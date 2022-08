Abrams vise à reconquérir les Dems qui ont voté à la primaire du GOP de Ga.

CLAYTON, Géorgie (AP) – Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, est un conservateur à tous points de vue.

Alors que les républicains briguent un second mandat en novembre, il peut claironner de multiples réductions d’impôts. Il a aidé à promulguer une interdiction de l’avortement après six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Il a présidé une refonte de la loi électorale qui pourrait rendre plus difficile le vote de certains Géorgiens.

Et au cas où quelqu’un douterait encore de ses références, Kemp aime souligner qu’il est le premier gouverneur républicain moderne de Géorgie à ne pas avoir été démocrate à un moment donné de sa carrière politique.

Pourtant, sa décision de défier Donald Trump et de ratifier les électeurs présidentiels de Joe Biden en 2020 a valu à Kemp le crédit de certains démocrates. Cette bonne volonté s’est manifestée lors des primaires de mai en Géorgie, lorsqu’un nombre notable d’électeurs de tendance démocrate ont voté pour les républicains pour aider Kemp à vaincre son challenger approuvé par Trump.

Maintenant, à l’approche des élections générales, la candidate démocrate Stacey Abrams a besoin de ces électeurs dans sa colonne. Et elle est sans vergogne en faisant valoir que Kemp n’a rien à voir avec les électeurs pour avoir refusé de renverser une élection présidentielle américaine libre et équitable.

“Permettez-moi d’être clair”, dit Abrams vers la fin de son discours de campagne d’une demi-heure. “Ne pas commettre de trahison ne fait pas de vous un héros.”

Les foules lors des événements d’Abrams rugissent à la ligne, trahissant au moins une certaine inquiétude quant au fait que la gestion de Trump par Kemp pourrait s’attirer les faveurs d’un nombre suffisant d’électeurs modérés et s’avérer une variable décisive dans ce match revanche d’il y a quatre ans.

Kemp et le secrétaire d’État républicain de Géorgie ont suscité la colère du public de Trump lorsqu’ils ont signé la victoire de Biden dans l’État, qui avait été un verrou républicain aux élections présidentielles depuis 1996.

Bien sûr, Kemp n’a jamais explicitement repoussé les fausses affirmations de Trump selon lesquelles la victoire de Biden était frauduleuse ; le gouverneur s’en est tenu à une explication factuelle selon laquelle il suivait la loi. Son approche a exaspéré les plus ardents partisans de Trump. Mais cela s’est également avéré un moyen subtil pour Kemp de se positionner comme une force modératrice au sein du parti de Trump, donnant au gouverneur une ouverture pour façonner une coalition de novembre composée de ses propres partisans de base et d’électeurs clés.

Cet équilibre est la façon dont Kemp a battu de justesse Abrams en 2018 et comment les démocrates, à leur tour, ont changé la Géorgie en 2020.

“C’est une stratégie de base plus pour les républicains et une stratégie de base plus pour les démocrates”, a déclaré Tharon Johnson, un stratège démocrate, expliquant la pression partagée sur Kemp et Abrams pour gagner le milieu étroit.

Il y a quatre ans, Kemp a remporté par 55 000 voix sur environ 4 millions de voix. Biden a devancé Trump par moins de 12 000 voix sur 5 millions de voix. Lors du second tour du Sénat américain deux mois après l’élection présidentielle, environ 4,5 millions de Géorgiens ont voté ; Les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff ont gagné respectivement 2 points de pourcentage et 1,2 point de pourcentage.

En mai de cette année, Kemp a devancé l’ancien sénateur David Perdue avec près de 74% des voix lors d’une primaire républicaine record, bien que Perdue ait l’approbation de Trump. Les plus de 262 000 votes de Perdue pourraient inquiéter Kemp dans un état aussi vivement contesté.

“Il y a encore beaucoup de négationnistes dans notre parti”, a déclaré Ed Henderson, un officier local du GOP dans le comté de Rabun, où Kemp et Abrams ont chacun organisé des événements récemment. “Je ne suis pas l’un d’entre eux”, a déclaré Henderson, “mais Kemp doit s’occuper d’eux.”

D’autre part, une analyse de l’Associated Press des registres des votes anticipés de la société de données L2 a révélé que plus de 37 000 personnes qui ont voté à la primaire démocrate de Géorgie il y a deux ans ont voté à la primaire républicaine de mai, un nombre inhabituellement élevé d’électeurs dits croisés.

Cela a donné à Kemp un net coup de pouce anti-Trump qu’il n’a jamais recherché ouvertement et a également attiré l’attention dans le camp d’Abrams.

“Les deux parties ont des préoccupations similaires”, a conclu Johnson.

D’où la frustration d’Abrams face à toute possibilité, Kemp serait récompensé pour ne pas avoir aidé Trump à contrecarrer une élection.

Kemp, a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une escale dans le nord de la Géorgie fortement républicaine, est “louée pour ne pas avoir commis de trahison”. Elle a souligné d’autres actions de Kemp : étendre les droits de possession d’armes à feu avec une loi sur le port dissimulé et signer un projet de loi interdisant les avortements à six semaines de grossesse.

“Il est faux de suggérer que Brian Kemp est une forme de modéré anti-Trump”, a déclaré Abrams aux journalistes. “Il n’est pas. Il n’est pas simplement un conservateur fiscal. C’est un extrémiste religieux d’extrême droite qui utilise la loi géorgienne pour mettre en œuvre son système de croyances.

Lance Hammonds, président de la section NAACP du comté fortement démocrate de DeKalb dans le métro d’Atlanta, a déclaré qu’il était au courant des votes croisés en mai et qu’il s’efforçait d’informer les électeurs sur le bilan complet de Kemp.

“Je dirais qu’il a fait du bon travail en tant que gouverneur”, a admis Hammonds. “Mais il y a beaucoup de lacunes”, a-t-il déclaré, soulignant en particulier le refus de Kemp d’étendre complètement Medicaid.

Quant à la navigation de Kemp sur Trump, Hammonds a fait une distinction entre Kemp et son silence relatif et le secrétaire d’État Brad Raffensperger, qui a critiqué l’ancien président et témoigné devant le panel du Congrès enquêtant sur le rôle de Trump dans l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Raffensperger « s’est levé », a déclaré Hammonds, tandis que Kemp « suivait toujours la ligne du parti. Ce n’est pas du vrai courage politique.

En effet, Kemp ne parle pas de Trump à moins qu’on ne le lui demande. C’est un revirement notable par rapport à 2018, lorsqu’il a remporté l’approbation de Trump lors d’une primaire républicaine contestée. Au lieu de cela, Kemp cite ses décisions d’éviter les fermetures d’entreprises prolongées à l’échelle de l’État et les mandats de masque pendant le pic de la pandémie de coronavirus, et il essaie de lier Abrams à Biden et à une économie inflationniste. Kemp l’appelle “extrême”, tout comme elle l’appelle.

Pourtant, Kemp précise sa stratégie électorale.

“Nous avons vu ce qui s’est passé” avec les victoires des démocrates en 2020 et 2021, a déclaré Kemp à propos de la base du GOP lors d’un récent arrêt dans le comté de Rabun, où il a obtenu 80% des voix en 2018. “Nous devons nous unir, et nous devons sortez tous nos gens », a-t-il averti. Puis, il a promis: “Nous allons chercher ce milieu.”

Ce n’est qu’avec les journalistes par la suite que le gouverneur a reconnu à contrecœur les effets potentiels du drame de 2020 dans cette équation. Il a déclaré que les loyalistes de Trump lui attribuaient le mérite d’avoir signé une refonte des lois électorales de l’État en 2021 – une réaction aux victoires des démocrates. Entre autres dispositions, la loi raccourcit les campagnes de ruissellement à quatre semaines et limite les boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance dans les comtés les plus peuplés. Les deux mouvements obligent les démocrates à recalibrer leurs opérations de participation.

Pressé de savoir s’il pourrait obtenir des votes swing pour la ratification de la victoire de Biden, Kemp a déclaré: «Les gens veulent des élus qui vont respecter leur serment d’office pour protéger la loi et la Constitution de cet État et la Constitution des États-Unis. Je pense qu’il y a beaucoup de gens au milieu qui apprécient ça.

Bien sûr, il a ajouté : « Il y a probablement beaucoup de gens qui ne voteront pas pour moi qui l’apprécient aussi. Mais j’ai essayé d’être cohérent.

Bill Barrow, l’Associated Press