Ablation chirurgicale des amygdales et risque de COVID-19 : une étude cas-témoins imbriquée utilisant les données de la biobanque britannique et de la cohorte AMORIS | Médecine BMC

Matériel d’étude

UK Biobank est une cohorte d’un demi-million de participants recrutés entre 2006 et 2010. [8]y compris les informations sur les facteurs sociodémographiques et le mode de vie collectées au départ ainsi que divers résultats de santé collectés grâce à des liens périodiques avec plusieurs registres [9, 10]. AMORIS est une cohorte basée sur la population, comprenant 806 328 personnes ayant subi des examens de santé entre 1985 et 1996 à Stockholm, principalement qui ont été suivies individuellement via des liens avec différents registres de population et de santé, en utilisant les numéros d’identité personnels suédois uniques. [11]. Sur la base des dates du premier diagnostic de COVID-19 (31 janvier 2020 au Royaume-Uni et 30 janvier 2020 en Suède) et des dates de début de la vaccination contre le COVID-19 (8 décembre 2020 au Royaume-Uni et 27 décembre 2020). 2020, en Suède), nous avons déterminé la période d’étude du 31 janvier au 31 décembre 2020, pour étudier l’association de l’amygdalectomie avec le risque de COVID-19 dans une population non vaccinée.

Conception de l’étude

Parmi les 502 384 participants de la UK Biobank, 59 907 ont eu au moins un test PCR SARS-CoV-2, positif ou négatif, au cours de la période d’étude, selon les données d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles. Après avoir exclu les participants qui se sont retirés ou qui avaient des informations contradictoires, les participants ayant subi une adénoïdectomie seule avant le début de l’étude ou une ablation chirurgicale des amygdales ou des végétations adénoïdes après le début de l’étude, ainsi que les participants ayant un dossier d’hospitalisation où le COVID-19 était répertorié comme diagnostic secondaire (c.-à-d. nous n’avons pas pu définir la gravité du COVID-19 pour ces personnes), nous avons inclus 58 888 personnes dans l’analyse (fichier supplémentaire 1 : Fig. S1). Ces individus ont été classés en trois groupes, à savoir les cas de COVID-19 grave, les cas de COVID-19 léger et les témoins. Un cas grave de COVID-19 a été confirmé lors d’une hospitalisation (y compris une admission en soins intensifs) avec le COVID-19 comme principal diagnostic de sortie ou un décès dû au COIVD-19, identifié grâce aux données sur les soins hospitaliers et aux données sur les causes de décès, en utilisant la 10e Classification internationale des maladies ( CIM) codes U07.1 et U07.2. Le COVID-19 léger a été défini par un test PCR SARS-CoV-2 positif sans soins hospitaliers ni décès dus au COVID-19. Le reste des personnes qui ont été testées pour le COVID-19 mais sans résultat positif ont été définies comme témoins.

Parmi les 806 328 participants d’AMORIS, 533 113 étaient encore en vie au 30 janvier 2020 (Fichier supplémentaire 1 : Fig. S2). Étant donné que les participants à la biobanque britannique étaient âgés d’au moins 50 ans au cours de la période d’étude, nous avons également concentré l’analyse d’AMORIS sur les individus âgés de 50 ans ou plus. Nous avons exclu les participants ayant subi une adénoïdectomie seule avant le début de l’étude ou une ablation chirurgicale des amygdales ou des végétations adénoïdes après le début de l’étude, laissant 451 960 individus dans l’analyse. Ces individus ont été classés en deux groupes, à savoir les cas de COVID-19 sévère et les témoins. Un cas grave de COVID-19 a été confirmé par une hospitalisation avec le COVID-19 comme principal diagnostic de sortie, une admission aux soins intensifs pour le COVID-19 ou un décès dû au COIVD-19, identifié via le patient suédois, les soins intensifs et les causes du décès. S’enregistre, respectivement, en utilisant les codes ICD U07.1 et U07.2. En Suède, le registre des patients collecte des données sur les soins hospitaliers depuis 1964. [12]le registre des soins intensifs collecte des données sur les soins en soins intensifs depuis 2008 [13]alors que le registre des causes de décès enregistre les causes sous-jacentes et contributives de tous les décès depuis 1961 [14]. Le reste des participants ont été définis comme des témoins, c’est-à-dire des individus sans COVID-19 grave.

Ablation chirurgicale des amygdales

Une ablation chirurgicale des amygdales, soit une amygdalectomie, soit une adéno-amygdalectomie, avant le début de l’étude, a été utilisée comme exposition d’intérêt. Dans la biobanque britannique, cela a été vérifié à partir des dossiers des patients hospitalisés, des dossiers des événements cliniques du médecin généraliste et des questionnaires de base (c’est-à-dire l’opération autodéclarée) (fichier supplémentaire 1 : tableau S1). Dans AMORIS, nous avons identifié une telle procédure avant le début de l’étude à partir du registre des patients. Le registre des patients couvre tous les soins hospitaliers dispensés à Stockholm depuis 1972 [12] ainsi que > 80 % des soins ambulatoires spécialisés en Suède depuis 2001. L’amygdalectomie étant exclusivement pratiquée en soins hospitaliers jusqu’en 2006 en Suède [15]nous l’avons identifié dans les soins hospitaliers et ambulatoires. Tous les codes utilisés dans la biobanque britannique et AMORIS sont présentés dans le fichier supplémentaire 1 : tableau S2.

Covariables

Compte tenu de la disponibilité des informations, nous avons utilisé différents ensembles de covariables dans l’analyse des deux sources de données. Dans la biobanque britannique, nous avons inclus le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, l’origine ethnique, l’indice de privation de Townsend (TDI), l’indice de masse corporelle (IMC), le statut tabagique et l’état de santé général comme covariables. Le TDI, y compris les informations sur la situation professionnelle, la possession d’une voiture et d’un logement et le surpeuplement des ménages, calculés pour chaque zone de production à partir du recensement national du Royaume-Uni, a été utilisé pour approximer le statut socio-économique des participants à la biobanque britannique. Lors de l’évaluation de base, les participants se sont vu attribuer un score TDI basé sur leurs codes postaux résidentiels et les dernières données du recensement national. L’évaluation de l’état de santé général a été évaluée à l’aide de la question « En général, comment évalueriez-vous votre état de santé général ? » lors de l’évaluation de base, y compris les options de réponse « excellent », « bon », « passable », « médiocre », « ne sait pas » et « préfère ne pas répondre ». De plus, en utilisant les données de génotypage de la UK Biobank, nous avons calculé les scores de risque polygénique (PRS) pour le COVID-19 gravement malade, en tant que modificateur d’effet, afin d’estimer l’impact de la prédisposition génétique individuelle au COVID-19 sévère sur l’association étudiée. Nous avons émis l’hypothèse que l’association entre l’amygdalectomie et le risque de COVID-19 pourrait varier entre les individus ayant une prédisposition génétique élevée ou faible à une forme grave de COVID-19. Des informations détaillées sur le calcul des PRS sont présentées dans le fichier supplémentaire 1 : Méthodes supplémentaires. Après l’exclusion de 3 460 individus non blancs, 43 604 individus disposant de données sur les PRS ont été inclus dans cette analyse. Dans AMORIS, nous avons inclus le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le pays de naissance, la situation professionnelle et le niveau de revenu comme covariables. Il y avait différents degrés de données manquantes dans les covariables étudiées dans la biobanque britannique et AMORIS. Nous avons traité les individus avec des données manquantes ou inconnues sur une covariable comme un groupe distinct.

Biomarqueurs sanguins inflammatoires, lipidiques et métaboliques

Pour comprendre les voies causales potentielles entre l’ablation chirurgicale des amygdales et le COVID-19, nous avons analysé les données sur les biomarqueurs sanguins inflammatoires (par exemple, leucocytes), lipidiques et métaboliques (par exemple, triglycérides et glucose) dans la biobanque britannique. Les biomarqueurs inflammatoires ont été mesurés au moyen d’analyses hématologiques sur sang total, tandis que les biomarqueurs lipidiques et métaboliques ont été mesurés à l’aide de la plateforme Beckman Coulter AU5900. Toutes les mesures de biomarqueurs ont été prises à partir d’échantillons de sang prélevés lors du recrutement dans la UK Biobank et analysés au laboratoire central de la UK Biobank dans les 24 heures suivant la prise de sang. En plus de ceux-ci, nous avons calculé le rapport lymphocytes/monocytes (LMR), le rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR), le rapport plaquettes/lymphocytes (PLR) et l’indice d’immuno-inflammation systémique (SII ; [neutrophil × platelet]/lymphocyte) comme biomarqueurs supplémentaires. Dans cette analyse, nous avons utilisé l’ensemble de la population de la biobanque britannique avec des informations sur ces biomarqueurs comme échantillon d’étude et avons utilisé l’ablation chirurgicale des amygdales avant le recrutement dans la biobanque britannique comme exposition.

Analyses statistiques

Dans la biobanque britannique, nous avons utilisé la régression logistique binomiale pour estimer les rapports de cotes (OR) et les intervalles de confiance (IC) à 95 % du COVID-19 léger ou grave en relation avec l’ablation chirurgicale des amygdales. Nous avons réalisé un modèle non ajusté (modèle 1) et un modèle multivarié ajusté en fonction du sexe, de l’âge, du niveau de scolarité, de l’origine ethnique, du TDI, de l’IMC, du statut tabagique et de l’état de santé général (modèle 2). Étant donné que les données sur les soins hospitaliers des participants du Pays de Galles n’étaient disponibles que jusqu’au 28 février 2018, nous avons répété l’analyse principale en excluant les personnes inscrites au Pays de Galles. Nous avons également effectué une analyse de sensibilité en ajustant également l’hypertension et le diabète dans le modèle 2 afin d’évaluer l’influence potentielle de ces comorbidités. Pour évaluer la modification potentielle des effets, nous avons effectué des analyses stratifiées par sexe, âge, TDI et PRS pour le COVID-19 gravement malade. Pour quantifier les différences entre les OR spécifiques à un groupe, nous avons ajouté des termes d’interaction (c’est-à-dire un modificateur d’exposition * d’effet) à la régression logistique. De plus, pour évaluer la différence potentielle entre une ablation chirurgicale des amygdales pendant l’enfance et plus tard, nous avons effectué une analyse de sous-groupes en fonction de l’âge au moment de l’intervention chirurgicale. Enfin, nous avons analysé les associations de biomarqueurs inflammatoires, lipidiques et métaboliques en relation avec l’amygdalectomie en utilisant une régression linéaire ajustée en fonction du sexe, de l’origine ethnique, de l’âge et de l’IMC lors du prélèvement sanguin. Nous avons ensuite effectué des analyses de médiation après ajustement supplémentaire pour ces biomarqueurs dans le modèle 2 afin d’évaluer leur contribution à l’association entre l’ablation chirurgicale des amygdales et le COVID-19. Comme seul un petit nombre de participants avaient subi une adéno-amygdalectomie, nous avons concentré l’analyse stratifiée, l’analyse des sous-groupes par âge au moment de la chirurgie et l’analyse de médiation sur l’amygdalectomie.

Dans AMORIS, nous avons utilisé la régression logistique pour estimer le RC et l’IC à 95 % des cas graves de COVID-19. Compte tenu des résultats similaires observés pour l’amygdalectomie et l’adéno-amygdalectomie dans la biobanque britannique, nous avons combiné ces deux procédures dans cette analyse afin d’améliorer l’efficacité statistique. Dans le modèle multivarié, nous avons ajusté le sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le pays de naissance, la situation professionnelle et le niveau de revenu. Nous avons effectué deux analyses de sensibilité. Premièrement, nous avons également ajusté l’hypertension et le diabète afin d’évaluer l’influence potentielle de ces comorbidités. Deuxièmement, comme nous avons limité l’analyse aux personnes âgées de 50 ans ou plus, nous avons effectué une autre analyse de sensibilité sans cette restriction pour évaluer si le résultat différerait après avoir également inclus des individus plus jeunes.

Les analyses ont été effectuées à l’aide de SAS version 9.4 (SAS Institute Inc, Cary, Caroline du Nord) et R version 4.2.2.