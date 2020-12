Un doublé contre West Ham United doit être le début pour Tammy Abraham s’il met fin à la recherche de Frank Lampard pour le meilleur n ° 9 de Chelsea.

Le score a flatté les Bleus compte tenu de leur performance, mais pour une équipe qui a eu du mal à gagner en jouant mal cette saison, Lampard accueillera le produit final après avoir subi des défaites consécutives pour la première fois cette saison. Cependant, il en faut plus pour relever le défi du titre auquel beaucoup s’attendent, et trouver un attaquant central capable de se lancer dans une course soutenue serait un bon point de départ.

Abraham a fait son premier départ en Premier League depuis le 29 novembre alors que Lampard rafraîchissait ses options après des défaites à Everton et aux Wolves. Il était lent ici, une figure périphérique alors que Chelsea avait du mal à déplacer le ballon efficacement au milieu de terrain pour servir ses attaquants.

West Ham était généralement bien organisé mais pas sans menace pendant la pause, Declan Rice fournissant de nombreux éclairs de qualité qui expliquent les spéculations en cours sur le fait qu’il pourrait échanger les Hammers contre Chelsea l’année prochaine. Le premier but de l’équipe locale est venu d’un coup franc, West Ham s’étant momentanément arrêté alors que le match reprenait suite à une blessure précoce à Ben Chilwell. Mason Mount a basculé sur un coin que Thiago Silva a rencontré avec une tête sourde.

Les Blues n’ont jamais eu l’air d’affirmer une plus grande supériorité sur les procédures, le côté de Timo Werner manquant le premier d’une rafale d’opportunités, tirant docilement sur Lukasz Fabianski a été propulsé par Christian Pulisic. Werner ressemble à l’ombre du joueur qui a commencé de manière si prometteuse après son arrivée estivale de 50 millions de livres sterling en provenance de Red Bull Leipzig.

Il a d’abord semblé récolter les avantages de refuser la chance de jouer en quart de finale de la Ligue des champions de Leipzig la saison dernière pour commencer tôt les préparatifs de la vie à Londres, accumulant huit buts et trois passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues jusqu’en novembre. 7. Il n’a plus marqué depuis. Il a frappé la barre transversale tardivement avec une autre chance présentable, ce qui en fait sept départs sans but – sa plus longue sécheresse de buts depuis septembre 2016 lorsqu’il a déménagé de Stuttgart à Leipzig.

Werner a commencé la saison en tant qu’attaquant préféré de Lampard et il semblait que la frénésie de dépenses du club de 220 millions de livres sterling se penchait sur le partenariat de Werner par Pulisic sur un flanc et Kai Havertz de l’autre avec Hakim Ziyech offrant une concurrence féroce ou la polyvalence pour jouer plus profondément. milieu de terrain.

Pourtant, il a été déplacé vers la gauche pour accueillir Abraham ou Olivier Giroud et bien que cette décision ait permis à Lampard de donner du temps de jeu à deux joueurs avec un avenir incertain, cela a apparemment eu un effet néfaste pour Werner, qui a été acheté comme une mise à niveau sur tous les deux.

« Je ne suis pas inquiet [about Werner’s form] », a-t-il dit. » Chaque attaquant voudra marquer des buts. C’est ce sur quoi ils sont finalement jugés et c’est pourquoi Timo a été une excellente acquisition pour nous en raison du niveau de buts qu’il a marqués ces dernières années.

« Encore une fois, je dirai qu’un joueur qui est dans une nouvelle ligue et doit avoir le temps de s’installer, mais je pense que ce n’est pas toute l’histoire avec Timo. Il prend régulièrement des positions, il fait peur aux équipes et leur pose un problème. au moment où ça ne va pas tout à fait pour lui. Au moment où ça change, il continue de travailler dur, alors on verra certainement les buts de Timo Werner.

Werner a besoin de quelque chose pour aller bien pour lui devant le but, plus que le tir éraflé qui s’est transformé en une passe décisive pour Abraham, qui a terminé intelligemment devant Fabianski dans le premier d’un doublé à la 78e minute. Deux minutes plus tard, il s’est converti sous un angle soigné suite au bon travail de Pulisic pour régler un concours que West Ham a longtemps menacé et pour mettre fin à sa propre sécheresse datant du 21 novembre. Abraham et Giroud offrent des attributs différents comme attaquants, ce que Lampard a insisté la différence dans sa sélection d’équipe ici.

« C’est bon pour la confiance de Tammy [to score twice], clairement », dit-il.

« Vous devez travailler pour vos objectifs et il a travaillé pour eux aujourd’hui, il a mis beaucoup d’efforts. Je voulais qu’il soit une poignée et qu’il bouge, ait de l’énergie et bouge leur arrière-plan. Je pensais qu’il l’avait fait. » Oli a fait cela pour nous à sa manière et a marqué des buts. C’était donc une décision plus de l’opposition aujourd’hui de jouer Tammy. J’étais content de la façon dont il a fait. Nous en avons besoin. Nous avons eu des buts de partout sur le terrain, c’est génial, mais il faut que les gens marquent régulièrement et Tammy en obtenir deux l’aidera. «

Lampard a exhorté Abraham à relever le défi de l’arrivée de Werner et à refléter le professionnalisme dont Giroud a fait preuve tout au long de la saison dernière et ce. Les négociations contractuelles d’Abraham continuent de gronder en arrière-plan tandis que Giroud s’est fait dire sans ambiguïté par l’entraîneur français Didier Deschamps qu’il devait jouer régulièrement pour conserver sa place de partant pour l’Euro 2020 l’été prochain.

Lampard voulait une plus grande concurrence pour ses attaquants ce trimestre. Mais ce serait le moment opportun pour l’un d’entre eux de se tenir au-dessus des autres.