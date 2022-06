Abrams tente de retourner le scénario sur les armes à feu et le crime en Géorgie

ATLANTA (AP) – Alors que les républicains du pays se préparent à attaquer les démocrates avec des plates-formes répressives cet automne, la démocrate géorgienne Stacey Abrams fait des armes à feu un objectif central de sa course au poste de gouverneur, cherchant à transformer le crime en responsabilité pour le gouvernement républicain sortant Candidature à la réélection de Brian Kemp.

Abrams a fait du renforcement des lois géorgiennes sur les armes à feu une grande partie d’un plan de sécurité publique qu’elle a publié jeudi, proposant d’annuler plusieurs lois que les républicains de Géorgie ont promulguées depuis 2014, assouplissant les restrictions sur qui peut porter une arme et où.

Le démocrate tente également d’exploiter les divergences sur la manière dont le gouvernement devrait lutter contre le crime, arguant que Kemp et les républicains sont revenus à une approche de verrouillage ratée, abandonnant une précédente poussée bipartite pour se concentrer sur des approches moins punitives.

Le procureur général républicain Chris Carr, l’un des alliés les plus proches de Kemp, a déclaré qu’il est « absolument faux » que les républicains aient abandonné les efforts de réforme, affirmant que le GOP a fait adopter un projet de loi sur la santé mentale cette année, soutient la déjudiciarisation des délinquants non violents et veut faire plus sur la toxicomanie. .

Mais il a déclaré que les démocrates avaient tort de rejeter une stratégie de Kemp axée sur la répression des gangs, l’octroi de primes aux policiers et la création d’une unité d’État spéciale qui se concentre sur la criminalité et les courses de rue dans les zones urbaines.

Carr a déclaré que les démocrates « sont fondamentalement plus intéressés par la protection des criminels violents que par les communautés vulnérables ».

Le renforcement des restrictions sur les armes à feu est une question qui résonne auprès des électeurs démocrates et pourrait influencer les femmes blanches de banlieue et d’autres électeurs swing à un moment où le pays est encore sous le choc des fusillades de masse dans un supermarché du nord de l’État de New York et une école du Texas. Ces fusillades et d’autres ont ajouté une nouvelle urgence à un débat national apparemment dans l’impasse sur les armes à feu, certains républicains du Congrès signalant une volonté d’au moins de petits compromis.

Les démocrates parient que les électeurs sont « à un point de rupture », comme le dit la représentante de l’État démocrate de Géorgie, Shea Roberts, sur les décisions des républicains d’élargir l’accès aux armes à feu.

En 2014, les législateurs géorgiens ont décrété que les gens pouvaient porter des armes à feu dans des endroits supplémentaires, y compris des bars, des églises et même jusqu’au poste de contrôle de sécurité de l’aéroport. En 2017, ils ont ajouté des campus universitaires à la liste. Et Kemp a fait passer cette année une loi qui a aboli l’obligation pour les gens d’avoir un permis pour porter des armes dissimulées en public. Cela a rempli une promesse que Kemp avait faite lorsqu’il s’est présenté au poste de gouverneur en 2018 avec des publicités provocantes, dont une où il a pointé une arme sur un acteur jouant le prétendant à l’une des filles de Kemp.

Roberts a renversé un législateur républicain dans un district aisé d’Atlanta en 2020, affirmant qu’elle était motivée à se présenter après que sa fille ait décrit un exercice de tir actif à l’école deux semaines avant le massacre de l’école de 2018 à Parkland, en Floride.

« Les choses n’ont fait qu’empirer depuis », a déclaré Roberts.

Abrams veut des vérifications universelles des antécédents pour les ventes d’armes à feu privées, une législation sur le drapeau rouge pour autoriser les armes à feu à ceux qui représentent un danger pour eux-mêmes et pour les autres, et pour empêcher quelqu’un qui s’est fait retirer une arme en vertu d’une ordonnance de protection d’en acheter une autre.

Les sondages ont montré que même de nombreux électeurs de tendance républicaine estimaient que les législateurs des États de Kemp et du GOP étaient allés trop loin en rendant légal le port d’armes dissimulées sans permis, a déclaré le politologue Charles Bullock de l’Université de Géorgie.

« Ce n’était pas une idée extrêmement populaire, même parmi les électeurs républicains », a déclaré Bullock. « On peut dire que la législature n’écoutait que les républicains les plus durs, et non où en étaient les républicains moyens sur certaines de ces questions. »

Mais même si Abrams gagne, elle sera probablement confrontée à des majorités républicaines résistantes à ses propositions à la législature géorgienne. Ces majorités sont soutenues par des groupes vocaux opposés à tout compromis.

« Les personnes qui croient vraiment en leurs droits vont croire en leurs droits, quoi qu’il en soit », a déclaré Jerry Henry, directeur exécutif du groupe géorgien de défense des droits des armes à feu GA2A.

Henry a dit qu’il doutait que les républicains soient disposés à resserrer les lois géorgiennes. De telles propositions ne seraient viables que si Abrams « entraîne avec elle tout un groupe de démocrates à l’Assemblée générale », a déclaré Henry. « Et je ne suis même pas sûr que tous les démocrates la suivront. »

Carr dit qu’Abrams et son adversaire pour le procureur général, la démocrate Jen Jordan, ont mal interprété ce que les Géorgiens pensent des armes à feu et se protègent du crime.

« Ils sont déconnectés de l’endroit où se trouvent les Géorgiens », a déclaré Carr. « C’est un besoin humain fondamental d’être en sécurité. »

Abrams veut reconstituer un conseil de réforme de la justice pénale qui a rédigé de multiples réformes lorsque le républicain Nathan Deal était gouverneur. Sara Totonchi, directrice des politiques de la campagne Abrams, a déclaré qu’Abrams demanderait au groupe « d’examiner de près les crimes violents, pourquoi ils se produisent et ce que nous pouvons faire pour y remédier à la source ».

Abrams propose d’intervenir dans les écoles et auprès des familles pour prévenir la violence et développer la formation professionnelle et les opportunités. Elle veut convertir certains délits de bas niveau liés à la circulation et à la drogue en délits civils. Et elle veut une loi «table rase» qui effacerait automatiquement les casiers judiciaires si quelqu’un ne récidive pas dans un délai déterminé.

Le porte-parole du Comité national républicain, Garrison Douglas, a qualifié la proposition de table rase de « crime-b-gone », affirmant que c’était une preuve supplémentaire qu’Abrams est indulgent envers le crime. Les républicains ont déjà attaqué Abrams pour être membre du conseil d’administration de la Fondation Marguerite Casey basée à Seattle, affirmant que le groupe est favorable au financement ou à l’abolition de la police.

Kemp, à son tour, fait l’objet d’attaques démocrates pour avoir reçu 50 000 $ de contributions à la campagne de Daniel Defence, la société basée en Géorgie qui a fabriqué le fusil utilisé lors de l’attaque contre l’école d’Uvalde, au Texas.

Le plan criminel d’Abrams est le troisième d’une série de mesures agressives visant à renverser la situation sur les problèmes défendus par Kemp. Après que Kemp ait prolongé un congé temporaire de la taxe sur l’essence jusqu’en juillet, Abrams a demandé à Kemp de le prolonger pour le reste de l’année. Kemp a offert une augmentation de salaire de 5 000 $ pour les enseignants; Abrams a répondu en appelant à une augmentation moyenne supplémentaire de 11 000 $ pour les enseignants.

La question, a déclaré Bullock, est de savoir si les armes à feu et d’autres problèmes sociaux motiveront les électeurs dans une campagne où les républicains se concentreront probablement sur l’économie, Kemp s’attribuant le mérite des projets de développement économique tandis que le GOP martèle les démocrates contre l’inflation.

Parce que Kemp est maintenant titulaire dans son match revanche électoral avec Abrams, « elle a sans doute une tâche plus difficile cette fois qu’elle l’a fait il y a quatre ans », a déclaré Bullock. « Elle doit donc essayer de neutraliser les problèmes qui pourraient surmonter le message économique que le gouverneur va faire passer. »

___

Bynum a rapporté de Savannah, Géorgie.

___

Jeff Amy et Russ Bynum, l’Associated Press