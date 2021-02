Le président Obama et le président de la Chambre, John Boehner, négocient un accord sur le plafond de la dette en juillet 2011. Le vice-président de l’époque, Joe Biden, est tout simplement hors cadre. | Jewel Samad / AFP via Getty Images

La limite de la dette a failli provoquer une crise financière en 2011, et elle pourrait faire de même sous le président Biden.

Le plafond de la dette est ridicule. C’est une loi fédérale inutile, et la dernière fois qu’un démocrate a occupé la présidence, l’opposition républicaine au Congrès (dirigée en partie par des membres toujours au pouvoir aujourd’hui) l’a prise en otage et a failli mettre l’économie mondiale à genoux. C’est une bombe à retardement, et maintenant que les démocrates ont la présidence et les deux chambres du Congrès, ils devraient la désamorcer.

En fait, ils n’ont que l’outil nécessaire pour le faire: le processus de réconciliation budgétaire. Le processus, qui permet aux 50 démocrates du Sénat d’adopter des lois sans être bloqués par un flibustier républicain, a suscité beaucoup d’attention depuis que les démocrates ont pris la Chambre haute.

Moins d’attention a été accordée au fait que la réconciliation peut être utilisée pour augmenter le plafond de la dette, et les démocrates peuvent l’utiliser pour abolir efficacement le plafond de la dette à toutes fins pratiques en le soulevant d’un montant si élevé qu’une violation ne se produira pas avant loin dans le futur. Ce faisant, les démocrates ont la possibilité de penser à long terme et d’éviter les crises politiques et financières coûteuses avant qu’elles ne surviennent.

Le contrôle actuel des démocrates sur les deux chambres du Congrès pourrait faire en sorte que l’augmentation du plafond de la dette ne semble pas particulièrement urgente. Parce que vous pouvez augmenter la limite de la dette par la réconciliation, les républicains ne peuvent pas empêcher les démocrates de l’augmenter au niveau qu’ils veulent.

Actuellement, la limite est suspendue jusqu’à la fin du mois de juillet, et le Trésor pourra utiliser des «mesures extraordinaires» pour éviter le défaut de paiement pendant quelques mois même après. Avec une pandémie et une crise économique à combattre entre-temps, il est logique que le plafond de la dette ne soit pas la priorité absolue du président ou du Congrès.

Mais cela devrait tout de même être une priorité. Un jour – peut-être en 2023, peut-être en 2025, peut-être plus tard – les États-Unis seront à nouveau sous un gouvernement divisé. Si le plafond de la dette existe toujours, il y a de fortes chances que le parti avec une chambre du Congrès, mais pas la présidence, l’utilise pour forcer une crise et extraire des concessions du président. Cela est particulièrement vrai si le président est un démocrate; Les républicains étaient très disposés à prendre en otage le plafond de la dette sous le président Obama, tandis que les démocrates étaient opposés à le faire sous le président Trump.

Une autre crise du plafond de la dette serait catastrophique. Dans le meilleur des cas, cela pourrait forcer le gouvernement à adopter toutes les mauvaises politiques (comme des réductions généralisées des dépenses) que souhaite la partie qui prend les otages. Dans le pire des cas, cela pourrait déclencher une crise financière mondiale. Cela aggraverait également le conflit intersectoriel aux États-Unis et conduirait à une escalade du «hardball constitutionnel» du type qui corrode nos institutions démocratiques.

Les démocrates au Congrès peuvent adopter une législation qui empêcherait une crise comme celle-là de se reproduire. Il faudrait beaucoup capital politique – mais éliminer le potentiel d’une catastrophe grave à l’avenir en vaut la peine.

Le plafond de la dette, expliqué en moins de 250 mots

Le plafond de la dette aux États-Unis est, en termes internationaux, très rare. Sur le groupe des démocraties riches de l’OCDE, seuls le Danemark et la Pologne se joignent aux États-Unis pour imposer une limite légale stricte à la dette. Des pays pairs comme le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne s’entendent très bien sans plafonds d’endettement. Ils adoptent simplement des lois établissant leurs politiques fiscales et de dépenses, et émettent des dettes pour compenser la différence.

Les États-Unis sont différents. Le Congrès doit à la fois adopter régulièrement des lois sur les impôts et les dépenses, puis mettre à jour manuellement un marqueur de score (le plafond de la dette) et s’assurer qu’il respecte ces lois. Et si le Congrès ne continuez, les effets sont incroyablement désastreux. Au mieux, les États-Unis cessent d’effectuer des paiements légalement obligatoires, comme les salaires des membres de l’armée ou les avantages sociaux des anciens combattants. Au pire, il arrête de payer les intérêts sur la dette existante, ce qui signifie que les États-Unis sont en défaut, une décision qui pourrait provoquer une crise financière mondiale.

Dans son évaluation des effets d’un dépassement du plafond de la dette, Beth Ann Bovino, économiste américaine en chef chez Standard and Poor’s, a écrit que «l’impact d’un défaut du gouvernement américain sur ses dettes serait pire que l’effondrement de Lehman Brothers en 2008. , des marchés et une économie dévastateurs. » Une réduction soudaine des dépenses publiques entraînerait un énorme choc négatif sur le PIB, forçant une récession.

Les arguments en faveur de la fixation du plafond de la dette par rapprochement budgétaire

Le moyen le plus simple de modifier le plafond de la dette consiste à adopter une législation normale. Mais une législation normale peut être retardée par une obstruction au Sénat, qui oblige 60 sénateurs à rompre. Étant donné qu’il n’y a que 50 démocrates au Sénat et que les républicains du Sénat répugneront probablement à adopter une législation qui réduit leur pouvoir de négociation s’ils reprenaient un jour le contrôle de l’organisme, abolir ou affaiblir le plafond de la dette par une législation ordinaire semble intenable.

Le président pourrait également tenter d’abolir de facto le plafond de la dette, par divers moyens. Le plus farfelu serait de loin d’exploiter une loi votée en 1996, et destinée au profit des collectionneurs, qui permet au secrétaire du Trésor d’émettre des pièces de platine de valeur arbitraire. Le secrétaire au Trésor pourrait ainsi frapper une pièce d’une valeur, par exemple, de 1 billion de dollars ou 2 billions de dollars, et de l’utiliser pour acheter et rembourser un montant équivalent de dette auprès de la Réserve fédérale, qui détient actuellement 4,7 billions de dollars en bons du Trésor fédéral. Cette décision pourrait déclencher l’inflation en augmentant la masse monétaire, mais elle maintiendrait les États-Unis sous la limite d’endettement statutaire.

Une autre décision moins loufoque serait que le président annonce simplement qu’il n’honore pas le plafond de la dette. Il pourrait soutenir qu’il est inconstitutionnel en vertu du 14e amendement pour les États-Unis de ne pas honorer leurs dettes, et donc que le plafond de la dette viole la Constitution; certains éminents spécialistes du droit constitutionnel comme Jack Balkin de Yale ont soutenu cet argument. Il pourrait également faire valoir que la limite de la dette contredit d’autres lois adoptées par le Congrès spécifiant un montant particulier de dépenses et d’imposition, et annoncer que la chose «la moins illégale» à faire pour lui serait d’honorer ces lois sur les dépenses et les impôts au détriment de la désobéissance. la loi sur la limite de la dette.

Toutes ces options, cependant, équivaudraient à une usurpation substantielle du pouvoir par l’exécutif. Ils comportent également des risques juridiques, même si l’on ne sait pas exactement qui aurait le droit de contester de telles actions devant les tribunaux.

Et cela nous amène à l’option que je suggère ici: relever le plafond de la dette grâce à une législation de réconciliation. Moins lourde que l’action de l’exécutif et plus réaliste sur le plan politique que l’adoption d’une législation ordinaire, c’est une option que les législateurs devraient sérieusement envisager.

En vertu des règles du Sénat, le Sénat peut adopter jusqu’à trois projets de loi de réconciliation par résolution budgétaire: un qui ajuste les impôts, un qui ajuste les dépenses et un qui ajuste le plafond de la dette. Les instructions de rapprochement dans la résolution budgétaire qui vient d’être adoptée suggèrent que la même loi affectera les impôts et les dépenses ensemble. La résolution n’incluait pas d’instructions pour une modification de la limite d’endettement. Mais le Congrès pourrait facilement modifier la législation pour inclure de telles instructions, ou les inclure dans le prochain budget pour l’exercice 2022.

Ce que les démocrates d’aujourd’hui peuvent faire pour mettre fin efficacement à la rupture du plafond de la dette

Dans le cadre d’un accord passé à l’été 2019, le plafond de la dette est suspendu jusqu’à fin juillet. À ce stade, si le plafond de la dette n’est pas relevé (et si le Trésor ne prend pas de mesures extraordinaires), les États-Unis tomberaient en défaut, ce qui provoquerait probablement un effondrement mondial.

Heureusement, cela n’arrivera probablement pas – avec les deux chambres du Congrès aux mains des démocrates, il est presque certain que Biden et le Congrès seront en mesure de relever à nouveau le plafond de la dette.

Mais les démocrates ont une opportunité maintenant faire bien plus que cela.

Pour être clair, la loi fédérale suggère que la législation de réconciliation – le type de législation qui sortira du Congrès d’aujourd’hui – ne peut pas suspendre la limite de la dette jusqu’à une certaine date. Il ne peut qu’augmenter ou diminuer le montant de la dette spécifié dans la limite. En vertu de l’article 310 de la loi sur le budget du Congrès, un projet de loi de réconciliation peut «spécifier les montants par lesquels la limite statutaire de la dette publique doit être modifiée», mais pas la suspension ou le calendrier. Et si les projets de loi de réconciliation ne peuvent pas suspendre le plafond de la dette, ils ne peuvent certainement pas l’abolir complètement.

Alan Frumin, qui a été parlementaire du Sénat – un expert non politique qui conseille l’organe sur les questions de procédure – de 1987 à 1995 puis de 2001 à 2012, affirme cette interprétation en me disant dans un courriel que les projets de loi de réconciliation peuvent augmenter mais pas abolir la dette plafond. «Ma meilleure hypothèse est que la valeur numérique du plafond pourrait être ajustée à n’importe quel montant sans enfreindre la règle de Byrd, bien qu’il soit possible qu’il puisse y avoir un effet budgétaire interdit (non Byrd) d’une augmentation à un certain niveau», Frumin m’a dit. «Je pense aussi que l’imposition statutaire du plafond de la dette en soi ne pouvait pas être aboli dans un projet de loi de réconciliation. »

Si l’actuelle parlementaire du Sénat, Elizabeth MacDonough, était d’accord avec cette évaluation, le président du Sénat (probablement la vice-présidente Kamala Harris) pourrait l’annuler et déclarer qu’en cas de réconciliation, le plafond de la dette pouvez être entièrement aboli. Mais cela impliquerait une violation des normes procédurales que les démocrates voudront peut-être éviter.

Cependant, il existe un moyen de sortir de ce lien. Appelez cela l’option danoise.

Comme indiqué ci-dessus, le Danemark est l’un des rares autres pays en dehors des États-Unis à avoir un plafond d’endettement légal. Mais là, le plafond n’est pas vraiment contraignant – et pas seulement parce que le pays a un système parlementaire avec une seule chambre du parlement qui nomme le Premier ministre, ce qui signifie que les conflits entre le Premier ministre et le parlement qui les a élus sont plus rares que les conflits entre le président américain et le Congrès.

Le facteur le plus important qui en résulte est qu’en 2010, les législateurs danois ont consciemment relevé le plafond à 2 billions de couronnes danoises, soit plus du double du niveau d’endettement actuel (et bien au-dessus du niveau actuel également). Le but même de cette action, écrit l’économiste danois et collègue de l’Institut Peterson pour l’économie internationale Jacob Funk Kirkegaard, était de faire du plafond de la dette un non-facteur aux fins de la législation. Les Danois l’ont élevé suffisamment haut pour ne pas avoir à s’en soucier pendant très, très longtemps.

Dans le cadre de l’option danoise, Biden et ses alliés démocrates au Congrès augmenteraient le plafond de la dette à un niveau suffisamment élevé pour qu’ils n’aient pas à s’en soucier dans un avenir prévisible. La limite, une fois non suspendue en août, devrait être d’environ 27 billions de dollars. Le Congrès pourrait le fixer à 50 trillions de dollars ou 100 trillions de dollars, ou, s’il veut être plus sûr, un nombre ridiculement grand comme 1 $ googol (également connu sous le nom de 10 ^ 88 billions de dollars).

Cela éliminerait effectivement le plafond de la dette en tant que dispositif de prise d’otages, du moins pour un bon bout de temps. Certes, cela pourrait également inviter à une mauvaise interprétation: les républicains pourraient affirmer que les démocrates ont voté pour permettre des dizaines de billions de dollars de nouvelle dette, ce qui, bien que techniquement vrai, serait extrêmement trompeur.

Sarah Binder, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington et experte en procédure du Congrès, note que la réconciliation n’a été utilisée que quatre fois pour relever le plafond de la dette (en 1989, 1990, 1993 et ​​1997). «J’ai le sentiment que l’augmentation de la pression politique sur la limite de la dette a fait de la réconciliation un outil moins viable politiquement pour augmenter la limite», écrit-elle dans un e-mail. « Je ne sais pas exactement pourquoi, sauf qu’aucune des parties ne veut généralement s’approprier l’augmentation. »

Mais les démocrates ne devraient pas laisser ce risque les empêcher de désactiver la bombe à retardement du plafond de la dette. Il y a une chance réelle que les républicains capturent une ou les deux chambres du Congrès en 2022. S’ils le font, les chances d’un blocage du plafond de la dette semblable à celui auquel le président Obama a été confronté en 2011 augmenteront considérablement.

L’Amérique ne peut pas se permettre de prendre à nouveau ce risque. C’est pourquoi Jason Furman (qui a été économiste en chef d’Obama) et Rohit Kumar, ancien directeur de la politique intérieure du leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, se sont unis en 2017 pour insister pour que le plafond de la dette soit aboli. Kumar et Furman étaient des côtés opposés des négociations de 2011, mais ont convenu qu’une crise comme celle-là ne pouvait pas se répéter. Les démocrates du Sénat ont le pouvoir d’éliminer les probabilités d’une autre crise de ce type. Ils devraient l’utiliser.