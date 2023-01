Abonnements Now : essai gratuit et réductions

Now (anciennement Now TV) est un service de streaming britannique avec une petite différence. Il n’offre aucun de ses propres originaux, mais est plutôt le meilleur moyen de diffuser tout le contenu exclusif que les abonnés Sky obtiennent à un prix mensuel bien inférieur à celui que vous paieriez pour Sky lui-même.

Cela ne fait pas de mal qu’obtenir Sky signifie non seulement tous les films de Sky Cinema – avec beaucoup plus de superproductions que Netflix ou Amazon ne peuvent rassembler – mais aussi toutes les offres télévisées de Sky Atlantic, y compris les succès géants de HBO comme The Last of Us, House du Dragon et du Lotus Blanc.

Le seul véritable inconvénient de Now par rapport à ses principaux rivaux est que tout ce contenu est divisé en quatre forfaits d’abonnement différents de l’entreprise : Divertissement, Cinéma, Hayu (téléréalité) et Sport.

Cependant, il existe des moyens d’obtenir ces adhésions pour moins cher que le prix standard.

Now propose-t-il un essai gratuit ?

Auparavant, il était possible d’obtenir des essais gratuits de 7 jours pour la plupart des abonnements. Malheureusement, N’offre plus d’essais gratuits.

Si vous cherchez à regarder spécifiquement The Last of Us, vous pouvez regarder le premier épisode gratuitement sur YouTube. Cependant, vous devrez toujours payer un abonnement Now pour regarder le reste.

Si vous voulez des films, vous avez besoin de Sky Cinema, au prix de 9,99 £ par mois ; si vous voulez des coffrets TV et toutes les dernières grandes émissions américaines telles que The Last of Us, vous voulez Entertainment, au prix de 9,99 £ par mois ; et si vous voulez regarder la télé-réalité américaine comme Keeping up with the Kardashians ou Real Housewives, vous avez besoin de l’abonnement Hayu, qui coûte 4,99 £ par mois.

Découverte de Warner Bros.

L’adhésion à Sky Sports coûte soit 11,98 £ pour un pass journalier, soit 33,99 £ pour un mois. Le premier comprend également un pass mobile de 9 mois qui offre quatre chaînes de Sky Sports TV en direct – mais uniquement si vous regardez depuis votre téléphone.

Il existe un essai gratuit de 7 jours de Now Boost, qui ajoute une qualité FHD, un streaming sans publicité et un son surround. Toutes ces choses ne sont pas incluses en standard. Après cela, Now Boost coûte 6 £ par mois.

Now offre-t-il des réductions sur les abonnements ?

Bien qu’aucun essai gratuit ne soit disponible, il existe toujours des moyens d’obtenir Now pour moins cher que le plein tarif. Au moment de la rédaction, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur les abonnements Divertissement ou Cinéma si vous vous inscrivez pour six mois.

Nous avons vu de meilleures remises tout au long de l’année, en particulier autour des saisons de soldes telles que le Black Friday.