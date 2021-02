Abs d’un boxeur! Vijender Singh en admiration devant la forme physique de Rahul Gandhi

Boxeur Vijender Singh complété Congrès leader Rahul Gandhi pour sa forme physique lors de la visite de ce dernier au Kerala. Gandhi a plongé dans la mer avec des pêcheurs pour leur montrer son soutien.

«Abs d’un boxeur. Les jeunes les plus audacieux et le leader du peuple. Bravo @RahulGandhi Ji », a tweeté Singh jeudi avec une photo de Gandhi trempée de la plongée.

Gandhi, 50 ans, faisait campagne avant les élections à l’Assemblée nationale, qui se tiendront en avril.

Pendant ce temps, Singh a récemment annoncé qu’il reviendrait sur le ring pour la première fois depuis plus d’un an en mars. Alors que le combat aura lieu en Inde, ses dates ou l’adversaire de Vijender n’ont pas encore été révélés.

Ce sera le 13e combat professionnel du médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2008 et son cinquième en Inde, après des succès à New Delhi, Mumbai et Jaipur. Vijender a jusqu’à présent une fiche de 12-0 dans sa carrière professionnelle avec huit victoires par élimination directe.

«Je suis vraiment ravi de revenir sur le ring. Je suis excité et désireux de revenir sur le ring et je me suis entraîné dur pour rester en forme pour le combat. L’adversaire n’a pas vraiment d’importance car je suis concentré pour prolonger ma séquence sans défaite », a déclaré Vijender.