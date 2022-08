Abrams et les démocrates de Géorgie cherchent à prouver que 2020 n’était pas un “coup de chance”

ATLANTA (AP) – Il y a quatre ans, les démocrates de Géorgie avaient une primaire contestée pour le poste de gouverneur parce que la vieille garde du parti ne croyait pas en Stacey Abrams. Elle a balayé l’alternative des anciens et, lors d’une défaite électorale serrée, s’est imposée comme chef du parti de facto dans un nouveau champ de bataille.

Cela prévoyait 2020, lorsque Joe Biden a placé la Géorgie dans la colonne présidentielle des démocrates pour la première fois en 28 ans, tandis que Raphael Warnock et Jon Ossoff ont remporté deux sièges au Sénat au début de 2021 pour donner le contrôle aux démocrates sur Capitol Hill.

Maintenant, Abrams et Warnock sont en tête du ticket démocrate ensemble pour la première fois alors que le parti tente de reproduire son succès dans un paysage électoral difficile à mi-mandat. Le résultat aidera à nouveau à déterminer le contrôle du Sénat à Washington et si les républicains continuent de dominer le gouvernement de l’État en Géorgie.

“Nous nous efforçons de montrer à tout le monde à travers le pays que 2020 n’était pas un hasard”, a déclaré la présidente démocrate Nikema Williams avant la convention du parti samedi.

Pourtant, Williams et d’autres démocrates reconnaissent que 2022 n’est pas une simple rediffusion des deux derniers cycles.

Abrams n’est plus un mastodonte en plein essor qui affronte un secrétaire d’État peu connu ; elle est une challenger usée par la bataille face au gouverneur républicain Brian Kemp, un titulaire bien placé. Warnock n’est pas un nouveau venu politique mais un sénateur en exercice qui doit se distinguer d’un président relativement impopulaire qui a fait campagne pour lui – un point souligné par le candidat du GOP Herschel Walker critiquant sans relâche Warnock comme un tampon en caoutchouc pour la Maison Blanche.

Le reste de la liste démocrate doit se présenter sous la bannière d’un parti national qui contrôle Washington dans un contexte d’inflation soutenue et d’économie incertaine. Et les démocrates doivent réorganiser leur opération de participation électorale pour se conformer aux restrictions de vote plus strictes que Kemp et la législature républicaine de l’État ont promulguées après les victoires des démocrates en 2020.

La réponse, disent les démocrates ici, n’est pas de fuir leur bilan mais de l’embrasser, tout en présentant les républicains comme un parti « extrémiste » qui fait avancer un programme culturel décalé et reste sous l’emprise de l’ancien président Donald Trump.

“Le parti de Trump est un parti d’extrémisme, un parti de négationnistes, un parti d’autoritarisme, qui dit que leurs opinions sur qui devrait gagner les élections comptent plus que les électeurs”, a déclaré le lieutenant-gouverneur nommé Charlie Bailey, dont l’adversaire républicain, Burt Jones fait partie des faux électeurs qui ont signé des certificats indiquant à tort que Trump, et non Biden, avait remporté leurs États.

Cette approche s’aligne sur le discours national de mi-mandat que Biden a dévoilé jeudi lors d’un rassemblement électoral dans le Maryland, où il a présenté le choix des électeurs en novembre comme étant entre les démocrates et le «mouvement MAGA» de Trump, une souche dominante du GOP qui, selon Biden, ressemble à «semi -fascisme.”

Kemp et le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger ont été applaudis par les électeurs modérés pour avoir résisté à la tentative de Trump d’annuler les élections de 2020. Mais Abrams et d’autres contestent l’étiquette “modérée” pour l’un ou l’autre homme.

Abrams critique Kemp comme un “extrémiste” qui a signé une loi sur le port dissimulé pour assouplir les restrictions sur les armes à feu et une interdiction quasi totale de l’avortement qui interdit la procédure après six semaines de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Bee Nguyen, un législateur contestant Raffensperger, martèle le secrétaire d’État pour son rôle dans la refonte des procédures de vote de l’État. Nguyen note que Raffensperger, en tant que législateur de l’État, a compilé un dossier résolument conservateur sur l’avortement et les armes à feu, entre autres. « Il n’est pas un ami de la démocratie. Il n’est pas non plus un ami des femmes », a-t-elle déclaré récemment sur le podcast libéral « Pod Save America ».

En effet, les démocrates de Géorgie conviennent que la décision de la Cour suprême éliminant un droit constitutionnel d’accès à l’avortement, combinée à la quasi-interdiction de la Géorgie, est une question suffisamment critique pour surmonter les inquiétudes des électeurs swing concernant l’économie.

“Je vais vous dire que les gens sont beaucoup plus préoccupés par la protection de leurs droits et leur accès aux soins de santé qu’autre chose”, a déclaré la candidate au procureur général Jen Jordan, une sénatrice d’État qui a fait de son soutien au droit à l’avortement une pièce maîtresse de sa candidature. .

Même ainsi, les démocrates insistent sur le fait qu’ils n’ont pas peur de discuter de l’économie ou d’autres problèmes que les républicains tentent de revendiquer comme les leurs.

Kemp accuse Abrams d’être un libéral qui veut “financer la police”. Abrams réplique avec des propositions qui augmenteraient les salaires de nombreux membres du personnel chargé de l’application des lois et de la justice pénale. “Brian Kemp veut que vous ayez peur de moi”, dit-elle dans l’une de ses publicités.

La Jordanie parle ouvertement de l’augmentation de la criminalité, mais rejette les efforts des républicains pour le présenter comme «un problème d’Atlanta» – le cadrage du GOP visant les électeurs blancs au-delà de la ville démographiquement diversifiée et fortement démocrate.

« Ce n’est pas un problème urbain ou un problème suburbain. C’est un problème géorgien, et les personnes qui ont été en charge ont beaucoup à répondre », a déclaré Jordan.

Lors de la campagne au Sénat, Warnock a largement évité Biden, même s’il embrasse les victoires législatives des démocrates. Warnock vante un projet de loi de secours en cas de pandémie et son crédit d’impôt pour enfants comme une aide essentielle aux familles géorgiennes. Il note les avantages d’un ensemble d’infrastructures longtemps recherché.

Le sénateur reconnaît que les prix de l’essence et l’inflation générale ont grimpé en flèche, mais note qu’il a appelé à la suspension de la taxe fédérale sur l’essence, puis a obtenu l’adoption d’une disposition du grand projet de loi sur le climat et les soins de santé des démocrates qui plafonne le prix de l’insuline pour les patients de Medicare. . Les républicains ont bloqué ses efforts pour étendre le plafond à tous les consommateurs.

Williams, qui est également membre du Congrès d’Atlanta, a résumé l’argument à deux volets.

«Nous, les démocrates, avons livré au niveau national. … Et imaginez simplement ce que nous pourrions faire lorsque nous contrôlerons au niveau de l’État », a-t-elle déclaré. Et si les républicains contrôlent le Congrès, a-t-elle ajouté, “une interdiction nationale de l’avortement est sur la table” ainsi que des coupes dans des programmes populaires comme la sécurité sociale, Medicare et Medicaid.

Ces avertissements ignorent que Biden opposerait certainement son veto à de telles mesures. Mais Williams a déclaré que le point demeure: “Il y a beaucoup en jeu.”

Et chaque changement marginal parmi les électeurs compte. En 2018, Kemp a dépassé Abrams par 55 000 voix sur environ 4 millions de voix. Biden a devancé Trump par moins de 12 000 voix sur 5 millions de voix. Lors du second tour simultané du Sénat deux mois plus tard, environ 4,5 millions de Géorgiens ont voté; Warnock et Ossoff ont gagné respectivement 2 points de pourcentage et 1,2 point de pourcentage.

Les démocrates espèrent que l’électorat de novembre est au moins aussi important que celui du 5 janvier 2021. La Géorgie exige un vote à la majorité pour remporter un poste dans tout l’État, et les candidats libertaires peuvent en tirer suffisamment pour forcer un second tour.

Dans cet esprit, Abrams, une femme noire d’Atlanta, a passé un temps considérable dans la Géorgie rurale, principalement blanche, où elle a perdu du terrain en 2018 par rapport aux performances des démocrates lors des précédents semestres. Jordan, qui est blanche, note qu’elle a grandi dans une petite ville du sud de la Géorgie, mais représente maintenant un district du Sénat de la banlieue de l’État d’Atlanta qui avait été un verrou républicain. Abrams fait parfois campagne aux côtés de Bailey, un homme blanc avec un accent prononcé du Sud et des racines géorgiennes dans une petite ville.

“Nous avons un billet qui ressemble à la Géorgie”, dit souvent Abrams.

Al Williams, un législateur de l’État noir proche d’Abrams, fait également l’éloge du ticket. Mais il a mis la pression plus carrément sur la femme au sommet, prédisant qu’à une époque où peu d’électeurs à billets partagés, Abrams doit gagner pour que les démocrates aient un grand jour.

« Stacey est le vent sous la voile », a-t-il déclaré.

Bill Barrow et Jeff Amy, l'Associated Press