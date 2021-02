Sebastian Abreu rejoint son 30e club en carrière à 44 ans. Oscar Meza / Jam Media / Getty Images

L’ancien attaquant international uruguayen Sebastian « El Loco » Abreu a été dévoilé au club brésilien de l’Athletic Club MG, le 30e club de sa carrière.

Abreu, 44 ans, a fait ses débuts senior avec l’Uruguay Defensor Sporting en 1994 et a établi un record du monde Guinness pour les clubs les plus professionnels joués lorsqu’il a rejoint l’équipe chilienne Audax Italiano en 2017 pour marquer 26 ans.

« Comment je me sens physiquement? Laisser la balle rouler et voir », a déclaré Abreu lors de son dévoilement. « L’engagement et la volonté sont là. Si je suis sur le terrain, c’est parce que j’ai les conditions, mais le plus important a été ce que l’entraîneur a dit quand il a fait une évaluation de dépistage, en regardant les enregistrements de 90 minutes et en voyant que je peut aider Athletic. «

L’instance dirigeante du football d’Amérique du Sud, CONMEBOL, a félicité Abreu, sur Twitter et a écrit: « Sebastian » El Loco « Abreu voit vraiment grand et bat son propre record, maintenant à 44 ans en signant pour sa 30e équipe Athletic Club de Minas Gerais. »

L’Athletic Club MG a récemment été promu en première division du championnat Mineiro après 51 ans d’attente.

Abreu, qui n’avait pas vu d’action depuis l’année dernière, alors qu’il était dans les livres de l’équipe uruguayenne de Boston River en tant qu’entraîneur-joueur, a décidé de revenir sur le terrain après que l’Athletic eut fermement exprimé son désir de le signer.

« Ils m’avaient déjà voulu l’année dernière mais ça n’a pas marché », a déclaré Abreu. « Lorsque le club a été promu pour la première fois en 51 ans pour jouer en première division de la compétition d’État, ils m’ont appelé et m’ont dit qu’ils avaient toujours le même désir de vouloir m’amener. C’est fondamental parce que je ne le fais pas. sous-estimer mes conditions, mais quand je vois des gens qui croient comme je crois [in myself], il était essentiel pour moi d’être ici aujourd’hui. «

Il s’agit de la cinquième expérience d’Abreu au Brésil après ses précédents séjours à Botafogo, Figueirense, Bangu et Rio Branco.

Surnommé « El Loco » (« The Madman »), Abreu a joué dans 11 pays différents, dont l’Uruguay, l’Argentine, l’Espagne, le Brésil, le Mexique, Israël, la Grèce, le Paraguay, l’Équateur, le Chili et le Salvador.

Abreu a également représenté l’Uruguay à deux Coupes du monde et a aidé son pays à remporter le titre de Copa America 2011.