Abrams lève 85 millions de dollars dans la course au gouverneur de Géorgie, dépassant Kemp

La démocrate Stacey Abrams continue de collecter plus d’argent que le républicain sortant Brian Kemp dans la course au poste de gouverneur de Géorgie, mais ses lourdes dépenses signifient qu’il lui reste moins d’argent pour le sprint final jusqu’aux élections du 8 novembre.

Abrams a déclaré vendredi que sa campagne et un comité de direction associé avaient levé plus de 36 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 30 septembre. Abrams a collecté un total de 85 millions de dollars depuis l’annonce de sa deuxième candidature au poste de gouverneur.

La démocrate a déclaré qu’il lui restait plus de 11 millions de dollars en espèces, après avoir dépensé près de 44 millions de dollars au cours du troisième trimestre

Abrams a efficacement tiré parti d’une loi soutenue par les républicains qui permet aux meilleurs candidats géorgiens et aux caucus législatifs de collecter des contributions illimitées par le biais des comités de direction, tout en coordonnant les dépenses avec les comités de campagne traditionnels, ne laissant aucune différence quant à qui contrôle l’argent et comment il peut être utilisé. Son comité One Georgia a collecté 20,8 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que sa campagne directe a collecté 15,4 millions de dollars.

Après qu’Abrams a devancé Kemp près de 3 contre 1 au début de l’été, Kemp a réduit l’écart, annonçant mercredi qu’il avait encaissé 28,7 millions de dollars. Kemp a levé près de 60 millions de dollars pour sa réélection et avait 15,4 millions de dollars au 30 septembre à dépenser jusqu’au jour du scrutin.

La campagne Abrams a déclaré avoir collecté de l’argent auprès de plus de 370 000 donateurs individuels, reflétant la base de donateurs nationale qu’Abrams a construite. La campagne a déclaré que 350 000 donateurs ont donné 100 $ ou moins, ce que la directrice de campagne Lauren Groh-Wargo a déclaré reflète une campagne «alimentée par des donateurs de base».

Les courses de 2022 dans une Géorgie étroitement divisée montrent à quel point il est coûteux de concourir dans ce qui est rapidement devenu le premier champ de bataille du Sud. Des centaines de millions de dollars de dépenses politiques affluent des candidats, des partis politiques et des groupes extérieurs à la course au gouverneur et à la course au Sénat américain.

Abrams et le sénateur américain Raphael Warnock ont ​​tous deux démontré un fort pouvoir de collecte de fonds dans un État où les républicains dépensaient autrefois régulièrement plus que les démocrates, tandis que des groupes extérieurs au GOP, en particulier dans la course au Sénat, ont tenté de combler la différence.

Warnock a conservé son avance en espèces sur le challenger républicain Herschel Walker et a annoncé mercredi qu’il avait levé 26,3 millions de dollars. Cela se compare aux 12 millions de dollars que Walker a déclaré avoir levés. Walker a déclaré qu’il disposait d’environ 7 millions de dollars en espèces au 30 septembre, tandis que Warnock a déclaré qu’il en avait près du double.

Jeff Amy, l’Associated Press