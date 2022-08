Abraham marque un point pour la Roma sur le difficile retour de Dybala à la Juve

Turin (Italie) (AFP) – Tammy Abraham a offert un point à la Roma lors du match nul 1-1 de samedi contre la Juventus lors du retour de Paulo Dybala sur son ancien terrain de jeu.

L’international anglais Abraham a marqué de la tête son premier but de la saison après le renversement de Dybala au milieu de la seconde période au stade Allianz pour maintenir un départ invaincu pour l’équipe de Jose Mourinho.

La Roma s’est échappée de Turin avec un résultat malgré sa deuxième meilleure place pendant une grande partie du match et Dusan Vlahovic a mis la Juve en tête avec un superbe coup franc avec à peine une minute au compteur.

Et la superbe frappe de Manuel Locatelli refusée pour le handball a également donné à Roma la chance de gagner le match nul qui les rejoint avec leurs rivaux locaux Lazio et Torino avec sept points en tête de la ligue après que ce dernier a battu Cremonese 2-1 dans l’autre match de samedi. .

Les champions de l’AC Milan peuvent se rapprocher de ce trio s’ils battent Bologne lors de l’un des deux matches en retard.

“C’était un match difficile, nous sommes satisfaits du match nul car nous avons dû nous battre tout le match”, a déclaré Abraham à DAZN.

“Donnez crédit à la Juve, c’est une bonne équipe. En première mi-temps, nous n’étions pas à la hauteur, mais en deuxième mi-temps, nous étions meilleurs… Nous sommes heureux de ne pas avoir encore perdu.

Le bon résultat à un endroit où la Roma a un bilan épouvantable masque une mauvaise performance globale de l’équipe et de Dybala lors de sa première apparition à la Juve depuis son départ en tant qu’agent libre cet été.

L’attaquant argentin a remporté cinq titres de Serie A et quatre Coupes d’Italie en sept ans chez les géants de Turin et a été chaleureusement applaudi par les supporters locaux avant le match.

Cependant, il y a eu des huées et des sifflets dans les tribunes lorsqu’il a finalement été remplacé à 12 minutes de la fin après avoir aidé à prendre deux points à son ancienne équipe malgré une performance collective en première mi-temps qualifiée de “pas assez bonne” par Mourinho.

– Abraham sauve les Roms –

Il n’a fallu qu’une minute et 16 secondes à la Juve pour affirmer sa domination grâce à Vlahovic, qui a à peine vu le ballon lors du match nul et vierge de lundi à la Sampdoria, mais s’est courbé sur un coup franc parfait dès sa première touche.

L’équipe adverse était sous le choc et une démonstration dynamique des hôtes les maintenait sur le pied arrière, Dybala à peine visible pour la Roma alors que leur milieu de terrain luttait pour prendre pied dans le match.

Cela était dû au très impressionnant Fabio Miretti, qui avait déjà fait huit apparitions en Serie A mais qui se pavanait au centre du parc comme un vétéran accompli.

Le joueur de 19 ans a donné un entraînement à un milieu de terrain qui avait été presque invisible à Samp et sa rafale vers le but a conduit Juan Cuadrado à piquer les doigts de Rui Patricio.

Sa présence a également semblé libérer Manuel Locatelli, qui a été très malchanceux de ne pas donner à la Juve une avance méritée de deux buts à la 25e minute avec une première frappe tonitruante depuis le bord de la surface.

Alors que Locatelli et les supporters locaux ont célébré, un handball de Vlahovic dans la préparation a été repéré par les officiels du VAR et le but a été exclu.

Le match a suivi un schéma similaire après la pause, la Juve étant la meilleure équipe et la Roma incertaine incapable de se libérer des harceler les hôtes.

Cependant Abraham, qui n’avait pas eu une de ses meilleures soirées, a égalisé les scores presque dès que la Roma s’est ragaillardie grâce à Dybala, tout aussi maladroit.

Le corner de Lorenzo Pellegrini a survolé le deuxième poteau et Dybala était là pour le raccrocher à travers le but, où Abraham était trop heureux de hocher la tête dans l’égalisation à quelques centimètres.

Un autre corner de Pellegrini a presque conduit Roma à arracher les points, mais avec le ballon qui rebondit devant le but de la Juve, Arkadiusz Milik l’a piraté et s’est assuré que sa nouvelle équipe ne perde pas son record d’invincibilité un jour après son arrivée.