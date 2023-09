Des micropuces implantées dans notre cerveau et une intelligence artificielle bien plus intelligente que les humains. Cela ressemble à un roman de science-fiction, mais de telles avancées technologiques pourraient-elles vraiment être imminentes ?

Cette question semble se répéter sans cesse. Cela rappelle la scène finale du film de 2004. L’aviateur quand Howard Hughes (interprété par Leonardo DiCaprio) se regarde dans un miroir et ne cesse de répéter : « La voie du futur ». Comme Le blog du cinéma a expliqué en 2020 : « La scène finale montre clairement que Hughes a une vie longue et difficile devant lui. »

Mais qu’en est-il de l’humanité et des progrès technologiques ? Avons-nous une bataille longue et difficile à mener ? Un auteur dit que cela semble être une partie inévitable de notre chronologie.

Apparaissant dans l’épisode de cette semaine de La voie mondialel’auteur du livre Éon sombre expose une partie de l’agenda mondialiste pour l’avenir.

« Le transhumanisme est la grande fusion de l’humanité avec la Machine. À ce stade de l’histoire, des milliards de personnes utilisent des smartphones. À l’avenir, nous connecterons notre cerveau aux systèmes d’intelligence artificielle », écrit l’auteur Joe Allen.

Fort d’une formation universitaire en sciences et en théologie, Allen se confronte au paradoxe de ce qu’il appelle « de bonnes personnes construisant une abomination numérique ».

Allen explique le « scientisme » comme la croyance de l’élite techno selon laquelle la science et la technologie, et non Dieu, sont les moyens de sauver l’humanité.

« Le scientisme est la conviction que la recherche et la découverte scientifiques répondront à toutes les questions existentielles de la vie humaine », a déclaré Allen à Gary Lane de CBN News. « Pour toutes ces questions que la religion cherche à satisfaire, le scientisme présente la découverte matérielle comme moyen de salut. Le moyen de transcendance. »

« Le transhumanisme en est une conséquence », a-t-il expliqué. « Le transhumanisme est l’idée que la technologie sera l’instrument de ce salut. L’instrument de cette transcendance. »

« Ce n’est donc pas une connaissance rare, je pense, à notre époque », a déclaré Allen. « C’est en fait très évident, surtout à la suite de la pandémie.

Lane a demandé à Allen si c’était par accident que l’un des robots les plus connus de notre époque s’appelait Sophia. Un personnage fictif nommé Sophia a été fabriqué par Gnostiques en tant que figure féminine qui avait des traits divins en tant que supposée jumelle de Jésus-Christ, selon leurs croyances non bibliques.

« Le robot Sophia s’est donc adressé une fois de plus à l’ONU pour sa réunion sur les objectifs de développement durable. Sophia tire son nom directement de l’éon gnostique Sophia », a déclaré Allen.

« Le robot a été créé par Hanson Robotics. David Hanson, le fondateur de Hanson Robotics, a nommé Sophia d’après le personnage Sophia du roman Valis de Philip K. Dick. Le roman Valis a une prémisse gnostique. Le personnage Sophia est censé symboliser la Sophia de Gnosticisme », a-t-il expliqué.

« Et si vous regardez les déclarations de David Hanson. Si vous regardez la thèse de doctorat de David Hanson et, bien sûr, d’autres personnalités de Hanson Robotics et de ses environs, il est indéniable qu’ils cherchent à créer une sorte d’inversion technologique de ce que les anciens Gnostiques avaient fait. mettre en avant. »

Lane a également posé des questions sur la suggestion d’Elon Musk d’implanter des micropuces dans le cerveau humain. Il a demandé à Allen ce que cela signifierait pour l’humanité. Est-ce que cela nous rendrait plus intelligents ? Nous détruire ? Les deux?

« Elon Musk, qui en a discuté le 18 septembre avec Benjamin Netanyahu et deux autres penseurs prestigieux de l’IA, prévoit un avenir potentiel dans lequel il (Musk) a déclaré que des centaines de millions ou des milliards de personnes seraient implantées avec ces technologies afin de pour guider l’IA selon la volonté humaine », a déclaré Allen.

L’auteur poursuit en expliquant que deux autres sociétés disposent déjà d’interfaces cerveau-ordinateur implantées dans le cerveau humain qui leur permettent d’interagir avec des appareils numériques via l’intelligence artificielle.

« C’est déjà une réalité », a déclaré Allen à CBN News.

