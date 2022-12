“Absolument choqué”: Rishi Sunak s’en prend à sa collègue conservatrice Michelle Mone à propos des allégations de contrat de Covid

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak s’est retourné contre Michelle Mone, sa collègue conservatrice touchée par le scandale, déclarant aux députés qu’il était “absolument choqué” par les allégations concernant les contrats de Covid.

Le Premier ministre a également confirmé que la baronne Mone avait perdu le whip conservateur – après avoir annoncé un congé de la Chambre des lords pour tenter de laver son nom.

Jusqu’à présent, les ministres se sont refusés à commenter les allégations concernant les contrats lucratifs accordés à la société PPE Medpro, qu’elle a recommandée aux ministres.

Mais M. Sunak a déclaré aux députés: “Comme tout le monde, j’ai été absolument choqué de lire les allégations. C’est tout à fait juste qu’elle n’assiste plus à la Chambre des lords et n’ait donc plus de whip conservateur. »

Mais Keir Starmer a ridiculisé l’affirmation selon laquelle les réclamations étaient une surprise, en disant: “Il dit qu’il est choqué, il était le chancelier – il a signé les chèques.”

Mardi, les Communes ont adopté une motion visant à obtenir la publication de textes et de courriels derrière ce que le parti travailliste appelle “une dissimulation”, mais pas tant que “toutes les enquêtes ne sont pas terminées”, a déclaré le gouvernement.