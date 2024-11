Aborder le risque cardiovasculaire chez les patients atteints d’IRC

La prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les patients atteints de diabète de type 2 a connu des changements importants au cours de la dernière décennie. Autrefois entravée par le manque d’options sûres et efficaces, l’évolution des normes de soins résultant des progrès pharmacothérapeutiques a marqué le début d’une nouvelle ère de prise en charge de cette population de patients.

Ce changement a été mené par 2 classes particulières : un visage familier sous la forme d’inhibiteurs du SGLT2 et le nouvel antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes non stéroïdiens (nsMRA) la finerénone (Kerendia), qui a reçu l’approbation en juillet 2021 pour réduire le risque de déclin soutenu du DFGe, des reins. insuffisance cardiaque, décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel et hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients adultes atteints d’une maladie rénale chronique associée au diabète de type 2.

La finerénone a d’abord captivé l’attention des néphrologues, des endocrinologues et d’autres prestataires prenant en charge des patients atteints de diabète de type 2 avec la publication des données des essais FIDELIO-DKD et FIGARO-DKD. Le nombre de spécialistes captivés par l’agent et ses bénéfices potentiels a augmenté avec la publication de données concernant les bénéfices cardiovasculaires chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque observés dans le cadre de l’essai FINEARTS-HF lors du congrès 2024 de la Société européenne de cardiologie.

Dans ce segment, qui fait partie de la troisième partie d’une série de cinq parties, les intervenants Edgar Lerma, MD, néphrologue, et Anuradha Lala-Trindade, MD, cardiologue, se penchent sur les directives cliniques mises à jour pour la gestion de l’insuffisance rénale chronique (IRC), en particulier chez les patients atteints de diabète de type 2 et présentant un risque cardiovasculaire élevé. Lerma met l’accent sur les lignes directrices KDIGO, qui approuvent désormais la finerénone comme option de traitement efficace suite aux résultats des études FIDELIO et FIGARO.

Il décrit l’approche moderne à 4 piliers pour gérer la maladie rénale diabétique, qui comprend la metformine, les inhibiteurs de l’ECA ou ARA, les inhibiteurs du SGLT2 et la finerénone. Chaque médicament offre des avantages cardio-rénaux uniques, agissant via différents mécanismes pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique et réduire les complications. Lerma souligne également le rôle essentiel des prestataires de soins primaires en tant que premiers intervenants dans l’identification des patients à risque, favorisant ainsi une intervention précoce grâce à cette approche globale et multidisciplinaire.

Contexte des intervenants :

Edgar Lerma, docteur en médecine, professeur clinicien de médecine à la section de néphrologie de l’Université de l’Illinois à Chicago et néphrologue chez Associates In Nephrology basé à Chicago.

Anuradha Lala-Trindade, MD, directeur de la recherche sur l’insuffisance cardiaque, directeur du programme de bourses avancées d’insuffisance cardiaque et de transplantation et professeur agrégé de médecine à l’hôpital cardiaque Mount Sinai Fuster et au département des sciences et politiques de la santé de la population.

Les divulgations pertinentes pour Lerma incluent Akebia, Astra Zeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Glaxo Smith Kline, Otsuka, Travere, Vifor et Fresenius. Les divulgations pertinentes pour Lala-Trindade incluent Merck, AstraZeneca, Cytokinétique et Novartis.

