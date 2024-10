AbRam a la réponse la plus mignonne lorsque les paparazzi lui disent « Shah Rukh monsieur ko salaam bolna ». Regarder | Bollywood

AbRam, le plus jeune fils de Shah Rukh Khan, a eu la réaction la plus mignonne lorsqu’un paparazzi l’a repéré à Mumbai dimanche soir. Abram a été vu en train de monter dans sa voiture lorsque les paparazzi ont cliqué sur des photos de lui et l’ont appelé par son nom. AbRam sourit et leur fit un signe de la main. (Lire aussi : AbRam Khan, le fils de Shah Rukh Khan, sourit et salue les paparazzi après avoir assisté à la fête d’anniversaire du fils de Sohail Khan) AbRam a salué les paparazzi et leur a souri.

Abram salue les paparazzi

Abram a été vu entrer dans la voiture lorsque les paparazzi ont encerclé la zone et ont cliqué sur des photos de lui. AbRam a hoché la tête en réponse et a agité la main lorsque les paparazzi lui ont dit au revoir. Quoi de plus ? Lorsqu’un photographe a dit : « Shah Rukh monsieur ko salaam bolna (transmettez mes salutations à Shah Rukh monsieur) ! » Abram hocha la tête avec un sourire, ce qui implique qu’il le fera.

Plus de détails

Plus tôt cette année, AbRam a été vu lors du match final de l’IPL entre Kolkata Knight Riders et Sunrisers Hyderabad. Il a assisté au match avec ses parents, Shah Rukh Khan et Gauri Khan, et ses frères et sœurs, Aryan Khan et Suhana Khan. Après que KKR ait remporté le match, AbRam a serré Shah Rukh dans ses bras. Suhana et Aryan se sont également joints à nous pour un câlin de groupe. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a conquis Internet grâce à l’adorable interaction entre Shah Rukh et ses enfants.

Shah Rukh et Gauri Khan ont accueilli leur troisième enfant, AbRam, en 2013. AbRam est souvent vu aux côtés de Shah Rukh lorsqu’il sort de chez lui. Lorsque l’acteur accueille les fans devant chez lui, depuis le balcon de Mannat, AbRam est également vu à ses côtés.

Shah Rukh a été vu pour la dernière fois dans Dunki de Rajkumar Hirani, sorti en salles l’année dernière en décembre. Le film mettait également en vedette Vicky Kaushal, Taapsee Pannu et Boman Irani dans des rôles clés. Shah Rukh a Tiger Vs Pathaan et Sujoy Ghosh’s King en préparation.