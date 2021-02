Abonnement Premium annuel Zee5 disponible avec 50% de réduction, voici ce que vous devez faire

Zee5, le service de vidéo à la demande de Zee Entertainment Enterprises (Zee) célèbre son troisième anniversaire en Inde avec une réduction spéciale pour les clients. La société a annoncé que les nouveaux clients peuvent acheter le plan d’abonnement annuel Zee5 Premium pour Rs 499 au lieu de Rs 999 jusqu’au 28 février. Pour s’abonner au service de streaming en ligne, les utilisateurs peuvent utiliser la plate-forme Web ou l’application pour Android et iOS. Les plans de primes mensuelles et de trois mois restent inchangés à Rs 99 et Rs 299, respectivement.

Outre les films, Zee5 propose des séries originales telles que l’acteur Amit Sadh-vedette Jeet ki Zid et L’appel final dirigé par Arjun Rampal. Il contient également des films et des séries d’ALTBalaji. Zee5 a confirmé que le prochain thriller de Manoj Bajpayee, « Silence… Pouvez-vous l’entendre? » sortira le 26 mars. Jusqu’à présent, la plate-forme de streaming a sorti trois films originaux en 2021 – Kaagaz, Nail Polish et Jeet Ki Zid – uniquement disponibles pour les utilisateurs de Zee5 Premium. La société de divertissement a confirmé que plus de contenu original serait publié sur Zee5 cette année. De plus, Zee5 contient des chaînes de télévision en direct qui peuvent être regardées sans abonnement. Notamment, ces chaînes d’informations en direct contiennent des fonctionnalités de qualité HD. Les utilisateurs peuvent accéder à des chaînes telles que Republic Bharat, Aaj Tak, India TV, India News, Republic, etc.

Notamment, Vi (anciennement Vodafone Idea) propose un abonnement d’un an à Zee5 avec certains forfaits de réseau mobile prépayés et postpayés. De même, Airtel fournit un abonnement unique à la plate-forme avec des plans sélectionnés tels que le plan prépayé Rs 289. Vi et Airtel regroupent également leurs films et télévision Vi et Airtel Xstream, respectivement, qui offre du contenu supplémentaire en ligne. De même, la société d’État Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) a récemment lancé un nouveau service appelé BSNL Cinema Plus qui permet à ses abonnés d’accéder à plusieurs plates-formes OTT (over-the-top), notamment SonyLIV Special, Voot Select, YuppTV Premium et Zee5 Premium. . Le service est disponible via YuppTV Scope, qui donne accès à plusieurs plates-formes OTT sous un seul abonnement.