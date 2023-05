Abonnement aux repas CookUnity : des repas préparés par des chefs célèbres à des prix équitables

8.8 CookUnity Comme Les repas étaient tous bien préparés et avaient un goût bon ou meilleur (pas de ratés!)

Une énorme sélection de plats variés à choisir

Beaucoup d’options pour les personnes suivant un régime spécial, y compris à base de plantes, céto, Whole30 et plus N’aime pas Cher sauf si vous commandez plus de 6 repas par semaine

Certaines portions étaient plutôt petites Détails du produit

Tarification À partir de 10$/repas

Taper Préfabriqué

Disponibilité La plupart des États-Unis continentaux

Semaine 100+

Les types Sans gluten, sans produits laitiers, céto, paléo, végétalien, faible en calories, faible en glucides, à base de plantes

Je parie que vous ne pensiez pas pouvoir demander à Jean-Georges Vongerichten de livrer le dîner à votre porte pour environ 10 $. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment, mais CookUnity promet quelque chose de similaire dans son service de plats préparés qui est aussi un « collectif » de certains chefs sérieusement célèbres. CookUnity est déjà une très bonne affaire pour l’un des meilleurs services de livraison de repas que j’ai essayé (lisez la suite pour voir pourquoi), et notre code promo exclusif CNET30 vous offre 30 % de réduction sur votre première commande.

L’opération de livraison de repas, vieille de trois ans, a consacré une part saine de l’éthique de la marque à fournir aux chefs – à la fois de la variété célèbre et en devenir – la possibilité de colporter leur nourriture lorsque les gens ne peuvent pas obtenir de réservation. . Chacun des plats cuisinés de CookUnity porte le nom d’un chef ; l’inférence étant que le chef a créé la recette que vous mangez à votre table à manger ou sur le comptoir de la cuisine. Parmi certains noms plus récents, il y a des poids lourds disponibles à la commande, notamment Einat Admony (Taïm, Balaboosta), John DeLucie (Waverly Inn, Lumaca) et le susmentionné Jean-Georges Vongerichten (Jean-Georges).

Ayant essayé bon nombre des services de livraison de repas préparés disponibles et ayant j’ai aimé pas mal d’entre eux, j’ai décidé d’essayer CookUnity. Comme on peut s’y attendre d’un service avec des recettes émanant de dizaines de chefs, chacun avec sa propre expérience culinaire, les repas CookUnity – qui commencent à environ 10 $ la pop – étaient tout aussi variés.

Dans l’ensemble, j’ai trouvé la qualité des aliments CookUnity élevée et la plate-forme facile à utiliser. Voici un aperçu du fonctionnement de CookUnity et de ce que j’ai aimé et n’ai pas aimé à ce sujet. CookUnity est actuellement disponible dans la plupart des États-Unis continentaux, y compris toutes les zones et les codes postaux mis en évidence sur cette carte.

Tarifs CookUnity Repas par semaine Prix ​​par repas Prix ​​par semaine 4 13,49 $ 54,00 $ 6 11,99 $ 72,00 $ 8 11,49 $ 92,00 $ 12 10,99 $ 132 $ 16 10,49 $ 168 $

Comment fonctionne CookUnity

Il s’agit d’un service d’abonnement aux repas, vous choisirez donc quatre, six, huit, 12 ou 16. Vous pouvez toujours ajouter, suspendre ou sauter des livraisons facilement ou modifier votre plan à tout moment, mais n’oubliez pas que les repas continueront à arriver si vous ne le faites pas. ‘t et vous serez facturé pour eux. Les repas sont livrés frais avec de la glace pour les garder ainsi mais jamais congelé. La plupart peuvent être facilement congelés si vous ne pouvez pas les obtenir à la date recommandée sur le côté de la boîte, mais je dirais que certains gèleront mieux que d’autres.

Mes six packs de repas CookUnity sont arrivés frais et non congelés. David Watsky/Crumpe

Vous pouvez choisir vos repas chaque semaine à partir d’un menu rotatif de plus de 150 repas ou laisser CookUnity décider pour vous et être surpris lorsque vous déchirez la boîte. Lors de la sélection des repas, vous pouvez trier via un filtre des régimes alimentaires spécifiques, y compris végétaliens et végétariens, céto, hypocaloriques, compatibles Whole30, sans gluten et bien d’autres. Vous pouvez également voir les informations nutritionnelles complètes et la liste des ingrédients ainsi que les avis des autres avant de mettre quelque chose dans votre panier.

CookUnity choisira un jour de livraison initial, mais vous pouvez le modifier si nécessaire et également planifier dans une certaine fenêtre pour vous assurer que quelqu’un est à la maison pour mettre ces repas dans le réfrigérateur.

CookUnity propose des tonnes d’options et de repas à base de plantes pour répondre aux besoins de presque tous les régimes spéciaux ou plans nutritionnels. David Watsky/Crumpe

Lorsque les repas arrivent, ils sont accompagnés d’instructions de chauffage simples sur le côté de la boîte, souvent avec la recommandation d’un chef et une option de chauffage rapide, ce qui signifie généralement l’utilisation du micro-ondes. Alerte spoiler : Vous allez vouloir suivre la recommandation du chef même si cela signifie devoir vaporiser une poêle antiadhésive après ou utiliser un petit morceau de papier d’aluminium.

Ce que j’ai mangé et comment j’ai aimé ça

J’ai choisi six repas et les ai tous essayés frais quelques jours après mon arrivée. Aucun d’entre eux ne semblait être un candidat particulièrement bon pour le gel, contrairement à certains autres services que j’ai essayés, dont certains semblent adaptés à cela. Dans l’ensemble, j’ai trouvé la qualité très élevée et, même si certains étaient meilleurs que d’autres, je n’ai détesté aucun d’entre eux.

Tacos au poulet tinga avec coriandre et guacamole : Le poulet effiloché qui accompagnait ces tacos était incroyablement tendre et plein de saveurs fumées et légèrement épicées. Les tortillas de maïs n’étaient pas les plus fraîches mais elles n’ont pas complètement gâché le repas.

Il y a une bonne quantité d’informations sur le paquet et un code QR pour en savoir encore plus. David Watsky/Crumpe

Crêpe végétarienne au cheddar: C’était un autre bon avec des épinards et des champignons éclatant de la crêpe feuilletée. Il aurait pu utiliser un peu plus de saveur et était un peu détrempé lorsqu’il était réchauffé, mais dans l’ensemble, c’était un déjeuner agréable, et c’était aussi très copieux.

Brochette d’agneau avec patates douces rôties, houmous et cornichons: Agneau super tendre bourré de saveurs, dont la menthe et l’ail. Les patates douces étaient également extrêmement bien cuites, ayant juste commencé à dorer sur les bords. C’était peut-être mon préféré et il chauffait particulièrement bien car les huiles de l’agneau refais rôtir le kebab de l’intérieur vers l’extérieur.

Ce kebab d’agneau et cette patate douce peuvent ressembler un peu à un repas de cafétéria de lycée, mais ils avaient bien meilleur goût. David Watsky/Crumpe

Tofu aux graines de chanvre et purée de patates douces : Le tofu était tendre sinon un peu fade et les patates douces étaient crémeuses et bien assaisonnées. Il était servi avec une sauce au persil brillant qui était peut-être la meilleure partie.

Cabillaud miso aux légumes sautés: La morue avait un goût frais bien que les légumes laissent à désirer – un peu ennuyeux, je suppose. C’était définitivement une portion plus petite que le reste, bon pour quelqu’un qui essayait de réduire les glucides ou les calories, mais ce n’était pas suffisant pour me rassasier.

Évitez à tout prix le micro-ondes lorsque vous préparez des aliments provenant d’un service de livraison de repas. David Watsky/Crumpe

Ramen bulgogi au boeuf: Plat solide avec des nouilles bien cuites et beaucoup de saveur de kimchi acidulé infusé dans le sauté de bœuf tendre. Pas le meilleur bulgogi que j’ai jamais eu, mais certainement pas le pire non plus.

Combien coûte CookUnity ?

Ce service est à égalité avec d’autres services de livraison de repas haut de gamme avec des repas variant entre 10,49 $ et 13,49 $ selon le nombre de repas par semaine que vous commandez. D’autres dans la même catégorie, y compris certains de nos meilleurs choix comme Frais et maigre et Paléo de Pete, sont en fait un peu plus chers à 12 $ – 15 $ par repas. Il existe cependant des options moins chères, notamment Fraîchementqui peut être obtenu pour aussi peu que 8,50 $ par repas lorsque vous en commandez 12 par semaine.

Les ramen bulgogi d’Esther Choi étaient définitivement un gagnant. David Watsky/Crumpe

A qui s’adresse CookUnity ?

Parce que cette tenue de livraison de repas a un si large éventail d’options, je dirais que ce service est l’un des meilleurs pour quelqu’un avec un palais curieux et qui aime essayer de nouveaux plats. La nourriture est partout sur la carte, littéralement, avec des dizaines d’aliments du monde représentés, mais la qualité est constante et tous les plats que j’ai essayés étaient au moins solides ou meilleurs.

Il existe de nombreuses options saines, faibles en glucides, végétaliennes et paléo, c’est donc un bon service de livraison de repas si vous essayez de vous en tenir à un régime alimentaire spécifique.

CookUnity est également une excellente option si vous aimez la scène des chefs célèbres et que vous voulez vous vanter auprès de vos amis que vous avez mangé la pizza de Jean-Georges hier soir. Et oui, le chef d’origine française, lauréat du prix James Beard, a en fait une recette de pizza sur le menu CookUnity. Allez comprendre.

Pour qui CookUnity n’est-il pas aussi bon ?

Ce n’est probablement pas un bon choix pour les familles car les portions ne sont pas énormes et les choses coûteraient cher si vous commandiez pour trois ou quatre personnes. Ce n’est pas non plus idéal si vous avez un horaire très imprévisible, car je ne considérerais pas les aliments fraîchement préparés comme étant parfaits pour la congélation et il est certainement préférable de les consommer quelques jours après la livraison.

Le verdict final sur CookUnity

J’avoue avoir été agréablement surpris par le taux de succès élevé de ce service de repas. Quand j’ai vu combien de cuisiniers littéraux étaient dans la cuisine grâce aux dizaines de chefs dont ils avaient sélectionné les recettes, j’avais peur que le service lui-même ne soit incohérent. Mais en pratique, chaque repas était bien préparé avec une bonne saveur et je n’ai rencontré aucun vrai raté. La morue était le seul repas que j’aurais souhaité avoir été une plus grande portion, mais dans l’ensemble, chaque déjeuner ou dîner était satisfaisant.

La chose la plus excitante à propos de CookUnity est le grand nombre d’options de repas parmi lesquelles vous pouvez choisir, toutes provenant de chefs de différents horizons, styles culinaires et niveaux de renommée. En tant que véritable accro des restaurants, je penserais à CookUnity non seulement comme une façon savoureuse de me nourrir sans avoir à cuisiner, mais aussi comme une façon amusante de découvrir de nouvelles personnalités de chefs et des restaurants pour la prochaine fois que je voyage. une nouvelle ville ou à la recherche d’un endroit pour dîner localement.

Étant donné que vous pouvez mettre en pause ou annuler l’abonnement à tout moment, je vous conseille d’essayer CookUnity et de voir comment toi J’aime ça.

