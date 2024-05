Abou Obeida : les forces israéliennes tuées, blessées et capturées à Jabalia

Le porte-parole des Brigades al-Qassam fait une annonce historique dimanche concernant le sort d’une force israélienne prise dans une embuscade tendue par la Résistance.

Le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam du Hamas, Abu Obeida, vu dans une capture d’écran tirée d’un message audio enregistré publié par le groupe, le 26 mai 2024. (Brigades Al-Qassam/Médias militaires)

Le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, Abu Obeida, a révélé que les combattants de la Résistance d’al-Qassam ont tué, blessé et capturé une force israélienne dans le nord de Gaza.

Dans une annonce qui devrait avoir des ramifications massives sur l’entité d’occupation israélienne, à la fois politiquement et socialement, Abou Obeida a déclaré que la Résistance a mené samedi une « opération complexe » à Jabalia, dont la première étape consistait à attirer une force d’occupation israélienne. dans un tunnel et leur tend une embuscade à l’intérieur.

Les combattants des Brigades ont affronté la force à bout portant, tuant et blessant ses membres, a-t-il déclaré.

Après l’arrivée d’une unité de renfort israélienne sur les lieux, le groupe de la Résistance l’a ciblée à l’aide d’explosifs et a confirmé des tirs directs.

En faisant exploser le tunnel derrière eux, Abou Obeida a déclaré que « les combattants se sont ensuite retirés… après avoir infligé des pertes à tous les membres du groupe ». [Israeli] force, les laissant morts, blessés ou capturés, et saisissant leur équipement militaire.

« Chaque jour, l’ennemi poursuit son agression contre notre peuple et notre patrie, ce qui entraînera un coût élevé et significatif, et nous continuerons à faire payer ce prix à l’ennemi avec l’aide et le soutien d’Allah », a-t-il promis.

« Nous persisterons à faire face à l’agression dans chaque rue, quartier, ville et camp du [Gaza]de Beit Hanoun à Rafah. »

Le porte-parole a déclaré que davantage de détails sur cette opération complexe seraient révélés « au moment opportun ».

#بالفيديو | كتائب القسام تستدرج قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في #مخيم_جباليا وتشتبك معها من مسافة الصفر وتقتل وتصيب وتأسر جميع أفرادها.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/a5XmPAvN1t – قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 25 mai 2024

Lire la suite : Sinwar n’est pas affecté par la récente offensive israélienne sur Rafah : responsables israéliens

L’invasion israélienne « aveugle » et « futile »

Abu Obeida a fait cette annonce historique à 00h30 (heure locale), un moment inhabituel, soulignant l’importance de ce qui allait être révélé.

Le porte-parole militaire a fustigé le régime israélien pour sa politique « aveugle et futile », visant à se venger du peuple palestinien et à détruire la bande de Gaza. Abu Obeida a déclaré que le régime tente de présenter les massacres qu’il commet comme des marqueurs de victoire.

Cependant, il a constaté que les combattants de la Résistance palestinienne continuaient à « donner les leçons de l’occupation » sur tous les fronts de la bande de Gaza.

Le porte-parole a spécifiquement évoqué les attaques israéliennes sur Jabalia et Rafah, affirmant que les opérations des forces d’occupation israéliennes dans ces zones constituent un autre chapitre dans une longue liste d’échecs israéliens.

En outre, il a évoqué les tentatives de l’armée israélienne de fouiller de grandes parties des zones qu’elle a envahies, à la recherche des restes des soldats tués et des captifs qu’elle avait eu l’intention de tuer lors d’attaques précédentes.

Il a déclaré que des milliers de soldats israéliens étaient envoyés dans la bande de Gaza au profit des ambitions personnelles de Benjamin Netanyahu.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à de multiples campagnes militaires israéliennes à Jabalia et dans ses environs, qui, selon les forces d’occupation israéliennes et le régime politique, ont été « nettoyées » des combattants de la Résistance.

Lire la suite : 2 pour 1 : un tireur d’élite de Gaza tue deux soldats israéliens d’une seule balle