriment des choses que nous ne voudrions pas qu’ils aient, « , a expliqué le sergent-chef. Baltej Dhillon, gestionnaire de programme pour le groupe d’enquête et de renseignement sur les armes criminelles de l’UMECO.

« Parce que c’est si nouveau et que nous en apprenons encore les risques et les dangers, c’est une étape extraordinaire que nous prenons pour nous assurer que nos enfants ne se retrouvent pas dans une situation et que les parents ne se retrouvent pas dans une situation où ils doivent se rendre à un poste de police et emmener leur enfant avec eux. Cela fait un meilleur scénario. Le pire scénario est que l’enfant se blesse.

La police les a qualifiées d’armes à feu de fabrication privée, mais les plans peuvent également inclure des coups de poing américains, des couteaux et des grenades imprimés en 3D. L’UMECO présentait plusieurs pistolets imprimés en 3D, ainsi qu’une impression 3D en cours pour le cadre d’un Glock 26.

« Il n’a pas fallu longtemps à notre équipe pour comprendre comment imprimer à partir des sources en ligne », a noté Daisy Wong, gestionnaire de laboratoire au Laboratoire provincial des armes à feu médico-légales de l’UMECO.

Wong fait partie d’une équipe qui prend les objets saisis, les évalue et détermine s’ils peuvent facilement être transformés en arme à feu. S’ils le peuvent, il s’agit probablement d’une infraction passible de poursuites.

Ce que l’équipe a découvert, c’est que 50 % d’entre eux sont des « travaux ratés », qui présentent des défauts et peuvent poser des problèmes d’intégrité structurelle, mais le reste est utilisable tel quel.

Daisy Wong, responsable du Laboratoire provincial d’armes à feu médico-légales de l’Unité spéciale d’application de la loi des Forces combinées, pointe du doigt une arme à feu Songbird, qui a été presque entièrement fabriquée à partir d’une imprimante 3D. La CFSEU-BC a averti le public, les parents et leurs enfants des dangers de l’utilisation d’imprimantes 3D pour fabriquer des armes à feu ou d’autres armes potentielles lors d’un point de presse mardi 11 juillet 2023. (Lauren Collins)

Une imprimante 3D peut fabriquer environ 80 % d’une arme à feu et les 20 % restants sont toutes des pièces dont l’achat est légal, comme les canons et les mécanismes de déclenchement.

Dhillon a eu une carrière de plusieurs décennies dans la police, mais il ne s’attendait pas à ce que les armes à feu imprimées en 3D soient une source de préoccupation.

« Les armes à feu de fabrication privée sont là pour rester, mais cette technologie est absolument effrayante. »

Officier des opérations Insp. Joel Hussey a déclaré que l’avertissement de mardi ne visait pas à « s’éloigner de l’énorme avantage que procure l’impression 3D », mais plutôt à être conscient et à atténuer les risques avec ce que la technologie peut faire.

« C’est ce qui préoccupe le public, c’est qu’on les fait ressembler à de vraies armes à feu – c’est inquiétant. Tout aussi dérangeant, comme vous le voyez ici, ils sont faits pour ressembler à des jouets, ils présentent donc également ce risque pour le public.

Il a déclaré qu’en Colombie-Britannique et au Canada, il n’y avait pas encore un nombre élevé d’armes à feu de ce type, mais les forces de l’ordre remarquent une augmentation d’une année sur l’autre des saisies et de l’utilisation illégale d’armes à feu imprimées en 3D. Cela devient une tendance mondiale.

Au Canada, le nombre d’armes à feu de fabrication privée en 2021 était « un peu moins de 200 », mais il est passé à 500 l’année suivante.

Comparativement, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives aux États-Unis en a saisi environ 8 500 en 2020. Ce nombre est passé à 19 000 en 2021.

