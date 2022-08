Abrams appelle à utiliser l’excédent budgétaire pour investir dans les Géorgiens

DECATUR, Ga. (AP) – La candidate démocrate au poste de gouverneur Stacey Abrams fait valoir qu’il est temps pour la Géorgie d’utiliser son excédent budgétaire pour investir dans ses résidents, accusant le gouverneur Brian Kemp et d’autres républicains de nuire à l’État en donnant la priorité aux faibles impôts et aux faibles dépenses .

Alors que l’État dispose de 7 milliards de dollars de fonds supplémentaires, Abrams a proposé 1 milliard de dollars de nouvelles dépenses, notamment l’expansion de Medicaid et l’octroi d’augmentations aux enseignants, à la police d’État et aux gardiens de prison.

« Ce que je dis, c’est qu’il faut mettre les Géorgiens au travail. Investissons dans les Géorgiens », a déclaré Abrams à l’Associated Press dans une interview avant un discours sur l’économie qu’elle devrait prononcer mardi. “Utilisons les ressources qui sont dans notre état pour faire ce qui est juste pour le peuple de l’état.”

À la traîne dans les sondages, Abrams se concentre sur l’économie alors qu’elle cherche à appuyer sur la réinitialisation d’un problème qui est apparu comme une vulnérabilité majeure pour les démocrates à travers les États-Unis cette année dans un contexte d’inflation et de prix élevés de l’essence. Kemp espère que l’économie sera un problème particulièrement important pour lui en Géorgie cette année, car il souligne des milliards de nouveaux investissements dans l’État sous son administration.

“Cette équipe a mis notre État sur la voie d’une plus grande opportunité économique pour tous ceux qui habitent l’État de Peach”, a déclaré Kemp dans un discours de campagne le mois dernier dans la banlieue d’Atlanta de McDonough. “Nous avons créé des emplois bien rémunérés dans tous les coins de la Géorgie, décroché les plus importants accords de développement économique de l’histoire de notre État, adopté la plus importante réduction d’impôt sur le revenu jamais enregistrée et gardé le gouvernement hors de votre chemin et hors de votre poche.”

Kemp prévoit de dévoiler ses propres plans jeudi pour une partie de l’excédent de la Géorgie. Il est susceptible d’inclure une autre série de remboursements d’impôt sur le revenu de l’État ainsi qu’un allégement de l’impôt foncier pour les propriétaires, a déclaré un responsable de la campagne de Kemp connaissant les plans du gouverneur qui a parlé sous couvert d’anonymat pour prévisualiser l’annonce.

Hochant la tête au travail d’Abrams en tant que défenseur des droits de vote, Kemp a déclaré qu’elle partageait la responsabilité de la flambée de l’inflation et des prix obstinément élevés de l’essence en aidant à faire élire Joe Biden. Il l’appelle “l’agenda Biden-Abrams”.

La question est de savoir si les problèmes de portefeuille prendront le pas sur d’autres préoccupations des électeurs, y compris l’avortement, en particulier dans un État où une interdiction de six semaines est désormais en vigueur.

Abrams et d’autres démocrates espèrent s’éloigner de l’inflation et trouver des moyens pour le gouvernement d’aider les électeurs. Beaucoup de ses plans sont les mêmes que lorsqu’elle s’est présentée contre Kemp en 2018, notamment l’extension du programme d’assurance maladie Medicaid à tous les adultes à faible revenu et l’extension de l’aide de l’État aux petites entreprises.

Mais en 2022, la Géorgie regorge d’argent. L’État a clôturé son année budgétaire en juin avec un excédent d’environ 5 milliards de dollars, au-dessus de 2,3 milliards de dollars d’excédent par rapport à l’année précédente, et un fonds de 4,3 milliards de dollars protégé par la loi.

Abrams reconnaît que l’austérité a peut-être été nécessaire pendant la Grande Récession. Maintenant, cependant, dit-elle, les républicains infligent une “pauvreté d’imagination et une pauvreté de pensée” à la Géorgie en insistant sur de faibles dépenses et des réductions d’impôts.

“Je le compare à une entreprise qui réalise une aubaine”, a déclaré Abrams. “Vous pouvez soit donner des dividendes à vos actionnaires les plus riches, soit investir dans l’infrastructure de votre entreprise afin de créer plus d’opportunités et de générer plus de revenus. Je veux faire ce dernier.

Kemp prévient que l’augmentation des dépenses aggravera l’inflation et soutient qu’Abrams cherchera finalement à augmenter les impôts après avoir dépensé l’excédent.

“Ce qu’elle croit vraiment, c’est plus de gouvernement, contrôlant de plus en plus votre vie quotidienne et prenant plus de vos chèques de paie durement gagnés”, a déclaré Kemp à McDonough.

Abrams jure catégoriquement de ne pas augmenter les impôts et affirme que son plan de dépenses est viable.

La démocrate tisse son argument avec d’autres attaques contre Kemp. Elle dit que des lois permissives sur les armes à feu et une loi interdisant la plupart des avortements après six semaines de grossesse feront fuir les affaires.

Elle essaie également d’éclipser Kemp sur certaines politiques, plaidant pour une autre série de chèques aux contribuables comme un remboursement d’impôt sur le revenu d’un milliard de dollars que Kemp a défendu plus tôt cette année. Kemp a suspendu à plusieurs reprises la taxe sur l’essence de l’État géorgien pour de courtes périodes, mais Abrams demande à Kemp de s’engager maintenant à la suspendre jusqu’à la fin de l’année. Et Abrams s’est engagé à ne pas abroger une réduction d’impôt sur le revenu de l’État qui commence en 2024 et pourrait finalement réduire les impôts de 2 milliards de dollars.

Kemp a déclaré que le soutien d’Abrams à ses propositions montre aux électeurs qu’il est celui à qui faire confiance.

« Je cours sur mon record. Vous savez quel est le record de Stacey Abrams ? Ça va être différent demain qu’il ne l’était aujourd’hui, je peux vous le dire », a déclaré Kemp jeudi lors d’une escale de campagne dans le nord-est de la Géorgie à Toccoa. “Elle ne cesse de le changer en fonction de la façon dont les vents soufflent ou de la façon dont se déroulent les sondages.”

Abrams note que la Géorgie se classait au 24e rang parmi les États pour le revenu par habitant au début des années 2000, mais qu’elle a glissé au 40e. Bien que des observateurs attentifs débattent de la cause de cela, Abrams l’attribue au fait de diriger trop d’avantages vers les riches.

Elle a déclaré qu’il était temps de cesser de subventionner des entreprises extérieures à l’État pour qu’elles s’installent et paient des salaires bas, l’approche traditionnelle du Sud en matière de développement économique.

“Tant que nos plans reposent sur l’aspiration de notre peuple, alors ce n’est pas la bonne approche”, a déclaré Abrams.

Au lieu de cela, elle a déclaré qu’elle envisageait de se concentrer sur les petites entreprises, d’aider les entreprises appartenant à des minorités à rattraper leur retard et de promouvoir la mobilité économique dans une région du pays où les pauvres sont les moins susceptibles de progresser.

«Nous pouvons investir à tous les niveaux de notre économie et tout le monde peut prospérer», a-t-elle déclaré.

Jeff Amy, l’Associated Press