Abramovich rend visite au vestiaire aux femmes de Chelsea après la raclée finale de la Ligue des champions alors que les joueurs s’engagent au propriétaire russe

Apparaissant pour la première fois dans la pièce maîtresse européenne des femmes, Chelsea s’est retrouvé à quatre buts derrière une équipe de Barcelone effrénée après seulement 36 minutes à Göteborg.

Les champions anglais d’Emma Hayes ont stabilisé le navire en seconde période, mais n’ont réussi à montrer aucun signe d’un retour improbable alors qu’ils souffraient de chagrin face aux géants espagnols.

Le propriétaire du club, Abramovich, qui était venu par avion pour assister au match, regardait depuis les tribunes.

Le magnat russe est un partisan clé de la configuration féminine et a investi considérablement dans l’équipe, appelant même Hayes pour la féliciter personnellement lorsque Chelsea a scellé la Super League féminine anglaise plus tôt ce mois-ci.

Après l’échec de Chelsea contre Barcelone dimanche, Hayes a révélé que les joueurs s’étaient engagés à Abramovich qu’ils rebondiraient sur la plus grande scène.

« Notre propriétaire est venue nous voir et toutes les filles ont été très prompts à dire que nous reviendrions ici, » dit le manager des Blues franc-parler.

«Nous travaillerons dur sur le terrain d’entraînement pour nous assurer de le faire. Je suis juste vidé que nous n’ayons pas eu la chance d’en faire un jeu. Nous avons eu une saison merveilleuse mais, parfois, nous avons été un peu naïfs.

Chelsea s’est heurté à une formidable équipe de Barcelone qui a déjà remporté son titre de champion national sans perdre un seul point en 26 matchs jusqu’à présent, marquant 128 buts et n’en concédant que cinq.

Participant à une deuxième finale de la Ligue des champions, l’équipe espagnole était en tête après seulement 33 secondes dimanche après qu’une tentative de dégagement a frappé le milieu de terrain Melanie Leupolz et a marqué contre son camp, avant qu’un penalty d’Alexia Putellas ne double l’avance de Barcelone à la 14e minute.

Aitana Bonmati en a ajouté un troisième six minutes plus tard avant que Caroline Graham Hansen n’intervienne pour en faire quatre, Barcelone devenant le premier club à voir ses équipes masculines et féminines remporter le plus grand prix de club d’Europe.

Chelsea s’est amélioré après la pause mais n’a pas été en mesure de percer.

«J’étais dégoûté du fait qu’après 40 minutes, nous étions 4-0 parce que, pour moi en tant qu’entraîneur, c’était devenu impossible,» Dit Hayes.

«C’est un endroit difficile à vivre. J’ai fait de mon mieux, j’ai essayé de changer quelques choses juste pour nous donner un peu d’élan mais ce ne fut pas le cas.

« Ce sera difficile pour les joueurs, lorsqu’ils y réfléchiront. »

Difficile à prendre ce soir. Nous reviendrons plus forts. 💙#CFCW#UWCLfinalpic.twitter.com/ZYqk5uEN8g – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 16 mai 2021

Sur le plan national, Chelsea a tout conquis cette saison, remportant le titre de champion, la Coupe de la Ligue et étant toujours à la recherche de la FA Cup.

Cependant, ils n’ont pas encore goûté à la gloire européenne malgré qu’Abramovich ait sanctionné une frénésie de dépenses l’été dernier qui comprenait la signature du record du monde de la star danoise Pernille Harder et l’ajout de stars, notamment la sensation australienne Sam Kerr et l’Allemand Leupolz.

Au-delà du soutien financier, Abramovich a activement soutenu l’équipe féminine publiquement, notamment en passant du temps avec elles lors d’un voyage en Israël en 2019.

La défaite de dimanche a couronné un week-end décevant pour le club après la défaite finale de la FA Cup contre Leicester City à Wembley samedi.

Les hommes de Thomas Tuchel ont leur propre finale de la Ligue des champions à espérer contre Manchester City au Portugal le 29 mai – un match auquel Abramovich devrait également assister.

Cependant, avant cela, ils doivent faire face à une bataille pour obtenir une place parmi les quatre premiers en Premier League et une qualification garantie pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Actuellement quatrième du tableau, les Blues affrontent à nouveau Leicester, troisième, lors d’une rencontre de championnat mardi, avant de clôturer leur saison à Aston Villa dimanche prochain.

Leicester a un écart de deux points devant le club londonien, tandis que Liverpool, cinquième, est à un point de Chelsea, mais a une course apparemment beaucoup plus gentille.