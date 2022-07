Abrams de Géorgie lève 22 millions de dollars en 2 mois, dépassant de loin Kemp

ATLANTA (AP) – La collecte de fonds de Stacey Abrams continue de s’accélérer, submergeant le gouverneur républicain Brian Kemp et poussant près de 50 millions de dollars levés au cours des sept mois depuis que la démocrate de Géorgie a annoncé sa campagne en décembre.

Abrams a annoncé vendredi que sa campagne directe et son comité One Georgia associé avaient levé 22 millions de dollars au cours des deux mois terminés le 30 juin et disposaient ensemble de 18,5 millions de dollars en espèces.

C’est bien plus que les 6,8 millions de dollars combinés que Kemp a collectés pour sa campagne directe et le comité Georgians First associé. Kemp a déclaré qu’il disposait de 6,4 millions de dollars en espèces au 30 juin.

Abrams a également déclaré que One Georgia, un véhicule spécial de collecte de fonds de l’État lui permettant de collecter des contributions illimitées et de coordonner les dépenses avec sa campagne, avait levé 6,3 millions de dollars avant mai.

Le comité de direction n’avait pas communiqué de chiffres à une date limite antérieure en raison de différends juridiques. Abrams a commencé à collecter des contributions pour One Georgia avant la primaire du 24 mai, au cours de laquelle elle était sans opposition pour l’investiture démocrate. Cependant, les responsables de l’éthique de l’État ont statué qu’elle ne pouvait pas utiliser le véhicule du comité de direction jusqu’à ce qu’elle soit officiellement certifiée en tant que candidate démocrate après la primaire, même si les responsables du parti de l’État ont affirmé qu’elle était déjà le porte-drapeau du parti en tant que seule démocrate à s’être présentée. .

La porte-parole d’Abrams, Jaylen Black, a déclaré vendredi que la campagne comprend des responsables de l’éthique de l’État qu’elle est libre de dépenser tout l’argent du comité de direction qu’elle a levé avant qu’elle ne devienne la candidate officielle.

Kemp et Abrams dépensent beaucoup. Abrams a déjà dépensé plus de 30 millions de dollars avec la campagne électorale générale qui vient de commencer. Kemp a déjà dépensé plus de 17 millions de dollars pour démanteler l’ancien sénateur américain David Perdue et d’autres lors de la primaire républicaine.

Les courses de 2022 dans une Géorgie étroitement divisée devraient dépasser les anciens records, avec un torrent de dépenses politiques attendues des candidats, des partis politiques et des groupes extérieurs dans la course au poste de gouverneur et la course au Sénat américain entre le titulaire démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker.

Kemp a levé plus de 31 millions de dollars, dépassant les 22,4 millions de dollars qu’il a levés lors de sa victoire sur Abrams en 2018. Mais Abrams a levé 49 millions de dollars sur une période beaucoup plus courte, avec beaucoup plus d’argent en caisse. C’est un tournant par rapport aux décennies où les démocrates de Géorgie ont gratté pour les ressources tandis que les républicains ont généralement bénéficié d’une forte collecte de fonds grâce en partie aux contributions des entreprises.

La directrice de campagne d’Abrams, Lauren Groh Wargo, a déclaré que plus de 240 000 donateurs avaient donné 100 $ ou moins à Abrams. Elle a fait valoir qu’Abrams devait dépenser beaucoup plus que Kemp pour surmonter les avantages qu’il tire d’être un gouverneur en exercice, y compris la capacité de commander la couverture de l’actualité et de distribuer de l’argent de secours fédéral COVID-19.

“Bien que nous soyons satisfaits de la solide collecte de fonds que nous avons obtenue à ce jour, nous comprenons que notre campagne doit continuer à augmenter considérablement et à dépenser plus que le titulaire afin de créer des règles du jeu équitables”, a écrit Wargo vendredi dans une note de service diffusée publiquement.

Elle a déclaré qu’Abrams dépenserait l’argent “pour un engagement profond, continu et réfléchi avec l’électorat le plus diversifié de l’histoire de l’État”, conformément à l’approche de mobilisation des électeurs d’Abrams.

Le porte-parole de Kemp, Tate Mitchell, a déclaré que Kemp se présenterait sur son dossier tout en reconnaissant que “Abrams et ses alliés libéraux peuvent – et continueront – de dépasser et de dépenser plus que notre campagne”.

“Les radicaux d’extrême gauche de tout le pays financent la campagne de Stacey Abrams pour amener l’agenda raté des démocrates de DC en Géorgie”, a déclaré Mitchell dans un communiqué.

Les candidats géorgiens ont un délai de grâce se terminant vendredi pour déposer après la date limite du 30 juin. Ni Abrams ni Kemp n’avaient déposé leurs rapports réels auprès des responsables de l’éthique de l’État vendredi matin. Le libertarien Shane Hazel a déclaré qu’il avait collecté 5 595 $ et que l’indépendant Al Bartell n’avait pas encore déposé de dossier.

Perdue et Abrams ont tous deux poursuivi les règles du comité de direction de la Géorgie, affirmant qu’il était injuste que Kemp puisse accepter de grandes quantités alors que Perdue et Abrams étaient interdits à moins qu’ils ne remportent les primaires de leur parti.

Après une décision antérieure selon laquelle Kemp ne pouvait pas dépenser d’argent du comité pour sa campagne contre Perdue, le juge de district américain Mark Cohen a statué que le Georgians First Leadership Committee ne pouvait pas solliciter ou recevoir de contributions avant que les élections primaires aient fait de Kemp le candidat républicain au poste de gouverneur.

___

Suivez Jeff Amy sur Twitter à http://twitter.com/jeffamy.

Jeff Amy, l’Associated Press