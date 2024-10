Abris par temps froid, escroqueries aux secours en cas de catastrophe, etc.

Le 15 octobre marque le 20e jour des efforts d’intervention d’urgence suite à la tempête tropicale Helene, selon les briefings quotidiens du gouvernement du comté de Buncombe.

La directrice du comté, Avril Pinder, a ouvert la réunion avec une mise à jour sur les centres de soins communautaires, qui fournissent une blanchisserie, des douches, des salles de bains, un accès aux tours cellulaires, une connexion Wi-Fi, de l’eau potable et non potable et des conseils. Les centres, dont un nouvel ajout, sont situés à :

Voici votre aperçu quotidien du briefing du comté.

Vote du comté de Buncombe

Pinder a fourni une brève mise à jour sur le vote anticipé dans le comté de Buncombe, qui commence le jeudi 17 octobre. Après son début, le vote anticipé aura lieu tous les jours, y compris les week-ends jusqu’au 2 novembre. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 17 h, sauf le dernier jour. , qui se termine à 15 heures. Vous avez besoin d’une pièce d’identité pour voter – si vous n’en avez pas, visitez le bureau des élections au 59 Woodfin Pl à Asheville.

Les lieux de vote anticipé sont :

Bibliothèque de la Montagne Noire

Bibliothèque d’Asheville Est

Bibliothèque Enka-Candler

Bibliothèque Fairview

Centre communautaire de Leicester

Bibliothèque de Buncombe Sud

Centre de santé et de conseil UNCA (nouvel emplacement au 118 WT Weaver Blvd., Asheville)

Centre communautaire de Weaverville

Dr Wesley Grant Southside Centre (au lieu de l’emplacement du conseil des élections)

Bibliothèque d’Asheville Ouest

Temps froid, abris à WNC

Le mercredi 16 octobre, l’ouest de la Caroline du Nord devrait connaître des températures très froides. Les refuges ont de l’espace et sont disponibles à :

Centre de conférence AB Tech (utilisez l’entrée Victoria Road)

Ancien Gold’s Gym au 1815 Hendersonville Road (cet endroit dispose d’une aire de jeux pour les enfants et d’un emplacement approprié pour les familles. Les animaux ne sont pas autorisés.)

Campus AB Tech au 10 Geneviève Cir. abri médical d’urgence, disponible pour les personnes ayant besoin d’équipement médical nécessitant de l’électricité)

WNC Ag Center au 1301 Fannon Bridge Road (bonne option pour les familles avec animaux de compagnie)

Fournitures gratuites à WNC, où apporter des dons

Eblen Charities est ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 au 23 Hamilton St. à Asheville et fournit des bons d’essence, des vêtements chauds d’hiver et d’autres articles essentiels tels que des produits d’hygiène et de nettoyage, des fournitures menstruelles, des couches, etc.

Goodwill accepte les dons de vêtements et fournit des bons d’achat à ceux qui en ont besoin. Bounty and Soul accepte également les dons de vêtements chauds et de couvertures. Des contributions financières peuvent être versées à Centraide d’Asheville et du comté de Buncombe à Unitedwayabc.org.

Quand Internet sera-t-il de retour dans WNC ?

Plus de 236 000 clients Spectrum ont perdu le service au plus fort d’Hélène. En Caroline du Nord, Spectrum s’attend à un rétablissement complet d’ici le 19 octobre dans tous les emplacements d’accès sûrs. Dans le comté de Buncombe, 58 % des clients Spectrum ont vu leur service rétabli au 15 octobre. Cela laisse 37 656 clients sans électricité.

Emplacements FEMA aujourd’hui

Aujourd’hui, 15 octobre, la FEMA sera présente à plusieurs endroits de WNC. Ceux-ci incluent :

La santé et les services sociaux du comté de Buncombe renoncent aux frais

Le Conseil de la santé et des services sociaux du comté de Buncombe a supprimé les frais pour les vaccins contre la grippe, le COVID-19, le TDap et l’hépatite A pour les adultes. Vous pouvez accéder aux services de santé et aux services sociaux du comté de Buncombe au 40 Cox Ave.

De plus, les frais de santé environnementale pour les examens des plans de services alimentaires pour les installations existantes de plus de 500 pieds carrés, les rénovations et les ajouts pour les installations de moins de 500 pieds carrés, permettant l’auto-collecte d’échantillons d’eau et d’échantillons d’eau de puits pour divers produits chimiques, ont été supprimés.

Assistance nutritionnelle supplémentaire en cas de catastrophe, également appelée DSNAP

Les personnes touchées par la tempête tropicale Hélène peuvent demander une prestation unique pour les aider à acheter de la nourriture grâce à l’assistance nutritionnelle supplémentaire en cas de catastrophe, souvent connue sous le nom de DSNAP. Pour postuler, veuillez visiter epass.nc.gov ou appeler le 1-844-453-1117.

Escroqueries aux secours en cas de catastrophe

Le bureau du procureur général de Caroline du Nord dispose d’une ligne d’assistance téléphonique pour signaler les escroqueries, notamment les réparations après sinistre, les prix abusifs et les entrepreneurs frauduleux. Vous pouvez appeler le 877-5NOSCAM pour joindre la hotline ou déposer une plainte en ligne.

Pour éviter les arnaques, suivez ces conseils fournis lors du briefing :

Si un inspecteur du logement prétend représenter la FEMA, demandez à la personne de vous montrer son badge d’identification. Les employés fédéraux portent toujours des insignes officiels du gouvernement pour s’identifier.

Ne faites confiance à personne qui vous demande de l’argent. Les secouristes fédéraux et locaux ne sollicitent ni n’acceptent d’argent.

Le personnel de la FEMA et de la Small Business Administration des États-Unis ne facture jamais les demandes d’inspection d’assistance en cas de catastrophe ni l’aide pour remplir les demandes.

Travaillez toujours avec des entrepreneurs agréés ou vérifiés et appuyés par des références fiables.

Ne payez pas plus de la moitié du coût des réparations à l’avance.

Exigez que les entrepreneurs détaillent le travail à effectuer avec des garanties écrites.

Si vous soupçonnez une fraude, appelez la hotline anti-fraude en cas de catastrophe de la FEMA au 866-720-5721.

Aide en cas de catastrophe pour les agriculteurs

Le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Caroline du Nord gère une ligne d’assistance téléphonique pour les agriculteurs. La hotline connecte les agriculteurs avec des ressources qui peuvent les aider en cas de dommages et d’autres urgences agricoles liées à la tempête.

Le numéro sans frais pour accéder à ce service est le 866-645-9403. Un opérateur en direct est disponible entre 8h et 17h

Collecte de débris à WNC

La collecte des débris du comté commence mardi dans la région de Swannanoa. Pinder a rappelé au public que ce n’était « que le début d’un processus incroyablement long ».

WastePro assurera également ses itinéraires normaux pour les déchets ménagers et le recyclage dans des endroits accessibles à Swannanoa le mercredi 16 octobre. De plus, des camions seront disponibles à la piscine Owen au 117 Stone Drive à Swannanoa de 8h30 à 15h30 pour les résidents peuvent déposer leurs déchets dans des sacs dans des endroits auxquels le ramassage n’a pas accès.

Risques de glissements de terrain et évaluations sur le terrain

L’US Geological Survey, en partenariat avec le NC Geological Survey, est présent dans la région pour évaluer les risques de glissement de terrain et mener des évaluations sur le terrain. Ils partageront leurs premières évaluations lors du briefing du comté ce vendredi 18 octobre. Vous verrez peut-être des agents dans la région faire des évaluations dans les prochains jours.

Mises à jour de Duke Energy dans WNC

Bill Norton, représentant de Duke Energy, a fait le point sur l’électricité dans la région. Selon Norton, 5 800 clients de WNC, dont 3 200 dans le comté de Buncombe, sont toujours sans électricité. Les chiffres des pannes ont « un peu augmenté » lundi lorsqu’une voiture a heurté un poteau à Asheville, privant d’électricité environ 1 800 clients.

« Toutes ces pannes ne sont pas dues à des tempêtes, et c’est un bon rappel que lorsque vous voyez des équipes de services publics travailler, veuillez ralentir et leur donner une large place, tout comme vous le faites pour la police et les autres premiers intervenants », a déclaré Norton. « Nous pouvons rétablir le courant plus rapidement si nous restons tous vigilants et en sécurité. »

Duke Energy a rétabli près de 1,5 million de pannes de clients causées par Helene rien qu’en Caroline du Nord. Cependant, certaines maisons dont l’électricité a été rétablie ne peuvent pas encore bénéficier du service Duke Energy. Si votre compteur a été arraché lors d’une tempête, par exemple, vous devez faire inspecter le câblage interne de votre maison par un électricien avant que le courant puisse être rétabli.

Si l’électricité est rétablie chez vos voisins et que vous n’en avez toujours pas, signalez à nouveau votre panne sur le site Web et l’application de Duke Energy en envoyant un SMS « OUT » au 57801 ou en appelant le 800-POWERON.

Un centre d’opérations WNC dédié a été ouvert pour servir de base continue pour les restaurations tandis que les travailleurs reconstruisent l’infrastructure nécessaire au rétablissement du courant. Le centre opérationnel facilite également les collaborations continues avec le comté de Buncombe et d’autres partenaires gouvernementaux du WNC à partir d’un emplacement central.

La plupart des pannes restantes seront rétablies d’ici la fin de la semaine, selon Norton.

Guide des permis post-Hélène

Dave Connolly, du Corps of Engineers des États-Unis, a fourni un guide sur les permis liés au Clean Water Act après Helene.

Les activités qui ne nécessitent pas l’approbation de l’USACE comprennent :

Si des structures existantes dans les eaux ou les zones humides sont endommagées lors d’une tempête, elles peuvent généralement être remplacées et sont exemptées de l’autorisation accordée en vertu de la Clean Water Act. Plus d’informations sur les exemptions peuvent être trouvées sur le site Web de l’USACE sous Avis publics, et le personnel peut confirmer si votre projet serait exempté.

Trouvez des informations rapides sur les projets de lutte contre les inondations qui nécessitent un permis sur le lien fourni par l’USACE. dvidshub.net/publication/issues/72080.

Des permis sont requis auprès des bureaux du comté pour terminer la construction de votre maison.

Autres rappels, avis

Pour terminer le briefing d’aujourd’hui, la représentante du comté de Buncombe, Lillian Govus, a ajouté quelques rappels et mises à jour :

Hier soir, les services d’eau ont pu acheminer l’eau jusqu’au centre-ville d’Asheville.

Le conseil des commissaires du comté de Buncombe se réunira mardi à distance à 17 heures. La réunion sera diffusée sur la page Facebook du comté.

Le chef des pompiers du comté de Buncombe rappelle au public qu’à mesure que l’humidité et les températures baissent, le risque associé aux brûlures augmente considérablement. « La dernière chose que nous voulons, c’est ajouter une pression supplémentaire à nos premiers intervenants et avoir un impact sur nos maisons ou nos infrastructures. » Soyez extrêmement prudent si vous brûlez des matériaux, assurez-vous que vous êtes à 15 pieds des structures et que vous brûlez en tas de 3 à 6 pieds qui sont gérés et supervisés à tout moment.

Iris Seaton est la journaliste tendance du Asheville Citizen Times, qui fait partie du réseau USA TODAY. Contactez-la à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Récupération de Buncombe Helene : temps froid, électricité, escroqueries aux secours, plus