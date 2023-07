Abonnés Peacock : préparez-vous à payer plus le mois prochain

Il est juste devenu un peu plus cher de diffuser le service Peacock de NBC. Les nouveaux abonnés verront les modifications apportées à prix des abonnements, y compris une augmentation de 1 $ et 2 $ vers Peacock Premium et Premium Plus chaque mois, tandis que les abonnés existants devront commencer à payer plus bientôt. Les changements marquent la première hausse de prix pour le service de streaming depuis son lancement en 2020.

Depuis mardi, Peacock Premium coûte 6 $ par mois, contre 5 $, et Premium Plus coûte 12 $ par mois, contre 10 $, selon un e-mail envoyé aux abonnés Peacock existants. Un abonnement annuel à Peacock Premium coûte 60 $, une augmentation de 50 $. Une année de Premium Plus coûte désormais 120 $, en hausse de 20 $ par rapport à son prix précédent.

Les abonnés actuels ont un peu de marge, les nouveaux prix entrant en vigueur à leur prochaine date de facturation le 17 août ou après. pour 5 $ par mois devront commencer à payer 1 $ de plus chaque mois à compter de leur prochaine date de facturation le 17 août ou après.

Peacock rejoint une foule de services de streaming pour augmenter les prix des abonnements, de Starz et Paramount Plus, qui ont ajusté les plans le mois dernier, à Netflix, Max et Disney Plus. Peacock héberge des sitcoms populaires comme The Office et 30 Rock, ainsi que des originaux comme Poker Face et des films récemment sortis en salles, entre autres offres.

Peacock a un niveau gratuit financé par la publicité, mais les nouveaux comptes ne peuvent plus y accéder. Les personnes avec Xfinity Internet ou Spectrum peuvent bénéficier gratuitement de Peacock Premium.