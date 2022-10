Abonnez-vous au podcast Essential Football de Sky Sports | Nouvelles du football

Essential Football est de retour avec un tour d’horizon de tous les matchs de Premier League du week-end, avec des réactions d’experts, des interviews et des analyses de journalistes de haut en bas.

PREMIÈRE PARTIE | Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer et c’est la victoire 6-3 du derby de Manchester City contre son rival Manchester United. Nous entendons Kevin De Bruyne, Pep Guardiola et Erik ten Hag avant que Gary Neville et Roy Keane aient leur mot à dire sur les événements au stade Etihad. Peter Smith, Nick Wright et Ben Grounds, qui ont couvert le jeu pour les plateformes numériques de Sky Sports, disséquent le jeu, des héros du triplé de City à Erling Haaland et Phil Foden à un autre démarrage lent de United et à la non-sélection de Cristiano Ronaldo.

DEUXIÈME PARTIE | Arsenal a le droit de se vanter du nord de Londres après une victoire 3-1 sur ses rivaux Spurs. L’équipe de Mikel Arteta est-elle dans la course au titre ? Sam Blitz et Nick Wright ont leur mot à dire. Nous terminons ensuite le reste de l’action de samedi alors que Liverpool est à nouveau détenu, cette fois par Brighton, Connor Gallagher revient pour briser le cœur de Crystal Palace et donner à Graham Potter une première victoire en tant que patron de Chelsea, et il y a des victoires pour Newcastle, Everton et West Ham .

Et c’est votre fin de week-end en Premier League !

Enveloppe du week-end de Premier League: les héros du triplé Haaland et Foden étourdissent Man Utd | Arsenal est-il dans la course au titre ? | Liverpool repart lentement

Écoutez et abonnez-vous sur :

Essential Football est de retour pour une nouvelle saison, pleine d’analyses, d’idées, de fonctionnalités et d’interviews pour vous assurer que vous êtes au courant de tout ce qui se passe en Premier League et au-delà.

Chaque dimanche soir, informez-vous sur les matchs du week-end avec le Sunday Wrap, un résumé de tous les matchs de Premier League du week-end avec des réactions d’experts, des interviews de joueurs et des analyses de journalistes de haut en bas.

Vous manquez votre dose de Premier League pendant la semaine ? En milieu de semaine, nous aurons une série de podcasts au cours de la saison, sur tout, des coulisses le jour de la date limite de transfert à One2Eleven avec les joueurs passés et présents.

Abonnez-vous aujourd’hui et assurez-vous de ne pas manquer un épisode d’Essential Football.

La Podcast Sky Sports Football continuera d’héberger une gamme d’offres audio, notamment le Women’s Football Show, le Monday Night Football et le Super Sunday.

N’oubliez pas de vous abonner au Transférer le podcast Talkla Podcast de Gary Nevillela Supplément du dimanchela Podcast sur le football écossais et le Podcast EFL.