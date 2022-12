Abrar Ahmed: Tracer l’ascension et les compétences du spinner mystère qui a déchiré l’Angleterre lors de ses débuts en test | Nouvelles du cricket

Quatre balles dans sa carrière de test, vous auriez pu être dupe qu’Abrar Ahmed n’était que votre fileur de jambes ordinaire.

Le ballon tournait, oui, mais de manière conventionnelle et loin de Zak Crawley. Le premier match, tout comme l’Angleterre à 38-0 dans ce neuvième plus, semblait confortable.

Puis vint le coup de poing le plus déguisé.

Crawley a poussé une batte large sur une balle qui a lancé bien à l’extérieur de la souche, seulement pour voir la balle arracher la surface de Multan et revenir à travers la porte. C’était un spin d’un googly dont un off-spinner serait fier; variation d’un quilleur avec seulement 14 matchs de première classe à son actif que Crawley ne pouvait tout simplement pas voir venir.

Le débutant pakistanais Abrar Ahmed bat la défense de Zak Crawley lors de sa première victoire en tant que joueur de test de cricket, rejetant le premier match pendant 19



Abrar ne faisait que commencer.

Quatre autres guichets seraient pris par le joueur inexpérimenté de 24 ans lors d’une séance matinale à bout de souffle alors qu’il devenait le troisième quilleur de l’histoire – et le premier pour le Pakistan – à faire ses débuts à cinq pour le test avant le déjeuner. Ben Stokes et Will Jacks tomberaient peu de temps après, ce qui signifie que tous les sept premiers anglais ont été renvoyés par le même homme.

Le Pakistan a un autre “mystery spinner”, un que l’Angleterre espère pouvoir résoudre rapidement.

Qui est Abar ? D’une blessure menaçant sa carrière à une déchirure à travers l’Angleterre

Abrar est un fileur mystérieux dans tous les sens du terme.

Ne jouant qu’au cricket à balle dans sa jeunesse, Abrar a explosé sur la scène une fois qu’il a eu une balle dure entre les mains et a remporté 53 guichets au cours d’une saison des moins de 19 ans avant de devenir un choix choc de la Super League pakistanaise pour les Karachi Kings.

Sa carrière ne semblait aller que dans une seule direction.

Ben Duckett a été licencié pour 63 ans après avoir été piégé lbw par Abrar Ahmed



Mais vint ensuite une blessure écrasante qui l’exclut du jeu pendant deux longues années. Abrar a subi une fracture de stress de stade cinq, que certains pensaient être due au surmenage dans sa jeunesse et certains pensaient qu’elle était due à son action inhabituelle. Il y avait même des tentations de le convertir en un off-spinner.

Abrar s’est abstenu à juste titre, même s’il restait encore un long chemin à parcourir pour revenir au cricket de haut niveau. Abrar, qui vient de déchirer le deuxième XI de l’équipe locale du Sindh, n’a été choisi par aucune équipe de la PSL en 2021 et a reconstruit sa réputation avec le ballon rouge ayant été auparavant considéré comme un spécialiste des overs limités. Son expérience, bien que limitée, dans le cricket de première classe a été spectaculaire.

Très apprécié des sélectionneurs pakistanais, il a reçu une première convocation pour la série pré-Coupe du monde T20 contre l’Angleterre, bien que cela resterait un mystère pour Stokes et co n’ayant été sélectionné pour aucun des sept matches.

Abrar Ahmed trompe Ben Stokes avec un incroyable googly le premier jour du deuxième test entre le Pakistan et l'Angleterre à Multan



Ne s’attardant pas sur ce petit revers, Abrar a poursuivi sa belle forme pour le Sindh et dans la campagne de ballon rouge en cours, il a 43 guichets à une moyenne de 21,95. Pour le deuxième Test à Multan, un guichet tournant, le Pakistan s’est finalement tourné vers Abrar.

“Abrar est sur le radar depuis sa première saison en première classe en 2020-21”, a déclaré le sélectionneur pakistanais Mohammad Wasim.

“Il est dans une forme exceptionnelle cette saison, il est donc logique de le mettre à la disposition de Babar Azam afin qu’il puisse utiliser la confiance et le talent de ce jeune dans la série à venir.”

Comment Abrar a fait ses débuts | Broad : C’était très spécial

Après le premier guichet de Crawley, l’Angleterre a tenté de combattre le feu par le feu contre Abrar.

Ben Duckett et Ollie Pope ont mis un quickfire 79, bien que l’ouvreur ait été rejeté lbw par Abrar avant que le gardien de guichet remplaçant ne surclasse tristement un balayage inversé.

Joe Root, si souvent le maître du spin, a également été abasourdi par Abrar avec une beauté, un leg-spinner traditionnel qui l’a piégé après avoir agrippé la surface. Harry Brook n’a pas duré longtemps avant de s’en prendre au spinner, en en lançant un dans les airs à mi-chemin.

Ce dernier guichet a fait d’Abrar le troisième quilleur débutant à prendre cinq guichets avant le déjeuner et le premier en plus de 70 ans, après Frederick Spofforth (Australie en 1879) et Alf Valentine (West Indies en 1950).

Faits saillants du matin et de l'après-midi du premier jour du deuxième test entre le Pakistan et l'Angleterre à Multan



Stokes a lancé un certain nombre de six au large d’Abrar après le déjeuner, mais les guichets continuaient de tomber. Le capitaine anglais a été embobiné par ce googly trompeur, qui a magnifiquement battu son bord extérieur et coupé le moignon. Jacks suivrait, avec un autre lbw pour Abrar, ce qui en ferait un sept sensationnel à ses débuts.

“C’était très spécial”, a déclaré un couturier anglais impressionné, Stuart Broad, sur Sky Sports Cricket. “Pour faire cela à ses débuts … vous avez déjà Root et Stokes dans votre colonne Test-wicket. C’est un endroit excitant.”

Il a ajouté: “Il n’y aurait pas eu beaucoup d’images de lui avant aujourd’hui.

“Quatorze jeux de première classe, il n’y aurait pas eu de séquences rapprochées des positions des mains ou quoi que ce soit du genre, et quoi que vous regardiez sur un iPad ou un écran, il n’y a pas de meilleure utilisation pour s’habituer à quelque chose que d’être là-bas.

Image:

Les changements subtils d'Abrar Ahmed pour ses variations





“C’est un bowling fantastique dès le début, car c’est la cinquième balle et Zak Crawley ne peut sans doute pas faire grand-chose à ce sujet. Il l’a parfaitement exécuté. Zak y jette un coup d’œil et sait ce qu’est le googly.

“Mais une fois que Zak l’a affronté davantage, une fois que les frappeurs l’ont affronté davantage, vous apprenez à connaître les signaux. Cela prend un peu de temps et vous devez y faire face au milieu.”

Après avoir brouillé 132 balles (7-114) lors des débuts d’Abrar’s Test, l’Angleterre espère avoir commencé à maîtriser.

Ils ont été habitués à intriguer les fileurs pakistanais au fil des ans – prenez le grand Saqlain Mushtaq – et ils pourraient bien avoir un nouveau problème sous la forme d’Abrar.

“Il n’a jamais raté une longueur”, a déclaré Sky Sports Cricket Marc Boucher. “Sa livraison de stock ne tourne pas beaucoup, mais le googly … ça tourne beaucoup plus. C’est un vrai coup de poing.”