Abridge lève 12,5 millions de dollars pour un scribe médical soutenu par l’IA

Start-up de documentation médicale basée sur l’IA Abridge a annoncé jeudi avoir récupéré 12,5 millions de dollars en financement de série A-1.

Le cycle a été mené par Wittington Ventures avec la participation d’investisseurs existants, notamment Union Square Ventures, Bessemer Venture Partners, Pillar Venture Capital et UPMC Enterprises. De nouveaux investisseurs L’informaticien canadien et expert en intelligence artificielle Yoshua Bengio et Whistler Capital se sont également joints à l’augmentation.

Abridge a déclaré que le dernier cycle porte le pot de financement de la société à 27 millions de dollars.

CE QU’ILS FONT

La startup propose un outil d’IA qui enregistre et retranscrit les conversations entre prestataires et patients. Il organise et résume ensuite ces informations, en mettant des détails importants tels que les conditions de santé, les symptômes et les plans de soins en haut du rapport.

L’outil peut également renvoyer des notes aux DSE et s’intégrer aux services de télésanté, selon Abridge.

L’entreprise officiellement lancé en 2020, soutenu par 15 millions de dollars levés à travers des cycles de financement de démarrage et de série A. À l’époque, l’application d’Abridge était présentée comme un moyen d’aider les patients à suivre leurs soins médicaux, à en savoir plus sur leur diagnostic et leurs médicaments, et à gérer les prochaines étapes.

Le Dr Shivdev Rao, PDG et fondateur d’Abridge, a déclaré MobiHealthActualités que l’entreprise pensait que l’outil pourrait avoir un impact immédiat sur les patients et les familles, mais qu’il a fallu des années de recherche pour le préparer à l’utilisation par les prestataires.

“C’est presque comme si vous aviez un stagiaire dans le coin qui fait votre travail pour vous, prend vos notes pour vous”, a-t-il déclaré. “Je pense que la vision la plus ambitieuse avec laquelle nous avons commencé était que cela pouvait créer de la valeur pour toutes les personnes impliquées. Et maintenant, nous avons la pièce du fournisseur, la pièce la plus difficile de ce puzzle.”

À QUOI ÇA SERT

Rao a déclaré que la startup prévoyait d’utiliser l’argent de la série A-1 pour les ventes, le marketing et les partenariats avec les fournisseurs, ainsi que de continuer à améliorer la technologie.

Bien que l’outil de documentation puisse être utilisé pour les soins spécialisés, il a déclaré que les fournisseurs de soins primaires et familiaux sont particulièrement ciblés, surtout lorsqu’il s’agit de épuisement professionnel des cliniciens et le fardeau de la documentation du DSE.

“Quand vous pensez au défi de l’épuisement professionnel, mon cœur leur va avant tout, car on leur demande de faire de plus en plus chaque jour du point de vue de la documentation et du point de vue de la facturation”, a-t-il déclaré. “Et ils voient aussi le plus de patients. Un clinicien en médecine familiale occupé peut avoir quelques milliers de patients dans son panel.”

APERÇU DU MARCHÉ

Un autre assistant de prise de notes soutenu par l’IA pour les médecins est Suki, qui a annoncé une ronde de financement de série C de 55 millions de dollars en décembre de l’année dernière et une série B de 20 millions de dollars à partir de mars 2020.

Pendant ce temps, le service de scribe Robin Healthcare a également soulevé 50 millions de dollars en financement de série B à la fin de l’année dernière.

Nuance Communications, qui Microsoft a récemment acquis pour près de 20 milliards de dollars, propose également un outil de documentation clinique, Dragon médical un. L’année dernière, Nuance a également acquis Saykara, fabricant d’un assistant IA appelé Kara.