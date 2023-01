Abramovich “n’aurait jamais embauché” l’entraîneur de Chelsea en difficulté

Le club londonien languit à la dixième place du classement de la Premier League sous le nouvel entraîneur Graham Potter

L’ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, n’aurait pas recruté l’actuel entraîneur Graham Potter, car le milliardaire russe se tournait généralement vers “gagnants avérés” pour diriger l’équipe, selon le spécialiste du football Jamie Carragher.

Dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Stamford Bridge a choisi de limoger le vainqueur de la Ligue des champions Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur-chef de Chelsea en septembre et d’installer l’Anglais non prouvé Potter sur un contrat de cinq ans.

Bien qu’il soit considéré comme un tacticien progressiste et une perspective passionnante, Potter, âgé de 47 ans, n’avait aucune expérience dans un club de la taille de Chelsea, ayant déjà travaillé à Brighton, Swansea et Ostersunds, ainsi que des séjours dans le football féminin et à niveau universitaire.

Sous Potter, Chelsea a chuté à la dixième place de la Premier League et a subi une défaite contre son rival londonien Fulham jeudi soir – une huitième défaite pour les Blues lors de leurs 11 derniers matches toutes compétitions confondues.

L’ancienne star de Liverpool et d’Angleterre, Carragher, a déclaré que Potter n’aurait jamais été embauché en premier lieu par Abramovich – et qu’il serait surpris si Potter avait plus de temps à moins que les résultats ne s’améliorent d’ici la fin de la saison.

« Sa meilleure chance de survie est la réticence de Boehly à saper sa stratégie. Il ne voudra pas d’un demi-tour embarrassant si tôt dans sa possession. » a écrit Carragher dans sa chronique Telegraph vendredi.

“Avec le plus grand respect pour Potter – un excellent entraîneur dont l’héritage à Brighton et Hove Albion parle de lui-même – il n’aurait jamais été embauché à l’époque d’Abramovich, où le mandat était d’entrer et de démarrer, et une fois le moteur bloqué, vous étiez éliminé, généralement remplacé par un vainqueur éprouvé du calibre mondial de Jose Mourinho, Carlo Ancelotti ou Antonio Conte.

Des fans mécontents de Chelsea ont été entendus scander le nom d’Abramovich lors de matchs récents ainsi que celui de l’ancien manager Tuchel, qui les a guidés vers le titre de la Ligue des champions 2021 après seulement quatre mois à la tête.

La culture impitoyable de l’embauche et du licenciement pendant le mandat d’Abramovich en tant que propriétaire de Chelsea entre 2003 et 2022 signifiait régulièrement que le club était un endroit turbulent, mais a néanmoins entraîné un flux constant d’ajouts au cabinet des trophées de Stamford Bridge.

Abramovich a été contraint de mettre Chelsea en vente en mars dernier alors que les sanctions du gouvernement britannique se profilaient en raison du conflit en Ukraine, ouvrant la voie à Boehly et à son consortium basé aux États-Unis pour conclure un accord de 4,25 milliards de livres sterling (5,2 milliards de dollars) pour acheter les Londoniens.

L’arrivée de Boehly a entraîné le départ de personnalités telles que le président de longue date de Chelsea, Bruce Buck, et la directrice Marina Granovskaia – souvent décrite comme le bras droit d’Abramovich au club.

Bien que Boehly and Co. ait sanctionné une dépense importante pour les nouveaux joueurs talentueux au cours de l’été, la vie dans l’ouest de Londres a été embourbée dans l’incertitude sous la nouvelle direction de Chelsea. La forme actuelle de l’équipe laisse Chelsea à dix points des places en Ligue des champions – ce qui est sûrement un problème financier pour leur nouvelle hiérarchie.

La misère de Chelsea a été résumée jeudi soir contre Fulham lorsque le nouveau prêteur Joao Felix a été expulsé à la 58e minute du match avec le score de 1-1, après avoir jusque-là connu des débuts prometteurs. Fulham a continué à capitaliser sur son avantage d’un homme avec un but gagnant grâce à Carlos Vinicius à la 73e minute.