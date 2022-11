Abonnement Twitter Blue désormais indisponible

Le drame Twitter se poursuit aujourd’hui alors que le nouvel abonnement Twitter Blue à 7,99 $/mois du service, qui comprend une coche de vérification bleue, n’est plus disponible, bien qu’il ne soit pas clair si le service payant a été abandonné ou s’il rencontre des problèmes techniques.

Lancé en début de semaine, L’abonnement de 7,99 $/mois à Twitter Blue offre aux utilisateurs la possibilité de publier des vidéos plus longues sur Twitter, de voir moins de publicités, et plus encoreainsi que la coche bleue de la plateforme, qui jusqu’au déploiement du service servait à faire savoir aux gens qu’un compte était authentique, représentant des profils notables appartenant à des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes.

Avec Twitter bleu, tout utilisateur payant verra automatiquement une coche bleue sur son compte, sans aucune vérification d’identité.

La décision de vendre des badges bleus a été vivement critiquée par des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision du PDG de Twitter, Elon Musk, de vendre la coche d’origine comme irresponsable, exposant de nombreux utilisateurs de haut niveau à un risque d’usurpation d’identité et la diffusion de fausses informations.

Aujourd’hui, Twitter a réintroduit son badge de vérification “officiel” secondaire, deux jours après son lancement initial et tué en quelques heures par le PDG Elon Musk.